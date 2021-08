9 điều thú vị về đất nước hình chiếc ủng

Italy đứng thứ 5 thế giới về lượng khách du lịch và hằng năm họ ném hơn 1 triệu euro vào đài phun nước Trevi tại Rome.

Roughguides thống kê những điều thú vị về Italy dựa trên các hoạt động về văn hoá, du lịch...

Rome nhìn từ trên cao. Ảnh: Unsplash

Italy là một trong những quốc gia trẻ nhất khu vực Tây Âu

Italy mới được thống nhất chính thức năm 1861 khi các quốc gia trên bán đảo hợp nhất thành Vương quốc Italy. Có vẻ lạ lùng khi Italy có lịch sử lâu dài và rực rỡ nhất châu Âu thậm chí nhất thế giới lại là quốc gia trẻ nhất Tây Âu. Trong thời kỳ La Mã, Italy là một thực thể chính trị duy nhất nhưng bị chia rẽ ngay sau đó không lâu. Tới tận năm 1861, Italy duy trì là một tập hợp các quốc gia có chủ quyền nhỏ hơn, tạo ra các biến thể văn hóa trên khắp đất nước đã thống nhất ngày nay. Trong đó Rome là thành phố đã có hơn 2.000 năm lịch sử.

13 vở kịch của Shakespeare lấy bối cảnh Italy

Romeo và Juliet lấy cảm hứng từ thành phố Verona (hiện nay du khách có thể tới thăm "ban công nhà Juliet" ngay tại đây), trong khi vở Julius Caesar lấy bối cảnh tại Rome. Hai vở Othello và The Merchant of Venice lại diễn ra tại thành phố kênh đào Venice. Much Ado About Nothing có bối cảnh ở thành phố Messina, vùng Sicily... Dù không có bằng chứng nhà văn từng sống ở Italy nhưng Shakespeare mô tả về đất nước này trong các tác phẩm chính xác đến kinh ngạc.

Italy có nhiều di sản UNESCO nhất thế giới

Hiện tại Italy có 58 di sản được UNESCO công nhận, trong đó là 53 di sản văn hóa (phần lớn là các thành phố, công trình lịch sử) và 5 di sản thiên nhiên. Năm 2021, Italy vượt lên so với Trung Quốc về số di sản được công nhận do có thêm 2 di sản mới là Chuỗi tranh bích họa thế kỷ 14 tại Padua, 12 bộ cổng vòm thời trung cổ ở Pologna.

Du khách chen nhau chụp ảnh và ném xu vào đài phun nước Trevi. Ảnh: Reuters

Hàng năm du khách ném hơn 1 triệu euro vào đài phun nước Trevi

Theo nhiều truyền thuyết, ném một đồng xu ở đài phun nước Trevi sẽ cho bạn cơ hội trở lại "thành phố vĩnh hằng". Và dường như ai tới Rome cũng muốn trở lại đây vì mỗi ngày có tới 3.000 euro tiền xu được ném xuống nước ở Trevi. Và số tiền xu sẽ được thu nhặt lại chuyển cho các tổ chức từ thiện địa phương.

Italy là quốc gia duy nhất ở châu Âu có 3 núi lửa đang hoạt động

Trên đảo Sicily, ngọn núi Etna mới phun trào năm 2018 và hiện tại du khách cũng như người dân vẫn có thể thấy khói và hơi trắng bốc lên từ đỉnh núi, nếu bạn đi bộ trong các khu phố mua sắm chính ở thành phố Catania. Để ngắm cận cảnh ngọn núi lửa bốc khói nghi ngút, du khách có thể trekking lên núi.

Nằm trên một đảo nhỏ ngoài khơi Sicily là núi lửa Stromboli. Du khách vẫn được lên đảo nhưng luôn phải cẩn trọng vì kế hoạch du lịch có thể thay đổi tùy vào mức độ hoạt động của núi lửa.

Ngoài ra, thành phố Naples có núi lửa Vesuvius với lần phun trào gần nhất diễn ra năm 1944. Ngọn núi này và di tích Pompeii là hai địa điểm thú vị thích hợp cho một chuyến du ngoạn trong ngày nếu xuất phát từ Naples.

Italy đứng thứ 5 thế giới về lượng khách du lịch

Năm 2020 là năm bất thường với cả thế giới nhưng trước đó năm 2019, Italy đã đón tới 64,8 triệu lượt khách, chủ yếu đến với các địa điểm như Rome, Florence, Pisa. Dù thu hút đông khách du lịch, Italy vẫn có những nơi yên bình, xinh đẹp ít người biết như những lâu đài ở Basilicata, làng chài Camogli...

Hơn 1.500 hồ nước có ở Italy

Từ những hồ nổi tiếng như Garda, Combo cho tới các hồ ít người biết như Iseo, quốc gia hình chiếc ủng sở hữu rất nhiều hồ nước đẹp. Do đó, du khách đến Italy được tham gia nhiều hoạt động nước thú vị như đi bộ ngắm cảnh, chèo thuyền, bơi lội...

Đỉnh Mont Blanc là thách thức đầy hấp dẫn với dân leo núi, trượt tuyết ở châu Âu. Ảnh: Unsplash

Đỉnh núi cao nhất ở Italy là Mont Blanc

Cao 4.808 m so với mực nước biển, Mont Blanc nằm ở ranh giới Italy và Pháp, là đỉnh cao nhất của dãy Alps châu Âu. Đỉnh núi này là nguồn cảm hứng vô tận với những người mê du lịch, thể thao ngoài trời, từ dân hiking, trượt tuyết, leo núi đến chạy đường dài...

Italy có dân số già nhất châu Âu

Năm 2020, tuổi thọ trung bình của dân Italy là 45,7. Ước tính đến năm 2050, con số này sẽ tăng lên 53-54. Hiện Italy chỉ đứng sau Nhật Bản về tuổi thọ, và theo sau là Đức. Ở đất nước hình chiếc ủng, đảo Sardinia là một trong 5 vùng có dân cư sống lâu nhất thế giới.

Khánh Trần (Theo Roughguides)