9 điều có thể bạn chưa biết về Jerusalem

Là nơi linh thiêng của cả 3 tôn giáo

Gồm Do Thái giáo, Kito giáo và Hồi giáo. Jerusalem có một trong những ngôi đền linh thiêng nhất của đạo Hồi. Còn đối với người Do Thái, đây là những khát khao lâu đời, bằng chứng về sự huy hoàng và độc lập thời tiền sử và là nơi quốc gia "tỉnh thức" phát triển. Thành phố có hơn 50 nhà thờ Thiên chúa giáo, 33 nhà thờ Hồi giáo và 300 giáo đường Do Thái trong thành phố. Các tôn giáo cùng tồn tại và du khách có thể tìm thấy các địa điểm tôn giáo trên khắp thành phố như Nhà thờ Holy Sepulcher, Đền thờ Đá tảng, Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, Bức tường than khóc… Ảnh: Wikimedia Commons/Omerma.