9 điểm nhấn vòng 16 Ngoại hạng Anh

Gyokeres gây thất vọng, nguy cơ mất vị trí đá chính. Trước trận gặp Wolves, HLV Mikel Arteta lên tiếng bảo vệ Viktor Gyokeres trước làn sóng chỉ trích, kêu gọi dư luận "hãy để cậu ấy yên". Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 không đủ để xua tan những hoài nghi, khi tiền đạo người Thụy Điển tiếp tục có màn trình diễn nhạt nhòa.

Gyokeres vẫn được đá chính, bất chấp màn thể hiện kém thuyết phục trước Club Brugge ở Champions League hồi giữa tuần. Trận gặp đội cuối bảng Ngoại hạng Anh được xem là cơ hội lý tưởng để chân sút 27 tuổi thể hiện năng lực.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Trong hiệp một, Gyokeres gần như mất tích, chỉ chạm bóng năm lần - ít nhất trong số các cầu thủ trên sân. Anh không thể tiếp cận khung thành đối phương, thậm chí bỏ lỡ tình huống Bukayo Saka căng ngang thuận lợi vì băng vào chậm.

Với chỉ 6 bàn sau 19 lần ra sân và đóng góp vào lối chơi chung còn hạn chế, vị trí của Gyokeres trong đội hình Arsenal bị đặt dấu hỏi lớn. Arteta đã có Gabriel Jesus trở lại, trong khi Kai Havertz cũng sắp bình phục và sẵn sàng cạnh tranh suất đá trung phong.