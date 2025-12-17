9 điểm nhấn vòng 16 Ngoại hạng Anh

Gyokeres gây thất vọng, nguy cơ mất vị trí đá chính. Trước trận gặp Wolves, HLV Mikel Arteta lên tiếng bảo vệ Viktor Gyokeres trước làn sóng chỉ trích, kêu gọi dư luận "hãy để cậu ấy yên". Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 không đủ để xua tan những hoài nghi, khi tiền đạo người Thụy Điển tiếp tục có màn trình diễn nhạt nhòa.
Gyokeres vẫn được đá chính, bất chấp màn thể hiện kém thuyết phục trước Club Brugge ở Champions League hồi giữa tuần. Trận gặp đội cuối bảng Ngoại hạng Anh được xem là cơ hội lý tưởng để chân sút 27 tuổi thể hiện năng lực.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Trong hiệp một, Gyokeres gần như mất tích, chỉ chạm bóng năm lần - ít nhất trong số các cầu thủ trên sân. Anh không thể tiếp cận khung thành đối phương, thậm chí bỏ lỡ tình huống Bukayo Saka căng ngang thuận lợi vì băng vào chậm.
Với chỉ 6 bàn sau 19 lần ra sân và đóng góp vào lối chơi chung còn hạn chế, vị trí của Gyokeres trong đội hình Arsenal bị đặt dấu hỏi lớn. Arteta đã có Gabriel Jesus trở lại, trong khi Kai Havertz cũng sắp bình phục và sẵn sàng cạnh tranh suất đá trung phong.
Haaland và Man City gửi lời cảnh báo đáng gờm. Erling Haaland tiếp tục tạo khác biệt khi là người phá vỡ thế bế tắc. Tiền đạo người Na Uy đánh đầu tung lưới Crystal Palace từ pha dứt điểm đầu tiên của anh trong trận, sau quả tạt bên cánh phải của Matheus Nunes. Đôi khi, Haaland chỉ cần một cơ hội - và bàn thắng này đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.
Trước bàn mở tỷ số, Man City thi đấu có phần lép vế, thậm chí may mắn thoát thua khi tiền đạo Crystal Palace dứt điểm trúng khung gỗ. Nhưng khi thời cơ đến, Haaland không bỏ lỡ và tiếp tục thể hiện sự lạnh lùng với bàn phạt đền ấn định chiến thắng.
Trận thắng Crystal Palace không chỉ giúp Man City rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống hai điểm, mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử của Guardiola. Ông trở thành HLV đạt 150 chiến thắng nhanh nhất tại Ngoại hạng Anh trong các trận đấu mà đội bóng ghi ít nhất ba bàn, chỉ sau 358 trận - vượt xa kỷ lục cũ của Alex Ferguson (522 trận) và Arsene Wenger (524 trận).
Salah xoa dịu mâu thuẫn. Mohamed Salah khép lại một tuần đầy sóng gió bằng việc vào sân từ ghế dự bị và để lại dấu ấn đậm nét trong trận thắng Brighton 2-0.
Tiền đạo Ai Cập vào sân thay Joe Gomez bị chấn thương và lập tức nhận được tràng pháo tay lớn từ khán đài Anfield. Sang hiệp hai, Salah tạo dấu ấn với pha đá phạt góc giúp Hugo Ekitike đánh đầu ấn định chiến thắng.
Pha kiến tạo này giúp Salah vượt qua Wayne Rooney để trở thành cầu thủ giữ kỷ lục Ngoại hạng Anh về tổng số bàn thắng và kiến tạo cho một CLB, với 277 lần góp dấu giày vào bàn.
Ngôi sao 32 tuổi suýt hoàn tất một buổi tối trọn vẹn hơn ở phút bù giờ, khi Federico Chiesa căng ngang thuận lợi, nhưng cú dứt điểm một chạm của Salah lại đi vọt xà ngang. Dù vậy, màn trở lại này vẫn đủ để khẳng định tầm ảnh hưởng và giá trị lịch sử của anh tại Anfield.
Anh trai Mainoo mặc áo "Free Kobbie". Trên khán đài sân Old Trafford trận Man Utd hòa Bournemouth 4-4, Jordan Mainoo-Hames - người từng tham gia chương trình Love Island - gây chú ý khi mặc chiếc áo với thông điệp "Free Kobbie Mainoo" (Hãy giải thoát cho Mainoo).
Mainoo gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm suất đá chính dưới thời HLV Ruben Amorim và chưa xuất phát lần nào tại Ngoại hạng Anh mùa này. Trước Bournemouth, tiền vệ 20 tuổi vào thay Casemiro ở phút 61 và nhận được những tràng pháo tay lớn từ khán giả nhà.
Mainoo được cho muốn ra sân nhiều hơn để cạnh tranh suất dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh. Theo kênh ESPN, cầu thủ này nằm trong tầm ngắm của Napoli, nhưng Man Utd không mặn mà với việc bán đứt và chỉ cân nhắc các đề nghị mượn trong tháng 1.
Trước trận gặp Bournemouth, HLV Ruben Amorim thừa nhận khả năng này. "Nếu Kobbie đến nói chuyện với tôi, tôi sẵn sàng lắng nghe", ông cho biết. "Tôi không tiện chia sẻ nội dung, nhưng sẽ rất vui nếu cậu ấy chủ động trao đổi. Tôi muốn các cầu thủ hạnh phúc, và hiểu rằng mỗi cá nhân đều có mục tiêu riêng. Sự thất vọng không giúp ích cho ai cả, nhưng lúc này, trọng tâm vẫn là đội bóng và chúng ta chờ xem điều gì xảy ra".
Palmer chứng minh tầm quan trọng với Chelsea. "Tôi đã nói nhiều lần rồi, có Cole Palmer thì Chelsea là một đội bóng tốt hơn", HLV Enzo Maresca không giấu sự hài lòng sau khi ngôi sao người Anh trở lại và lập tức tạo khác biệt trong trận thắng Everton 2-0.
Trong lần đá chính đầu tiên tại Stamford Bridge sau bốn tháng, Palmer chỉ cần 21 phút để tạo khác biệt, với pha dứt điểm gọn gàng từ đường chuyền của Malo Gusto, mở ra thắng lợi đầu tiên cho Chelsea sau ba trận liên tiếp không thắng ở Ngoại hạng Anh.
Mùa trước, giai đoạn Palmer sa sút - chỉ ghi hai bàn từ cuối tháng 12 đến tháng 5 - trùng với quãng thời gian Chelsea tụt từ vị trí thứ hai xuống cuộc đua khốc liệt cho suất dự Champions League. Dù Maresca khẳng định đội bóng không chỉ phụ thuộc vào một cá nhân, lối chơi của Chelsea rõ ràng vận hành trơn tru và hiệu quả hơn khi Palmer đạt phong độ cao.
"Palmer là một cầu thủ cực kỳ thông minh", Paul Merson nhận xét trên Soccer Saturday. "Cậu ấy luôn bình tĩnh, không bao giờ hoảng loạn. Việc Palmer ghi bàn rồi được Chelsea chăm sóc, bảo vệ là điều rất tích cực".
Aston Villa thách thức mọi mô hình xG. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, Aston Villa đã ghi 25 bàn từ thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ 17,06. Trong trận thắng West Ham 3-2 cuối tuần qua, họ cũng thua đối thủ về chỉ số xG (0,62 so với 1,04), nhưng vẫn là đội ra về với trọn vẹn ba điểm.
Cú sút quyết định từ ngoài vòng cấm của Morgan Rogers không chỉ mang về chiến thắng, mà còn nâng tổng số bàn từ ngoài vòng cấm của Aston Villa mùa này lên 10 - nhiều hơn ba bàn so với bất kỳ đội nào khác tại giải.
Đoàn quân dưới trướng Unai Emery chứng minh thông số chỉ là những con số, và khẳng định là ứng viên vô địch nặng ký. Aston Villa đã thắng 10 trong số 11 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, gồm 6 trận gần nhất toàn thắng - chuỗi dài nhất của họ trong lịch sử giải.
Tottenham thảm bại vì những sai lầm cá nhân. "Thảm họa" là cách mô tả không quá lời cho bàn thua đầu tiên của Tottenham trước Nottingham Forest. HLV Thomas Frank bảo vệ thủ môn Guglielmo Vicario, đồng thời cho rằng Archie Gray lẽ ra không nên xử lý thêm một nhịp từ đường chuyền về. Dù vậy, tình huống ấy đã mở ra thảm bại của Tottenham.
Mọi thứ càng tệ hơn trong hiệp hai, khi Vicario để quả tạt của Callum Hudson-Odoi bay thẳng qua đầu vào lưới. "Bàn thua đó đã kết liễu trận đấu", HLV Frank thừa nhận.
Tottenham chơi cẩu thả toàn diện. Tỷ lệ chuyền chính xác chỉ ở mức hơn 70%, thuộc nhóm thấp của giải, khiến họ gần như không thể triển khai những pha tấn công mạch lạc để hỗ trợ hàng công. Tại City Ground, Tottenham chỉ có đúng một cú sút trúng đích, với tổng chỉ số xG vỏn vẹn 0,37.
Những sai lầm cá nhân tiếp tục chồng chất. Ở Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ Wolves mắc nhiều lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua hơn Tottenham. Nhưng ngay cả đội cuối bảng cũng không nhiều lỗi dẫn đến cú sút của đối phương như Tottenham.
Chiến thắng đáng nhớ của Sunderland. Quanh sân Ánh Sáng, những tấm băng-rôn được treo dọc các cột đèn để tôn vinh những khoảnh khắc đáng nhớ của Sunderland. Hình ảnh mới nhất là bàn mở tỷ số của Eliezer Mayenda trong trận thắng West Ham ở vòng mở màn mùa này.
Và giờ đây, các CĐV Sunderland có thêm một ký ức không thể nào quên - thắng lợi 1-0 trước kình địch Newcastle trong trận derby thù địch.
Việc treo ảnh Nick Woltemade - tiền đạo Newcastleđánh đầu phản lưới nhà - bên ngoài sân có lẽ là hơi quá, nhưng chiến thắng này chắc chắn là một dấu mốc quan trọng với người hâm mộ Sunderland.
Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Ngoại hạng Anh là năm 2016. Kể từ đó, Sunderland đã rơi xuống League One rồi trở lại, trong khi Newcastle lột xác mạnh mẽ nhờ nguồn đầu tư mới.
Kinh nghiệm của Henderson đáng giá hơn bàn thắng. Trong trận hòa nhạt nhòa Leeds 1-1, Jordan Henderson là cái tên hiếm hoi của Brentford để lại dấu ấn. Ở trận đấu thứ 600 trong sự nghiệp tại bóng đá Anh, tiền vệ 35 tuổi bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm, ghi bàn mở tỷ số - phần nào không phản ánh đúng thế trận của Brentford.
Bàn thắng là phần thưởng cho màn thể hiện bền bỉ của Henderson. Trong phần lớn thời gian, anh là cầu thủ hiếm hoi của Brentford giữ được sự bình tĩnh khi kiểm soát bóng, thường xuyên tung ra những đường chuyền phá vỡ tuyến phòng ngự đối phương. Trong đội hình không có Mikkel Damsgaard, Henderson gần như là người duy nhất giúp Brentford triển khai bóng.
Suốt sự nghiệp, Henderson từng không ít lần hứng chịu chỉ trích. Khi làm đội trưởng Liverpool, anh bị cho là có lối chơi đơn giản so với nhiều đồng đội. Việc cầu thủ 35 tuổi tiếp tục được triệu tập lên tuyển Anh ở giai đoạn cuối sự nghiệp, đặc biệt khi thi đấu cho CLB tầm trung, cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.
Giờ đây, khi trở lại Ngoại hạng Anh, Henderson một lần nữa chứng minh giá trị với đội bóng mới. Anh vẫn đủ khả năng chơi ở đẳng cấp cao nhất, và trong bối cảnh World Cup đang đến gần, kinh nghiệm dày dạn ấy hoàn toàn có thể trở thành yếu tố then chốt để HLV Thomas Tuchel cân nhắc trao cho anh tấm vé sang Bắc Mỹ.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP, Sky Sports