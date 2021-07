9 dấu hiệu của đàn ông 'yêu là cưới'

Trong tình yêu, sẽ có những 'tín hiệu' từ đàn ông mà cuối cùng có thể dẫn tới hôn nhân.

Nếu một người đàn ông thực sự muốn kết hôn, anh ta sẽ có những biểu hiện gì?

1. Luôn bảo vệ người yêu trước mặt người khác

Có thể người đàn ông này miệng lưỡi vụng về, không nói được những lời ngọt ngào, nhưng nếu ai đó nói về người yêu không tốt, chắc chắn anh ta sẽ là người đầu tiên bảo vệ bạn.

Cũng có thể người đàn ông này thích đùa, gọi bạn với những biệt danh như "ngốc nghếch" hay "khờ khạo", nhưng anh ấy không cho phép người khác được nói điều tương tự về bạn, kể cả chính bạn tự nhận đi chăng nữa.

2. Giới thiệu bạn với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình

Đây là dấu hiệu đầu tiên và cũng là quan trọng nhất báo hiệu: Anh ấy đã sẵn sàng chia sẻ với bạn mọi thứ xung quanh cuộc sống của bản thân.

Một khi đàn ông tự hào và hãnh diện ra mắt người yêu với mọi người, thì điều đó cũng có nghĩa bạn đã chinh phục được trái tim anh ấy. Người đàn ông này muốn mọi người xung quanh biết mình đang hạnh phúc khi được ở bên cạnh bạn. Một biểu hiện khác của tình yêu chân thành là anh ấy luôn đối xử tử tế và có trách nhiệm khi gặp gia đình và bạn bè của bạn.

Rất dễ để nhận ra người đàn ông bạn yêu có nghĩ về tương lai xa với bạn hay không. Ảnh: shutterstock.

3. Cố gắng đáp ứng nhu cầu của bạn

Cảm giác an toàn của một cô gái trong các mối quan hệ phần lớn là do nhu cầu bản thân có được đáp ứng hay không. Khi tâm trạng không vui, bạn muốn có người đồng hành; Khi gặp chuyện buồn, muốn có người cùng nhau than thở; Khi đến ngày kỷ niệm nào đó, hy vọng có người thương yêu ở cạnh bên.

Những người thực sự yêu và muốn dành phần cuộc đời còn lại cho bạn chắc chắn sẽ hiểu những suy nghĩ và cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu đó.

4. Hạnh phúc khi nhìn thấy bạn

Yêu hay không, đôi mắt là thứ ít nói dối nhất. Ánh mắt là dấu hiệu rất đặc biệt để chúng ta cảm nhận được tình cảm của một người dành cho mình. Thông thường, ánh mắt khi nhìn người mình yêu thương sẽ rất dịu dàng và khiến đối phương cảm thấy ấm áp.

Những người đang yêu, chỉ cần nhìn thấy đối phương, đôi mắt họ sẽ vô thức biến thành vầng trăng khuyết.

5. Dành nhiều thời gian cho bạn

Người đàn ông khi yêu thật lòng sẽ không nỡ để bạn cô đơn và cảm thấy buồn chán. Vì vậy, bất kể khi nào có thời gian rảnh, anh ấy sẽ dành để chăm sóc bạn.

Chẳng hạn như việc anh ấy thu xếp những ngày nghỉ để có một chuyến đi chơi xa cùng người mình yêu. Điều đó có nghĩa các bạn sẵn sàng tin cậy nhau trong việc khám phá những miền đất mới. Hay có thể cùng bạn cả ngày đi mua sắm, dù đó không phải việc anh ấy thích. Đối với người đàn ông yêu thực lòng, chỉ cần người yêu vui vẻ, thoải mái là được.

6. Luôn bên cạnh bạn khi cần

Người đàn ông yêu thật lòng có thể chẳng mấy khi nói lời ngọt ngào hay có những hành động lãng mạn như trên phim, nhưng anh ấy luôn dùng hành động để chứng minh rằng: Ngoài bạn ra, không một ai có thể khiến anh ấy hành xử như vậy.

Trong tình yêu, đàn ông luôn muốn là "người hùng" để mang đến cho người mình yêu sự bình yên và hạnh phúc. Vì vậy, khi biết bạn đang gặp khó khăn hay vấn đề cần giúp đỡ, anh ấy sẽ bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh bạn.

7. Chủ động nói về tương lai

Với đàn ông, họ không thích nói chuyện tương lai với một cô gái mà không xác định lâu dài. Một khi anh ấy nói về đám cưới, ngôi nhà và những đứa con... nghĩa là người đàn ông này biết bạn sẽ trở thành người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh ấy.

Một cách khác để nhận ra người đàn ông muốn tính chuyện lâu dài hay không chính là sử dụng từ đại từ "chúng ta" hay "của chúng ta" thay vì "anh" và "của anh" khi nói về hiện tại và tương lai với bạn.

8. Làm việc chăm chỉ

Người yêu bạn từng thức thâu đêm chơi game, đánh bài hay nhậu nhẹt với bạn bè mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng từ khi yêu, anh ấy lại bắt đầu tập trung vào công việc, luôn có ý chí phấn đấu để được đánh giá cao và tăng lương.

Tất cả việc làm trên muốn khẳng định, anh ấy đang nỗ lực để mang đến cho bạn một tương lai tốt đẹp hơn.

9. Chia sẻ cuộc sống riêng với bạn

Trước mặt phụ nữ, để chứng minh sức mạnh của mình, đàn ông luôn tự mình giải quyết mọi thứ, không cần sự trợ giúp hay khuyên răn của người khác.

Thế nhưng một khi người đàn ông này chủ động chia sẻ cuộc sống riêng của mình, lắng nghe những lời khuyên và góp ý từ bạn thì đối với anh ấy, bạn đã là một phần rất quan trọng.

Vy Trang (Theo sohu)