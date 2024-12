Tháng 7/2023, sân khấu 8Wonder ở vịnh Nha Trang chinh phục khán giả với sự xuất hiện của "Hoàng tử tình ca" Charlie Puth - "ngôi sao tỷ lượt view trên YouTube". Trong 75 phút, anh gợi hoài niệm với 21 bản hit nổi bật nhất sự nghiệp. Khi hát We don't talk anymore, Attention, Light Switch, I don't wanna know, ca sĩ Mỹ nhiều lần dừng lại để khán giả tiếp lời. Anh bất ngờ vì nhiều fan Việt thuộc nằm lòng hit của mình.

"Tôi có nhiều trải nghiệm tuyệt vời trong show đầu tiên ở Việt Nam", anh nói và nhiều lần nghẹn ngào, lắng lại khi fan hô vang tên mình. Để đáp lại người hâm mộ, Charlie Puth hát không ngừng nghỉ, trong đó có nhiều bản nhạc buồn như Slow Motion, Dreaming of you, I don't wanna know, I don't think that I like her, When You're Sad I'm Sad. Ca sĩ khoe chất giọng khỏe khoắn, lúc trầm lắng, khi cao vút cùng nhiều đoạn giả thanh ở nhạc phẩm Nothing but Trouble, That's not how this works, Loser, Done for Me, How long, One call away...