83 năm yêu nhau của cặp vợ chồng thọ nhất thế giới

MỹGặp gỡ và kết hôn vội vã chỉ trong 3 ngày phép thời chiến, ông Lyle và bà Eleanor cùng nhau đi qua 83 năm để trở thành cặp vợ chồng có tổng số tuổi cao nhất lịch sử - 216 tuổi.

Kỷ lục Guinness Thế giới hôm 5/11 vinh danh bà Eleanor Gittens, 107 tuổi, và ông Lyle Gittens, 108 tuổi, ở Miami, là cặp vợ chồng có tổng số tuổi cao nhất (216 năm 132 ngày). Họ hiện nắm giữ đồng thời hai danh hiệu cặp vợ chồng sống thọ nhất và cặp vợ chồng lớn tuổi nhất từ trước đến nay. Sau hơn 83 năm bên nhau, hai người cũng vừa được tổ chức theo dõi kỷ lục tuổi thọ LongeviQuest công nhận là "cặp vợ chồng có thời gian hôn nhân dài nhất", sau khi người giữ kỷ lục trước đó qua đời vào tháng 10.

"Ông bà yêu đời và yêu thương nhau. Họ cũng rất thích đồ ăn ngon", Hasani Gittens, 49 tuổi, cháu trai của cặp vợ chồng, cho biết. "Họ là hình mẫu thu nhỏ của sự đồng hành, đều vô cùng thông thái, từng trải và rất coi trọng giáo dục".

Bà Eleanor kể ông Lyle chỉ có 3 ngày nghỉ phép về để làm đám cưới. Ảnh: LongeviQuest

Theo NY Post, hai người là một đôi hiếm có, gặp nhau khi cùng học tại Đại học Clark Atlanta vào năm 1941 và kết hôn năm 1942. Trong cuộc phỏng vấn với LongeviQuest, cụ Eleanor kể thời điểm đó, ông Lyle đang tham gia huấn luyện ở căn cứ Fort Benning, bang Georgia, chỉ được cấp phép 3 ngày rời trại để làm lễ cưới.

"Tôi từng tự hỏi liệu mình có còn được gặp lại ông ấy không", cụ nói trong cuộc trò chuyện với Westside Gazette năm 2022.

Không lâu sau, ông Lyle được điều động sang chiến đấu ở Italy, còn bà Eleanor, lúc ấy 24 tuổi và đang mang thai, chuyển đến New York và lần đầu gặp gia đình chồng. Bà làm công việc tính lương cho một công ty sản xuất phụ tùng máy bay, sau đó trở thành giáo viên. Sau chiến tranh, ông Lyle trở về, làm việc tại Trung tâm Thương mại Thế giới.

Từ những năm 1950, đôi vợ chồng chăm chỉ này đã bắt đầu một "nghi thức" hàng đêm là cùng nhau uống martini sau một ngày dài. Theo người cháu, một biên tập viên sáng lập của trang tin The City, họ vẫn duy trì truyền thống đó đến giờ bằng cách uống bia Modelo hoặc một ly vang đỏ vào bữa trưa. Anh cho biết ông bà luôn giữ sự điều độ và thích cùng nhau nấu nướng mọi thứ.

Suốt nhiều năm, cả hai sống ở quận Brooklyn và có ba người con. Ở tuổi 69, cụ bà Eleanor vẫn xuất sắc lấy bằng tiến sĩ Giáo dục Đô thị tại Đại học Fordham. Trong đại dịch, họ chuyển đến Florida nhưng ông Lyle vẫn luôn nhớ New York. "Nếu bạn không sống ở New York, bạn chỉ đang cắm trại thôi", ông nói.

Khi được hỏi về bí quyết đằng sau cuộc hôn nhân bền lâu, bà Eleanor chia sẻ: "Chúng tôi chỉ hòa hợp... Chúng tôi yêu nhau". Còn ông Lyle nói: "Tôi yêu vợ. Đơn giản vậy thôi".

Nghiên cứu kéo dài gần 80 năm của Đại học Harvard - một trong những công trình nghiên cứu dài hơi nhất về cuộc sống người trưởng thành - kết luận rằng: "Những mối quan hệ tốt đẹp giúp chúng ta hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn". Robert Waldinger, giám đốc của nghiên cứu, nhấn mạnh: "Sự cô đơn là liều thuốc độc". Ông chỉ ra rằng những người có mối quan hệ gắn bó, được hỗ trợ về mặt xã hội sẽ có sức khỏe thể chất tốt hơn, ít suy giảm trí nhớ hơn khi về già và sống lâu hơn những người bị cô lập.

Các nhà khoa học tin rằng hôn nhân hạnh phúc mang lại lợi ích sức khỏe thông qua nhiều cơ chế. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Heart, những người đã kết hôn có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn so với người độc thân, góa bụa hoặc ly hôn. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Aston (Anh) cho rằng người bạn đời có thể khuyến khích bạn sống lành mạnh hơn (ví dụ nhắc nhở uống thuốc, đi khám bệnh) và cung cấp chỗ dựa tinh thần vô giá để chống lại căng thẳng - một yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch.

Cặp vợ chồng bên nhau suốt hơn 8 thập kỷ nhờ bí quyết đơn giản là tình yêu dành cho nhau. Ảnh: LongeviQuest

Bình Minh (Theo NY Post)