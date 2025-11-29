81 máy bay Airbus sẽ được cập nhật phần mềm trước hạn

Cục trưởng Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết các hãng sẽ cập nhật phần mềm máy tính ELAC điều khiển độ cao và hướng bay trước thời hạn 6h59 ngày 30/11.

Ông Dũng đánh giá 81 máy bay bị ảnh hưởng là rất lớn, nhưng các hãng bay đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm ngay sau khi Airbus và Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) yêu cầu thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm. Các hãng đã sắp xếp khoa học, phân bổ hợp lý giữa lịch bay và kế hoạch dừng tàu để duy trì kế hoạch khai thác.

Ngày 29/11, sân bay Nội Bài không ra tình trạng ùn ứ khi các hãng hàng không cập nhật phần mềm đội tàu bay. Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đã chủ động kích hoạt quy trình kỹ thuật, làm việc xuyên đêm 28/11 để cập nhật phần mềm. Mỗi máy bay mất khoảng một giờ cập nhật, không quá dài nên không gây xáo trộn lớn đến lịch bay.

Máy bay ở sân bay Điện Biên. Ảnh: Ngọc Thành

Vietjet Air cho biết sẽ hoàn tất cập nhật phần mềm cho 69 máy bay nằm trong danh sách bị ảnh hưởng trước thời hạn. Tới nay, hãng có hai chuyến quốc tế và hai chuyến nội địa phải điều chỉnh lịch khai thác. Toàn bộ hành khách đã được chuyển đổi hành trình từ đêm 28/11.

Với Vietnam Airlines, đội ngũ kỹ thuật của Công ty VAECO đã cập nhật phần mềm cho khoảng 20 máy bay bị ảnh hưởng, dự kiến hoàn tất trong ngày 29/11.

Đợt rà soát kỹ thuật đội máy bay Airbus được thực hiện theo yêu cầu khẩn cấp từ Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) và nhà sản xuất Airbus. Theo đó, các tàu bay dòng A319/A320/A321 phải cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC trước 6h59 ngày 30/11 để đảm bảo đủ điều kiện bay.

Đoàn Loan