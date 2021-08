800 người tự phát về quê được vận động quay lại nhà trọ

TP HCMGần 800 người tự phát đi xe máy về quê được chính quyền TP Thủ Đức, quận 12 và Bình Tân vận động trở lại nơi ở, trường hợp khó khăn sẽ được hỗ trợ.

Tối 15/8, ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch MTTQ TP Thủ Đức cho biết, với hơn 500 người về quê bằng xe máy sáng nay chạy qua địa bàn, hầu hết sống ở Thủ Đức và các quận lân cận. Sau khi bị chặn ở chốt gần khu du lịch Suối Tiên, xa lộ Hà Nội, được chính quyền vận động, phần lớn đã trở về nơi ở, phòng trọ.

Dòng người chạy xe máy về quê trên xa lộ Hà Nội, trước Bến xe Miền Đông mới, trưa 15/8. Ảnh: Hà An

Với 26 người hoàn cảnh khó khăn, đã trả phòng thuê, lực lượng chức năng phối hợp địa phương đưa về và vận động chủ nhà trọ cho ở miễn phí. Sáu người ở An Giang, Long An được UBND phường Long Bình tìm giúp nhà trọ, nhận phần quà trị giá 800.000 đồng (300.000 đồng lương thực và 500.000 đồng tiền mặt).

"Hiện, các địa phương ở TP Thủ Đức triển khai các gói an sinh giúp đỡ người dân khó khăn, nhất là ở các khu trọ. Địa phương cần làm tốt việc này để người dân yên tâm ở lại thành phố", ông Phước nói và cho biết người dân cần bình tĩnh, không nên nôn nóng tự chạy xe về quê thời điểm dịch bệnh phức tạp.

Trong chiều hôm nay, gần 300 người chạy xe máy về quê tụ tập ở quốc lộ 1 khu vực quận 12, Bình Tân, được UBND phường Tân Thới Nhất (quận 12) sắp xếp chỗ nghỉ ngơi ở một trường học 6 tầng. Cảnh sát sau đó thống kê từng trường hợp và liên hệ địa phương đến đưa người trở về. Mỗi người được hỗ trợ 5 kg gạo, 10 gói mì.

Ông Lưu Minh Đạt, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Nhất, cho biết đoàn người đến từ hơn chục quận huyện, đa phần là lao động, công nhân thất nghiệp nhiều tháng. Đơn vị đã vận động, hướng dẫn họ đăng ký thủ tục về quê đúng quy định chứ không nên đi xe máy.

Công an quận Tân Phú đã điều xe bán tải chở 6 xe máy và 12 người dân về trụ sở công an quận. "Nhiều người đã trả phòng trọ, do đó chúng tôi sẽ liên hệ các phường sắp xếp nơi ở tạm và hỗ trợ thức ăn", một cảnh sát cho hay.

Công an Tân Phú đón người dân, đưa về và vận động chủ trọ giảm tiền phòng, chiều 15/8. Ảnh: Đình Văn

Bí thư Quận uỷ Bình Tân Lê Văn Thinh cho biết chính quyền sẽ vận động các chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê nhà. Trường hợp chủ trọ không đồng ý, địa phương sẽ có phương án chăm lo, đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thực phẩm để người dân sống trong thời gian giãn cách sắp tới.

Trước đó, sáng cùng ngày sau khi nghe tin TP HCM giãn cách thêm một tháng, nhiều người mang theo nhu yếu phẩm, chạy xe máy về quê làm tuyến cửa ngõ phía Đông, TP Thủ Đức, ùn tắc. Lực lượng chức năng phát loa yêu cầu người dân giãn cách, trở về nơi ở, chính quyền địa phương sẽ có biện pháp hỗ trợ.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân sống ở thành phố tự chạy xe máy về quê trong đợt dịch thứ tư. Hơn 20 ngày trước, nhiều người gặp khó khăn đã rủ nhau chạy xe máy từng đoàn về quê. Việc đi tự phát, chạy xe quãng đường cả nghìn km nguy hiểm cho người dân và khiến dịch dễ lây lan, bùng phát.

Trong công điện hôm 31/7, Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 phải làm nghiêm, "tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7 tới khi hết giãn cách, trừ trường hợp được chính quyền cho phép". Các tỉnh sau đó dừng đón người dân về quê tự phát bằng xe máy, thay vào đó đưa người về bằng máy bay, tàu lửa, ôtô.

Đến nay, TP HCM đã trải qua gần 80 ngày giãn cách xã hội ở nhiều cấp độ. Dịch bùng phát và thời gian giãn cách kéo dài đã ảnh hưởng tình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều người dân bị mất việc kéo dài, cuộc sống gặp khó khăn.

Chiều 15/8, Thường trực Thành ủy yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát các trường hợp công nhân, lao động, học sinh, sinh viên, những người có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ tiền nhà trọ, lương thực thực phẩm. Thời gian hỗ trợ trong tháng 8 và 9/2021.

TP HCM đã triển khai hai gói tổng trị giá hơn 1.700 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân khó khăn. Đến nay, gói hỗ trợ thứ nhất 886 tỷ đồng cơ bản hoàn thành; gói thứ hai 900 tỷ đồng đang triển khai.

Hà An - Đình Văn