Nâng cấp, củng cố quan hệ với các nước lớn
Tháng 9/2023, trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden, Việt - Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Ông Biden trích hai câu Kiều "Vinh hoa bõ lúc phong trần/ Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày" và nhấn mạnh: "Những cơ hội vô hạn đang mở ra trước mắt".
Tháng 12/2023, trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, Việt - Trung ra tuyên bố chung về nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.
Tháng 6/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam, hai nước ra Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Chuỗi sự kiện này cho thấy Việt Nam thực hiện chính sách ngoại giao cân bằng để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững và duy trì môi trường hòa bình, ổn định.
Các chuyến thăm ngoại giao
Các chuyến thăm của lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga trong năm 2023-2024. Video: VnExpress/VTV
Sau 80 năm, từ một quốc gia non trẻ chưa có quan hệ ngoại giao, Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 194 nước, là thành viên của hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế, xây dựng mạng lưới đối tác rộng khắp với 13 Đối tác chiến lược toàn diện, 10 Đối tác chiến lược, trong đó có toàn bộ Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ.
"Dĩ bất biến, ứng vạn biến" được thể hiện trong đường lối ngoại giao "cây tre" ngày nay. Trong đó, "gốc vững" là truyền thống tự lực, tự cường gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc; "thân chắc" tượng trưng cho bản lĩnh kiên cường trước thử thách cùng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; "cành uyển chuyển" là sự mềm dẻo, sáng tạo, linh hoạt tùy tình huống, hoàn cảnh cụ thể, theo Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Việt Nam đã vượt qua những thách thức lịch sử, từ chiến tranh đến bao vây cấm vận, để vươn lên thành một quốc gia có uy tín và vị thế trên trường quốc tế, kết nối với bạn bè khắp năm châu, phục vụ cho mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.