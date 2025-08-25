Thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Liên Xô

Để bảo vệ thành quả cách mạng, Việt Nam cần có sự hậu thuẫn của các cường quốc để chống lại thực dân Pháp.

Trung Quốc là nước đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ Việt - Trung đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh mô tả bằng cụm từ "Vừa là đồng chí, vừa là anh em".

Cùng với Trung Quốc, Liên Xô là trụ cột quan trọng hỗ trợ Việt Nam trong cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào năm 1956: “Tôi yêu quý nhân dân Liên Xô như yêu chính đồng bào ruột thịt của mình”.

Sau khi Liên Xô tan rã, Việt Nam ký hiệp ước hữu nghị mới với quốc gia kế tục là Nga.