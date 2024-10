80.000 người kiến nghị ra luật mới sau cái chết của Liam Payne

AnhFan đề xuất lập "Luật Liam" với mục đích bảo vệ sức khỏe tinh thần giới nghệ sĩ sau khi ca sĩ Liam Payne nhóm One Direction qua đời.

Trên nền tảng Change.org ngày 18/10, một tài khoản có tên Day Kv phát động chiến dịch kêu gọi ngành giải trí cần chịu trách nhiệm về mặt phúc lợi của giới nghệ sĩ. Chiến dịch hiện thu hút nhiều sự chú ý và ủng hộ, riêng ngày 23/10 có hơn 20.000 người tham gia. Theo NBC News, Day Kv có kế hoạch trình bản kiến nghị đến Quốc hội địa phương nơi cô sống nếu đạt được 100.000 chữ ký.

Văn bản nhấn mạnh vào vai trò của các nhà lập pháp ở Anh. Theo đó, người viết mong muốn chính phủ sẽ ban hành luật cho phép nghệ sĩ kiểm tra tâm lý thường xuyên, có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Tác giả lập luận bên cạnh sự hào nhoáng của giới giải trí, ngành này mang lại nhiều áp lực cho các sao khiến họ dễ bị căng thẳng, lo lắng, trầm cảm dẫn đến tình trạng lạm dụng chất gây nghiện, thậm chí tự tử.

Liam Payne tại show "Today" của đài NBC năm 2018. Ảnh: NBC

Ngoài ra, các chuyên gia sức khỏe nên túc trực tại trường quay, hỗ trợ nghệ sĩ suốt sự nghiệp. Day Kv cũng yêu cầu các đơn vị quản lý có biện pháp can thiệp sớm nếu người nổi tiếng có dấu hiệu bất ổn. Điều này sẽ đảm bảo tất cả có môi trường làm việc lành mạnh, thuận lợi để phát huy năng lực, đồng thời giảm thiểu các trường hợp không may.

"Vai trò của nghệ sĩ vô cùng quý giá không chỉ trong giới giải trí mà còn với xã hội. Hãy để chúng tôi bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc của họ. Chữ ký của bạn có thể là phao cứu sinh cho những tài năng, góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe tinh thần cho mọi ngành nghề toàn cầu", trích phần kết của đơn.

Dưới phần bình luận, một tài khoản cho rằng dù không còn tia hy vọng nào cho Liam Payne, kiến nghị này có thể giúp cho thế hệ diễn viên, ca sĩ tiếp theo.

Theo CNN, người hâm mộ có thể trải qua một nỗi đau lớn khi thần tượng giải trí của họ mất. Đến nay, hàng nghìn người tham gia các buổi tưởng niệm khắp thế giới để tưởng nhớ và tri ân sự nghiệp âm nhạc của Liam Payne. Các trang tin quốc tế nhận định One Direction và Liam tác động không nhỏ đến đời sống giới trẻ, nhất là thế hệ gen Z trưởng thành từ các ca khúc của nhóm.

Sau khi nhóm tan rã năm 2016, nhiều fan hy vọng sớm thấy các thành viên tái hợp một ngày nào đó. CNN nhận xét cái chết của Liam đánh dấu "sự khép lại một kỷ nguyên chờ đợi" của người hâm mộ.

Người hâm mộ tại một buổi tưởng niệm của Liam Payne. Ảnh: Reuters

Ca sĩ Liam Payne qua đời do ngã từ tầng ba khách sạn ở Argentina ngày 16/10, thọ 31 tuổi. Kết quả khám nghiệm cho thấy anh dùng nhiều chất kích thích trước khi sự cố xảy ra. Liam từng vật lộn với chứng nghiện rượu và dùng chất gây nghiện để ổn định tinh thần trong và sau thời kỳ là thành viên của One Direction. Nhận thức được tình trạng bản thân, anh có khoảng thời gian đến cơ sở phục hồi chức năng để cai nghiện. Tháng 5/2023, anh đăng video trên YouTube kỷ niệm 100 ngày tỉnh táo, thông báo đã kiểm soát cuộc sống tốt hơn.

Liam Payne nổi tiếng toàn cầu khi ra mắt với nhóm One Direction năm 2010. Ban nhạc bắt đầu hoạt động sau khi giành vị trí thứ ba tại cuộc thi X Factor phiên bản Anh năm 2010, tan rã vào năm 2016. Các thành viên theo đuổi sự nghiệp solo cùng nhiều dự án. Liam phát hành bài hát Strip That Down vào năm 2017 và album LP1 (2019). Hồi tháng 3, anh ra mắt ca khúc Teardrops - bản thu âm cuối cùng trong cuộc đời anh.

Bản acoustic Teadrops của Liam Payne Ca khúc "Teardrops" bản acoustic của Liam Payne. Video: YouTube Liam Payne Official

Change.org ra đời năm 2007, là diễn đàn của Mỹ cho phép người dùng khắp thế giới phát động các chiến dịch yêu cầu chính phủ thay đổi hoặc cải thiện vấn đề xã hội. Theo CNN, sau hơn 10 năm hoạt động, trang web này giúp nâng cao nhận thức người dân về luật pháp, tôn vinh những tấm gương vì cộng đồng cũng như thách thức nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, thông báo từ chính phủ Anh cho biết hiện những kiến nghị online này sẽ không được thảo luận trước Quốc hội.

Phương Thảo (theo Daily Mail, CNN, NBC News)