8 tuyến đường kết nối TP HCM với sân bay Long Thành

Trong các tuyến kết nối, quan trọng nhất hiện là cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây hoạt động năm 2015, giúp rút ngắn quãng đường, thời gian đi Vũng Tàu (qua sân bay Long Thành theo quốc lộ 51) và các tỉnh phía bắc (kết nối quốc lộ 1, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết).

Sau 10 năm, cao tốc trên không đáp ứng được lưu lượng xe ngày càng lớn, thường xuyên ùn ứ mỗi dịp lễ Tết, cuối tuần. Dự kiến 19/8, đoạn đường 21 km từ Vành đai 2 TP HCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được khởi công nâng cấp từ 6 lên 10 làn xe nhằm đáp ứng kết nối sân bay Long Thành.