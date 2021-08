8 tỉnh phía Nam tiếp tục giãn cách xã hội

Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 vì nhiều ổ dịch chưa được ngăn chặn triệt để.

Từ 0h ngày 1/9, Đồng Nai giãn cách xã hội đến 15/9, nâng tổng số ngày cách ly của địa phương lên 66. Đến tối qua, tỉnh ghi nhận tổng cộng 23.839 ca nhiễm, 194 người tử vong.

Đường phố Biên Hoà trong những ngày giãn cách. Ảnh: Phước Tuấn

Chính quyền tỉnh khuyến cáo người dân không ra đường sau 18h đến 6h hôm sau, việc đi chợ phải có phiếu theo quy định. Các cơ quan nhà nước chỉ bố trí 1/4 số lượng nhân viên đến đơn vị.

Đồng Nai quyết tâm đến ngày 5/9 sẽ tách hết F0 ra khỏi cộng đồng và "giữ vững thành trì" trong 14 ngày kế tiếp, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Trước đó, dự báo số ca bệnh có thể tăng, lãnh đạo Đồng Nai kiến nghị Trung ương hỗ trợ thêm 500 y bác sĩ; 100 máy thở cao cấp; một triệu test nhanh; hai triệu liều vaccine và các loại thuốc điều trị Covid-19.

Tỉnh Bình Dương cũng giãn cách xã hội đến ngày 15/9, kéo dài so với dự kiến ban đầu, khi số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng. Đến ngày 31/8, địa phương này công bố 114.788 ca mắc, 55.000 người khỏi bệnh.

Thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên giãn cách theo Chỉ thị 16 ở cấp độ cao. Người dân những nơi này không ra khỏi nhà, kể cả đi chợ, lương thực, thực phẩm sẽ được phát miễn phí hoặc lực lượng chức năng đi chợ hộ. Riêng 15 phường được xác định "vùng đỏ đậm đặc" ở thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên tiếp tục "khóa chặt - đông cứng".

Dự báo ca nhiễm sẽ đạt mốc 150.000 trong những ngày tới, chính quyền Bình Dương yêu cầu các địa phương "vùng đỏ" phải triển khai nhanh xét nghiệm để phát hiện F0 trong cộng đồng; đồng thời nghiêm túc lấy mẫu, xét nghiệm tầm soát diện rộng để phát hiện người nhiễm nCoV; nhanh chóng hoàn thành các cơ sở, bệnh viện dã chiến...

Đến nay, Bình Dương đã tiêm hơn 856.440 liều vaccine Covid-19 cho người dân và sẽ ưu tiên cho những vùng "đỏ đậm đặc" để ngăn chặn đà lây lan.

Long An sau 43 ngày giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16, sẽ tiếp tục giãn cách các huyện gồm Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Châu Thành, Thủ Thừa, Cần Đước, Tân Trụ và TP Tân An theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 31/8 đến hết ngày 13/9.

Thị xã Kiến Tường và các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 31/8 đến hết ngày 6/9.

Lãnh đạo địa phương nhận định tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát, song vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các địa phương thuộc "vùng đỏ". Đến tối 31/8, Long An đã ghi nhận trên 22.044 ca nhiễm, 265 người tử vong. Tỉnh có hơn 690.000 người dân đã tiêm mũi 1 và trên 49.000 người đã tiêm mũi 2.

Chốt kiểm soát tại quốc lộ 62, phường 2, TP Tân An, Long An, ngày 23/8. Ảnh: Hoàng Nam

Bốn địa phương còn lại gồm Bến Tre giãn cách toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 đến ngày 10/9; Tây Ninh đến 12/9, Kiên Giang đến 6/9. Trà Vinh đến 10/9; riêng Tiền Giang giãn cách TP Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Cái Bè, Gò Công Đông, thị xã Cai Lậy và thị xã Gò Công đến 15/9 – bốn huyện còn lại được nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15.

Ngành y tế những tỉnh này cho biết dịch bệnh cơ bản được kiềm chế, F0 trong cộng đồng có xu hướng giảm. Tuy nhiên, đà lây nhiễm ở những vùng có nguy cơ cao vẫn còn phức tạp, nhiều ca nhiễm chưa được phát hiện triệt để.

UBND các tỉnh yêu cầu người dân "ai ở đâu ở đó" và chỉ đạo các địa phương chăm sóc y tế, an sinh xã hội, đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân với tinh thần không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc.

Trường Hà - Hoàng Nam - Phước Tuấn