8 thực phẩm giúp giảm mỡ nội tạng trong 30 ngày

Yến mạch, đậu, quả mọng, cá hồi, sữa chua Hy Lạp, bơ, rau lá xanh và các loại hạt giúp hỗ trợ giảm mỡ nội tạng trong 30 ngày.

Theo Tara Collingwood, một chuyên gia dinh dưỡng thể thao và đồng tác giả của cuốn sách Flat Belly Cookbook for Dummies, giảm mỡ nội tạng trong 30 ngày tốt nhất nên được thực hiện thông qua một cách tiếp cận toàn diện: duy trì thâm hụt calo vừa phải, chọn những thực phẩm giàu chất xơ, giàu protein, thay thế ngũ cốc tinh chế và đường bổ sung, và kết hợp hoạt động thể chất thường xuyên (đặc biệt là sự kết hợp giữa tập thể dục nhịp điệu và rèn luyện sức mạnh).

Dưới đây là 8 loại thực phẩm cô ấy khuyên dùng để giảm mỡ nội tạng trong 30 ngày.

Yến mạch

Yến mạch là khuyến nghị đầu tiên của chuyên gia. Chúng là nguồn chất xơ hòa tan hàng đầu (đặc biệt là beta-glucan), giúp bạn cảm thấy no, làm chậm quá trình tiêu hóa và có thể giúp ổn định lượng đường trong máu. Lượng chất xơ cao, đặc biệt là chất xơ hòa tan, có liên quan chặt chẽ đến việc giảm tích tụ mỡ nội tạng theo thời gian.

Đậu

Tiếp theo là đậu, đặc biệt là đậu gà, đậu đen và đậu lăng. Các loại đậu là một nguồn năng lượng của cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, và protein thực vật. Sự kết hợp này giúp kiểm soát sự thèm ăn và tổng lượng calo nạp vào - nền tảng của việc giảm mỡ. "Các nghiên cứu liên kết việc tiêu thụ đậu thường xuyên với vòng eo nhỏ hơn", Collingwood nói.

Quả mọng

Các loại quả mọng, bao gồm việt quất, mâm xôi và dâu đen, cũng rất cần thiết để giảm mỡ. Chúng giàu chất xơ và chứa đầy chất chống oxy hóa (polyphenol/anthocyanins). Những hợp chất này giúp chống viêm và có thể cải thiện độ nhạy insulin, cả hai đều rất quan trọng để giảm mỡ nội tạng. "Chúng cũng thỏa mãn cơn thèm ngọt với đường tự nhiên", cô nói.

Các loại quả mọng giúp giảm mỡ. Ảnh: Bùi Thủy

Cá hồi (hoặc các loại cá béo khác)

Cá hồi (hoặc các loại cá béo khác) rất tốt cho việc giảm mỡ. Chúng cung cấp protein nạc chất lượng cao và giàu axit béo omega-3 (DHA và EPA). "Omega-3 có tác dụng chống viêm và nghiên cứu cho thấy chúng có thể đặc biệt nhắm mục tiêu vào mỡ cơ thể, bao gồm cả mỡ nội tạng, bằng cách điều chỉnh quá trình chuyển hóa chất béo", Collingwood nói.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp, loại không đường, ít béo hoặc không béo, là một nguồn protein và men vi sinh tuyệt vời. Hàm lượng protein cao giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ duy trì cơ bắp, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Men vi sinh (vi khuẩn sống) có thể hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, liên quan đến việc điều hòa cân nặng tốt hơn và giảm mỡ bụng.

Quả bơ

Quả bơ rất giàu chất béo không bão hòa đơn lành mạnh và chất xơ. Những chất béo tốt cho tim này, khi thay thế chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa, đã được liên kết với việc giảm mỡ nội tạng. Chúng cũng góp phần tạo cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát calo.

Rau lá xanh

Rau lá xanh, đặc biệt là rau bina, cải xoăn và arugula, cũng giúp giảm mỡ. Những loại rau này cực kỳ ít calo nhưng giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất như đồng và magiê. Chúng bổ sung khối lượng cho bữa ăn, giúp tăng cảm giác no mà không bổ sung đáng kể calo, hỗ trợ thâm hụt calo tổng thể.

Các loại hạt

Các loại hạt, đặc biệt là quả óc chó, hạnh nhân và hạt chia, là loại thực phẩm cuối cùng trong danh sách của chuyên gia. Chúng cung cấp sự kết hợp cân bằng giữa chất béo lành mạnh, protein và chất xơ.

Việc tiêu thụ các loại hạt một cách nhất quán, vừa phải có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn và hỗ trợ mức đường huyết ổn định, cả hai đều rất quan trọng cho một cách tiếp cận bền vững để giảm mỡ.

Mỹ Ý (Theo Eat this)