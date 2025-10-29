8 thói quen hàng ngày giúp người Nhật sống trăm tuổi

Thói quen vận động, ăn uống chánh niệm, kết nối sâu sắc, sống có mục đích và biết ơn... giúp người Nhật sống trăm tuổi vẫn khỏe mạnh.

Bộ Y tế Nhật Bản ngày 12/9 thông báo số công dân trên 100 tuổi ở nước này đạt 99.763 người tính đến tháng 9, duy trì đà tăng trong 55 năm liên tiếp và là mức cao chưa từng thấy.

Trong số gần 100.000 người trên 100 tuổi ở Nhật, các cụ bà chiếm tới 88%. Người cao tuổi nhất là cụ bà Shigeko Kagawa, 114 tuổi, đến từ ngoại ô thành phố Nara. Người đàn ông cao tuổi nhất là cụ ông Kiyotaka Mizuno, 111 tuổi, đến từ thành phố ven biển Iwata.

Vào "Ngày Kính lão" (15/9), chính phủ Nhật Bản tặng thư chúc mừng và một chiếc cốc bạc cho những người mới bước sang tuổi 100. Năm nay, hơn 52.000 người đủ điều kiện nhận món quà ý nghĩa này. Tuổi thọ không chỉ nhờ gene hay công nghệ, mà nằm ở nhịp sống hài hòa và những việc nhỏ nhất quán. Nhật Bản, đặc biệt Okinawa - vùng đất có mật độ người trăm tuổi cao nhất thế giới - chứng minh điều đó, theo VegOut. Họ không chỉ sống lâu, mà sống trọn vẹn: làm vườn, đi bộ, nấu ăn, cười nói, vẫn tò mò với cuộc đời.

Dưới đây là 8 thói quen hàng ngày âm thầm kéo dài tuổi thọ của họ.

Chăm sóc vườn tược

Hầu hết ngôi nhà ở nông thôn Okinawa đều có khu vườn nhỏ với rau, thảo mộc, hoa. Làm vườn mang lại vận động nhẹ, tiếp xúc thiên nhiên, giảm căng thẳng và cải thiện miễn dịch. Nhịp điệu cày xới, trồng, tưới, thu hoạch tạo sự thiền định, nuôi dưỡng cả cây cối lẫn tâm hồn. Chỉ một chậu cây trên ban công cũng đủ mang lại hy vọng và sự kết nối với sự sống.

Đi bộ khắp nơi

Người Nhật, đặc biệt người cao tuổi, đi bộ hàng ngày: ra chợ, thăm bạn, dạo phố. Đó không phải tập thể dục mà là lối sống. Đi bộ tăng sức bền tim mạch, giữ khớp linh hoạt, giảm stress và mang tính thiền định.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới. Ảnh: Cotavic

Tự nấu bữa ăn tại nhà

Dù tiện lợi bao trùm, người lớn tuổi Nhật vẫn ưu tiên nấu ăn tại nhà với thực phẩm đơn giản: đậu phụ, miso, rong biển, rau, ít cá. Họ ăn chậm, theo nguyên tắc hara hachi bu - dừng khi no 80%.

Nấu ăn kích hoạt giác quan, điều chỉnh cảm xúc, biến bữa ăn thành nghi thức trân trọng. Khi tự tay thái, khuấy, nếm, bạn không chỉ nuôi cơ thể mà còn nuôi dưỡng tinh thần.

Duy trì kết nối xã hội

Cô đơn rút ngắn tuổi thọ tương đương hút 15 điếu thuốc/ngày. Người Nhật trăm tuổi tránh điều đó nhờ moai - nhóm hỗ trợ trọn đời. Họ thăm nhau, chia bữa, góp tiền giúp đỡ. Cộng đồng mang lại mục đích, sự ổn định cảm xúc và cảm giác thuộc về. Hàng xóm trò chuyện qua hàng rào, cúi chào nhau buổi sáng - đó không phải hình thức, mà là văn hóa sống.

Vận động nhẹ nhàng

Mỗi sáng, người cao tuổi Nhật tập radio taiso - bài thể dục nhịp điệu ngắn, ít tác động, phát sóng toàn quốc. Họ cũng yêu yoga, thái cực quyền, tập trung vào hơi thở, tuần hoàn và sự hài hòa cơ thể.

Những hoạt động này duy trì linh hoạt, thăng bằng, không làm kiệt sức. Cường độ cao không phải lúc nào cũng tốt, nhẹ nhàng nhưng đều đặn mới là chìa khóa.

Tìm dòng chảy qua thủ công

Làm gốm, thư pháp, cắm hoa (ikebana), may vá - những sở thích sáng tạo giúp người Nhật lớn tuổi đạt trạng thái dòng chảy: đắm chìm, quên thời gian.

Dòng chảy cải thiện tâm trạng, giảm lo âu, tăng nhận thức và trí nhớ. Quan trọng hơn, nó mang lại ý nghĩa: bạn tạo ra thứ gì đó bằng tay, chứng minh giá trị bản thân vẫn còn.

Sống có mục đích - ikigai

Ikigai là lý do bạn thức dậy mỗi sáng: chăm sóc gia đình, cố vấn, sáng tạo hay đóng góp cộng đồng. Nghiên cứu trên Psychological Science cho thấy người có mục đích sống lâu hơn, bất kể tuổi tác hay thu nhập. Ikigai biến thói quen thành nghi thức, nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần. Không có nó, mọi thứ dễ trở nên trống rỗng.

Thực hành lòng biết ơn hàng ngày

Lòng biết ơn được lồng ghép vào đời sống: cúi đầu trước bữa ăn, nói itadakimasu ("Tôi xin khiêm tốn nhận"), cảm ơn người khác, suy ngẫm trước khi ngủ.

Khoa học chứng minh lòng biết ơn giảm cortisol, tăng hoạt động vùng não liên quan đến hạnh phúc. Nó củng cố mối quan hệ, lan tỏa niềm vui. Ghi 3 điều biết ơn mỗi đêm có thể thay đổi toàn bộ tư duy.

Mỹ Ý (Theo VegOut)