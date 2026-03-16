8 thói quen đơn giản giúp thận luôn khỏe

Uống đủ nước, ăn uống lành mạnh, kiểm tra huyết áp thường xuyên, giảm muối... là những thói quen đơn giản giúp thận luôn khỏe.

Tổ chức Hỗ trợ Thận Vương quốc Anh (Kidney Care UK) và Hiệp hội Dược phẩm Quốc gia (NPA) vừa đưa ra lời kêu gọi người dân cần thận trọng khi sử dụng thường xuyên các loại thuốc chống viêm không steroid (NSAID). Khuyến cáo này đặc biệt quan trọng đối với những nhóm nguy cơ mắc bệnh thận cao như người bị tiểu đường hoặc cao huyết áp.

Ông Olivier Picard, Chủ tịch NPA, nhấn mạnh: "Thuốc có thể là phương thuốc chữa bệnh, nhưng cũng có thể trở thành tác nhân gây hại".

Theo ông Picard, dù các thuốc nhóm NSAID như ibuprofen rất hiệu quả và an toàn, bệnh nhân vẫn cần nhận thức rõ tác động của chúng để cân nhắc các lựa chọn thay thế phù hợp khi cần thiết.

"Nếu có bất kỳ lo ngại nào về việc sử dụng NSAID, người dân nên tham khảo ý kiến của dược sĩ. Họ là những chuyên gia về thuốc, có đủ năng lực để đưa ra lời khuyên về các tác dụng phụ lâu dài và giúp bệnh nhân quản lý cơn đau một cách hiệu quả", ông nói.

Nhiều người trong chúng ta thường ít khi để tâm đến những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến "bộ lọc" của cơ thể. Bà Fiona Loud, Giám đốc chính sách tại Kidney Care UK, đã chia sẻ về vai trò sống còn của thận và gợi ý 8 thói quen đơn giản để duy trì sức khỏe cho cơ quan này.

Uống đủ nước

Cung cấp đủ nước giúp thận lọc bỏ độc tố và đào thải chất thải ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả. Bà Loud khuyên: "Hãy cố gắng duy trì mục tiêu uống từ 6 đến 8 ly nước mỗi ngày".

Chỉ cần tập yoga hoặc đi bộ đều đặn là đủ giúp thận khỏe. Ảnh: Nguyễn Đông

Chế độ ăn uống lành mạnh

"Ăn nhiều rau xanh và trái cây giúp duy trì huyết áp và chỉ số cholesterol ở mức ổn định. Khi bạn chăm sóc trái tim, bạn cũng đang bảo vệ thận", bà Loud cho biết.

Bạn có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như thêm trái cây vào ngũ cốc hoặc sử dụng rau củ đông lạnh. Đặc biệt, hãy hạn chế thực phẩm siêu chế biến và chỉ nên coi chúng là món ăn "đổi vị" hiếm hoi.

Kiểm tra huyết áp thường xuyên

Huyết áp cao là "kẻ thù" của thận. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra chỉ số này tại các hiệu thuốc hoặc cơ sở y tế gần nhất.

Giảm lượng muối

Ăn quá mặn gây ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp và làm tăng nguy cơ sỏi thận. "Tôi khuyên bạn nên thay thế muối bằng các loại thảo mộc, chanh hoặc tỏi để gia tăng hương vị cho món ăn", bà Loud gợi ý.

Duy trì vận động

Tập thể dục là chìa khóa để kiểm soát các yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, cholesterol và tiểu đường. Mục tiêu khoảng 150 phút vận động mỗi tuần sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, rất có lợi cho thận. Bạn không nhất thiết phải chạy marathon, chỉ cần tập yoga hoặc đi bộ đều đặn là đủ.

Khám thận định kỳ

Tiểu đường và huyết áp cao là hai nguy cơ lớn nhất dẫn đến bệnh thận mạn tính. Nếu bạn đang sống chung với các tình trạng này, việc kiểm tra chức năng thận định kỳ là cực kỳ quan trọng.

Từ bỏ thuốc lá

Theo Kidney Care UK, người hút thuốc có nguy cơ bị suy thận cao gấp 4 lần so với người không hút thuốc. "Hút thuốc gây tích tụ mảng bám chất béo trong mạch máu, khiến tim phải làm việc vất vả hơn, từ đó làm tăng huyết áp. Ngoài ra, thói quen này còn làm tăng nguy cơ ung thư thận", bà Loud cảnh báo.

Tự đánh giá nguy cơ trực tuyến

Sử dụng các công cụ kiểm tra sức khỏe thận trực tuyến là cách nhanh chóng để hiểu về tình trạng của bản thân. Tùy vào kết quả, bạn sẽ nhận được lời khuyên có nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để tư vấn sâu hơn hay không.

Mỹ Ý (Theo Yahoo UK)