8 sự việc gây tranh cãi ở Olympic Paris 2024

Trận Argentina thua Morocco 1-2 mở màn môn bóng đá nam, tạo nên một trong những sự cố hy hữu nhất lịch sử Olympic. Sự việc mở đầu bằng Argentina ghi bàn gỡ hoà 2-2 ở phút bù 16 hiệp hai. Ba phút sau, trọng tài thổi còi mãn cuộc khi thấy khán giả tràn xuống sân gây rối. Các nhà đài cũng ngừng chiếu trận đấu để chuyển sang trận tiếp theo giữa CH Dominica và Ai Cập.

Một tiếng rưỡi sau, khi các cầu thủ vẫn trong phòng thay đồ, ban tổ chức thông báo bàn thắng của Argentina bị huỷ vì việt vị. Không những vậy, cầu thủ đôi bên được thông báo ra khởi động để chơi nốt những phút cuối, khi khán giả đã về hết. Cuối cùng, Morocco thắng 2-1.

Sau đó, ban tổ chức giải thích rằng trọng tài chính muốn hai đội tiếp tục đá vì còn vài phút. Nhưng Argentina từ chối vì lý do an ninh. Ban tổ chức để hai đội vào phòng thay đồ, đồng thời thông báo cho khán giả ra về hết. Khi an ninh được đảm bảo, trận đấu tiếp tục diễn ra.