10 siêu sao bơi ở Olympic 2024

Pan Zhanle (Trung Quốc) hy vọng tạo đột phá ở 100m và 200m tự do. Kình ngư 19 tuổi là tài năng sáng giá, đã phá kỷ lục thế giới 100m tự do ở giải VĐTG 2024, với 46 giây 80. Anh còn cùng Trung Quốc về nhất ở nội dung 4x100m, 4x200m tự do và 4x100m tự do hỗn hợp nam nữ.

Trong năm 2023, Pan là kình ngư nam đầu tiên lịch sử bơi 50m tự do dưới 22 giây, 100 m tự do dưới 47 giây và 200m tự do dưới 1 phút 45 giây.