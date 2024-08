Olympic 2024 bế mạc

Đoàn Nigeria gây chú ý bằng trang phục mang tính truyền thống, với những VĐV cười tươi khi diễu hành. Nigeria có 88 VĐV tới Paris 2024, nhưng không đạt huy chương nào. Nữ cua-rơ Ese Lovina Ukpeseraye thậm chí không được đoàn trang bị xe đạp, nhưng cô đã được Đức cho mượn để thi đấu.

Trong những VĐV cầm cờ, còn có kỷ lục gia nữ Olympic, Katie Ledecky. Nữ võ sĩ gây tranh cãi Imane Khelif ban đầu được chọn cầm cờ Algeria trong lễ bế mạc, nhưng cuối cùng không phải vậy. Dù sao cô vẫn cười tươi khi xuất hiện trên máy quay, khoe chiếc HC vàng giành được. Khán giả Stade de France cũng hô vang khi nhìn thấy Khelif trên màn hình. Còn các VĐV cũng cùng nhau hát We are the champions của Queen, mà không cần nhạc nền.