8 sự kiện thế giới năm 2024

Năm nay chứng kiến các cuộc bầu cử quan trọng cùng nhiều xung đột và biến động, nhưng cũng ghi dấu ấn với một số thành tựu khoa học, công nghệ.

Về đối nội, ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ siết chặt an ninh biên giới, trục xuất hàng loạt người nhập cư trái phép, điều có thể ảnh hưởng đến khoảng 11 triệu người ở Mỹ. Ông cũng xem xét xóa bỏ luật "sinh ở Mỹ là công dân Mỹ", đóng băng quy định về khí hậu, cải cách hệ thống y tế, cũng như nhắm đến một số đối thủ chính trị.

Theo Ray Dalio, bình luận viên của TIME , trong nhiệm kỳ của ông Trump, trật tự thế giới do Mỹ dẫn dắt từ sau Thế chiến II sẽ phân mảnh thành những trật tự nhỏ hơn. Trong đó, Mỹ theo đuổi chính sách "nước Mỹ trên hết" với danh sách đồng minh, đối thủ một cách rõ ràng.

Đây là kết quả của chiến dịch tấn công chớp nhoáng trong 11 ngày của liên minh nổi dậy do HTS dẫn đầu, khiến cả thế giới bất ngờ. Nó cũng mở ra một thời kỳ mới không chỉ với Syria, khi sự ổn định của nước này có thể giúp kiềm chế chủ nghĩa khủng bố, cho phép người tị nạn trở về quê nhà, thậm chí tham gia Hiệp ước Abrahams giúp Israel bình thường hóa quan hệ với một số nước Arab mà Mỹ làm trung gian.

Do những bất ổn ở Trung Đông, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo GDP toàn cầu năm nay tăng trưởng 2,6%, năm 2025 tăng trưởng 2,7%, đều thấp hơn mức trung bình 3,1% trong thập niên trước đại dịch Covid-19.

Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, trụ sở tại Mỹ, cho thấy từ đầu năm đến nay, Nga giành được hơn 3.500 km2 lãnh thổ ở Ukraine, gấp 6 lần so với cả năm 2023. Kể từ khi xung đột nổ ra, tổng diện tích đất ở Ukraine mà Nga kiểm soát là 68.050 km2.

Tuy nhiên, sự sụp đổ của chính quyền Assad cũng để lại khoảng trống quyền lực ở Syria, đẩy đất nước vào tình cảnh "chia 5 xẻ 7". Nếu chính quyền mới do HTS lãnh đạo không thể thúc đẩy đoàn kết dân tộc, Syria có thể tiếp tục rơi vào hỗn loạn, khi các phe phái đấu đá tranh giành quyền lực. Điều này hoàn toàn có thể khiến Syria bị tách thành những vùng lãnh thổ nhỏ hơn mà không bên nào đủ khả năng thống nhất đất nước.

Từ chỗ kiên quyết từ chối đàm phán với Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky bắt đầu thay đổi lập trường, thừa nhận Ukraine hiện không đủ sức giành lại một số lãnh thổ do Nga chiếm giữ, nên phải tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Nga cũng tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán theo những điều kiện nhất định, như Ukraine phải từ bỏ ý định gia nhập NATO và chấp nhận "thực tế mới" về 4 khu vực mà Nga đã sáp nhập gồm Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk.

Cuộc chiến càng kéo dài, rủi ro mà nó gây ra cho an ninh và ổn định toàn cầu càng lớn, đặc biệt khi Mỹ, bên ủng hộ lớn nhất của Ukraine, sắp có một tổng thống mới vô cùng khó đoán. Tuy nhiên, chính quan điểm muốn chấm dứt chiến sự nhanh chóng và sự khó lường của ông Trump lại được coi là cơ hội để hai bên ngồi vào bàn đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tại Tháp Trump ở New York ngày 27/9. Ảnh: AP

"Tổng thống Putin sẽ tiếp tục con đường hiện tại, từ bỏ phần lớn mối quan hệ với Mỹ và phương Tây cho đến khi ông thấy lý do để tin rằng họ sẽ tôn trọng các lợi ích cốt lõi của Nga theo cách ông định nghĩa", Paul Saunders, chủ tịch Trung tâm vì Lợi ích Quốc gia, trụ sở tại Washington, bình luận.

Kinh tế thế giới đối mặt nhiều khó khăn

Gã khổng lồ in ấn và sao chụp Xerox, công ty âm nhạc Universal Music Group, tập đoàn quản lý tài sản BlackRock và cả đại gia kinh doanh nông sản Cargill năm nay đều đã công bố kế hoạch sa thải. Về cuối năm, hàng loạt tập đoàn lớn khác cũng lên tiếng về ý định này, như Boeing, Bosch, Volkswagen hay Thyssenkrupp Steel.

Khó khăn kinh tế toàn cầu năm nay còn thể hiện ở số lượng doanh nghiệp nộp đơn xin bảo hộ phá sản, khi việc kinh doanh gặp nhiều thách thức do lãi suất cao, lạm phát tăng và người tiêu dùng thay đổi thói quen mua sắm. Trong 9 tháng đầu năm, số đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ tăng 16,2% so với năm ngoái. Tại châu Âu, số đơn xin phá sản trong quý III tăng 2,7% so với quý trước đó.