8 phim ghi dấu ấn tài tử Roberto Benigni

“Life is Beautiful”, “The Monster”, “Pinocchio” là các tác phẩm mang về cho Roberto Benigni nhiều giải thưởng về diễn xuất.

Liên hoan phim Venice 2021 vinh danh Roberto Benigni bằng giải thành tựu trọn đời hôm 1/9. Sinh năm 1952, ông là đạo diễn kiêm diễn viên nổi tiếng người Italy, bắt đầu sự nghiệp từ cuối thập niên 1970. Đến năm 1998, Benigni nổi tiếng toàn cầu nhờ Life is Beautiful - thắng giải Grand Prix tại Cannes và ba giải Oscar bao gồm "Phim tiếng nước ngoài xuất sắc". Roberto Benigni cũng thắng giải "Nam chính xuất sắc", trở thành nam diễn viên Italy đầu tiên giành tượng vàng Oscar.

Dưới đây là các bộ phim được đánh giá cao trong sự nghiệp diễn xuất của Roberto Benigni.

The Soup - Il minestrone (1981)

Tác phẩm hài do Sergio Citti đạo diễn, từng tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Berlin 1981. Đặt bối cảnh ở Rome năm 1960, chuyện phim xoay quanh bốn người đàn ông đều rơi vào hoàn cảnh đói nghèo, không ai giúp đỡ. Họ gặp nhau tại Olympic, chia sẻ chuyện đời và dần trở thành bạn bè. Roberto Benigni vào vai The Maestro, một mảnh ghép của bộ tứ, gã đàn ông mặc đồ sang trọng nhưng vô sản, bị cảnh sát bắt sau khi ăn quỵt tại nhiều nhà hàng, quán rượu và tiệm ăn ở Rome. Vai diễn mang về cho Benigni giải "Nam chính xuất sắc" tại Golden Goblets (Cốc vàng) 1981 của Italy.

Trích đoạn phim "The Soup - Il minestrone" Trích đoạn phim "The Soup". Video: Youtube taoistmagic

Down By Law (1986)

Phim độc lập đen trắng của đạo diễn Jim Jarmusch, kể về ba người bạn tìm cách trốn khỏi nhà tù ở New Orleans. Thay vì mô tả quá trình vượt ngục, phim tập trung vào các đoạn hội thoại để lột tả tâm lý tù nhân. Cả ba cay cú vì không phạm tội nhưng đều bị chính phủ sắp đặt và bắt nhốt. Đóng cùng Tom Waits và John Lurie, Roberto Benigni đảm nhận vai Roberto, khách du lịch người Italy không rành tiếng Mỹ bị bắt vì tội ngộ sát. Ông nhận đề cử "Nam chính xuất sắc" tại Giải Tinh thần Độc lập và thắng giải của Hiệp hội Nhà báo Điện ảnh Quốc gia Italy trong năm 1987.

Trailer "Down By Law" Trailer "Down By Law". Video: Youtube Thunderbird Releasing

The Little Devil - Il piccolo diavolo (1988)

Roberto Benigni đạo diễn và đóng vai Giuditta, tên quỷ nhỏ nghịch ngợm, trốn địa ngục rồi đi tìm người phàm để ám. Hắn nhập vào một phụ nữ địa phương nhưng bị Maurice (Walther Matthau), linh mục người Mỹ sống ở Rome, trừ khử thành công. Sau đó, Giuditta quyết định bám theo và quậy phá Maurice, không cho ông sống yên ổn. Nội dung phim hài hước, lồng ghép những thông điệp châm biếm về tôn giáo, xã hội. Vai Giuditta của Benigni được đánh giá cao, mang về cho ông danh hiệu "Nam chính xuất sắc" tại giải David di Donatello và Golden Ciak của Italy năm 1989.

Trailer "Il piccolo diavolo" Trailer "Il piccolo diavolo". Video: Youtube Ivid

Johnny Stecchino (1991)

Tác phẩm hài do Roberto Benigni đạo diễn, đồng biên kịch và đóng cùng vợ - Nicoletta Braschi. Ông thủ vai Dante, chàng trai vụng về làm tài xế xe bus cho một trường học ở Rome, có gương mặt giống Johnny Stecchino - gã mafia bị người Sicilia truy nã vì tội phản quốc và giết người. Để bảo vệ chồng, Maria (Nicoletta Braschi) - vợ Stecchino - lừa Dante đến Palermo, giao nộp anh thay cho tên tội phạm. Tuy nhiên, cuối cùng Maria lại yêu Dante mà không biết xử trí ra sao. Khi ra mắt, tác phẩm nhanh chóng trở thành một trong những phim có doanh thu cao nhất tại Italy. Roberto Benigni thắng "Nam chính xuất sắc" tại giải David di Donatello, Golden Ciak và Hiệp hội Nhà báo Điện ảnh Quốc gia Italy trong năm 1992.

Trailer "Johnny Stecchino" Trailer "Johnny Stecchino". Video: Youtube thecultbox

The Monster - Il mostro (1994)

Roberto Benigni đóng Loris, nhân viên quản lý ma-nơ-canh bán thời gian cho cửa hàng bách hóa. Vì những hành động kỳ lạ, cảnh sát nhầm anh là kẻ xâm phạm tình dục và giết người hàng loạt. Nữ cảnh sát chìm Jessica (Nicoletta Braschi) lên kế hoạch quyến rũ Loris, sau đó gài bẫy để thu thập chứng cứ bắt anh. Tuy nhiên, khi Jessica phát hiện Loris không phải hung thủ, cô bắt đầu yêu và giúp đỡ anh. Phim thành công về thương mại, là một trong những tác phẩm có doanh thu cao nhất tại Italy khi ra mắt. Vai diễn hài hước Loris mang về cho Roberto Benigni giải Quả Cầu Vàng 1995 của Italy ở hạng mục "Nam chính xuất sắc".

Trailer "The Monster" (Il mostro) Trailer "The Monster". Video: Youtube Art AN

Life is Beautiful - La vita è bella (1997)

Tác phẩm nổi tiếng nhất sự nghiệp Roberto Benigni, lấy bối cảnh Thế chiến thứ hai, kể về một gia đình Do Thái bị đưa vào trại tập trung của Đức quốc xã. Benigni vào vai Guido, người đàn ông luôn có vẻ ngoài lạc quan, yêu đời. Để bảo vệ con trai Joshua (Giorgio Cantarini), ông nói dối mọi thứ ở trại đều là trò chơi và hai cha con bắt đầu tạo niềm vui mỗi ngày. Khi ra mắt, tác phẩm thành công vang dội, là phim Italy có doanh thu cao nhất mọi thời. Ngoài giải Oscar cho "Nam chính xuất sắc", Roberto Benigni còn thắng nhiều giải thưởng lớn nhỏ như BAFTA, SAG, David di Donatello, Golden Ciak...

Trailer Life Is Beautiful Trailer "Life is Beautiful".

The Tiger and the Snow - La tigre e la neve (2005)

Phim thuộc thể loại chính kịch, hài hước do Roberto Benigni đạo diễn, đồng biên kịch và đóng chính, lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng. Ông vào vai Attilio de Giovanni, một giáo sư dạy thơ đã ly hôn, đem lòng yêu đồng nghiệp là Vittoria, nhiều lần tán tỉnh cô nhưng không thành công. Trong một chuyến công tác, Vittoria gặp nạn và mắc kẹt ở Baghdad. Sự việc khiến Attilio quyết định lên đường giải cứu cô. Vai diễn đem về cho Roberto Benigni đề cử giải Ruy băng Bạc cho "Nam chính xuất sắc" tại Hiệp hội Nhà báo Điện ảnh Quốc gia Italy.

Trailer "The Tiger and the Snow" Trailer "The Tiger and the Snow". Video: Youtube CG Entertainment

Pinocchio (2019)

Tác phẩm thần thoại do Matteo Garrone đạo diễn, dựa trên cuốn tiểu thuyết trẻ em The Adventures of Pinocchio của Carlo Collodi xuất bản năm 1883. Nội dung bám sát nguyên tác, kể về bác thợ mộc già Geppetto tạo nên Pinocchio - chú bé người gỗ có mơ ước trở thành con người thực sự. Trên đường đời, Pinocchio lạc lối khi liên tục bị bọn cướp lừa, bắt cóc và truy đuổi. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Roberto Benigni sau nhiều năm vắng bóng kể từ To Rome with Love (2012). Vào vai Geppetto, ông nhận đề cử giải David di Donatello, thắng giải Golden Ciak và Hiệp hội Nhà báo Điện ảnh Quốc gia Italy ở hạng mục "Nam phụ xuất sắc".

Trailer Pinocchio Trailer "Pinocchio". Video:01 Distribution.

Sơn Phước