8 nhà hàng cho gia đình ở TP HCM dịp nghỉ lễ giổ Tổ và 30/4

TP HCM đa dạng lựa chọn trải nghiệm ẩm thực từ bình dân đến cao cấp. Dưới đây là 8 địa chỉ có không gian rộng rãi, thực đơn phù hợp gia đình đa thế hệ, do đầu bếp tại nhà hàng Michelin Selected ở TP HCM gợi ý và trải nghiệm thực tế của phóng viên.

Madame Lam tọa lạc trong khuôn viên xanh của khu tổ hợp số 10 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền. Không gian tại đây được thiết kế theo lối kiến trúc Đông Dương những năm 1950, phù hợp cho các bữa ăn gia đình và tiếp khách. Nhà hàng được biết đến với những món ăn mang phong cách ẩm thực đương đại. Ảnh: Madame Lam