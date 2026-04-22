8 nhà hàng cho gia đình ở TP HCM dịp nghỉ lễ giổ Tổ và 30/4

TP HCM đa dạng lựa chọn trải nghiệm ẩm thực từ bình dân đến cao cấp. Dưới đây là 8 địa chỉ có không gian rộng rãi, thực đơn phù hợp gia đình đa thế hệ, do đầu bếp tại nhà hàng Michelin Selected ở TP HCM gợi ý và trải nghiệm thực tế của phóng viên.
Madame Lam tọa lạc trong khuôn viên xanh của khu tổ hợp số 10 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền. Không gian tại đây được thiết kế theo lối kiến trúc Đông Dương những năm 1950, phù hợp cho các bữa ăn gia đình và tiếp khách. Nhà hàng được biết đến với những món ăn mang phong cách ẩm thực đương đại. Ảnh: Madame Lam
Các món tại nhà hàng sử dụng nguyên liệu, gia vị đặc trưng ba miền. Mỗi món đều gắn với những câu chuyện truyền thống, gợi nhắc về bữa cơm gia đình. Ngoài các món lẻ, nhà hàng phục vụ thực đơn giới hạn 8 món trải dài từ Bắc vào Nam, một số món độc đáo như bún chả cừu nướng riềng mẻ, cá đục Quy Nhơn nướng lá dổi muối kiến hay súp ốc hương cốt dừa Bến Tre. Thực đơn 8 món có giá 969.000 đồng mỗi khách. Ảnh: Bích Phương
Nhà hàng Nikura, tọa lạc trên đường Hai Bà Trưng, phục vụ ẩm thực Nikkei, dòng thực đơn kết hợp giữa kỹ thuật chế biến Nhật Bản và các loại gia vị từ Peru. Nhà hàng có khu vực bếp mở để thực khách quan sát trực tiếp quá trình chế biến, tạo trải nghiệm nghe nhìn cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi trong gia đình.
Đối với nhóm gia đình từ 8 đến 10 người, khu vực bàn bếp trưởng là lựa chọn phù hợp để các thành viên vừa dùng bữa, vừa quan sát và tìm hiểu về nguyên liệu qua quá trình chế biến trực tiếp của đầu bếp. Ảnh: Nikura
Nhà hàng Mặn Mòi nằm trong khu phố Tây Thảo Điền, chuyên món đặc sản vùng miền Việt Nam. Nhà hàng có không gian mở, chủ đề lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Các đồ dùng đều mang tinh thần Việt với bàn ghế gỗ, chén đĩa mộc mạc, ống đựng đũa bằng nhôm phủ lá chuối, xung quanh là những bức tranh phong cảnh ba miền.
Từ không gian đến món ăn đều gợi nhớ về mâm cơm gia đình Việt. Thực đơn của nhà hàng trải dài với đặc sản ba miền Việt Nam, được chia theo hạng mục như salad, súp, món chính, món nướng, món tráng miệng, món niêu và lẩu. Ảnh: Mai Trung
Nằm trong tòa biệt thự Pháp cổ tại giao lộ Mạc Thị Bưởi và Đồng Khởi sầm uất, Vietnam House Restaurant có không gian ấm cúng với những khung cửa sổ lớn. Địa điểm này lý tưởng cho các buổi tiệc gia đình thân mật. Thực đơn của nhà hàng chú trọng nâng tầm các món ăn truyền thống từ các vùng miền Việt Nam bằng kỹ thuật chế biến hiện đại và nguyên liệu cao cấp như bò Wagyu, gan ngỗng, hay hải sản tươi sống. Ảnh: Vietnam House
Tọa lạc trong con hẻm ẩm thực trên đường Hai Bà Trưng, nhà hàng Hoa Túc được xây dựng trên nền xưởng nha phiến cũ từ thế kỷ 19. Nhà hàng giữ nguyên nét kiến trúc Pháp, có không gian sân vườn nhiều cây xanh, tách biệt với sự náo nhiệt của khu vực trung tâm.
Thực đơn tại đây là các món Việt được chế biến theo phong cách hiện đại. Những món ăn như gỏi bưởi hồng hải sản hay bò lá lốt bánh hỏi là lựa chọn phù hợp cho gia đình đông người nhờ hương vị quen thuộc nhưng vẫn có sự mới lạ. Ảnh: Hoa Túc Saigon
Nằm tại tầng 2 khách sạn Sofitel Saigon Plaza, nhà hàng ST25 by KOTO có sức chứa 140 khách với thiết kế trần cao và kính lớn hướng ra đường Lê Duẩn. Không gian được bố trí khoảng cách rộng, thuận tiện cho gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ.
Thực đơn tại sử dụng nông sản Việt với kỹ thuật chế biến hiện đại, nổi bật với các món như sườn bò nướng tương hột, vịt quay lá mắc mật dùng kèm cơm gạo ST25. Cách chế biến ít dầu mỡ, giữ độ tươi nguyên liệu nên phù hợp khẩu vị đa thế hệ. Ảnh: ST25 by KOTO
Cục Gạch Quán chuyên món Việt ba miền, nằm trong ngôi nhà cổ với sân vườn nhiều cây xanh trên đường Đặng Tất. Quán có tuổi đời trên 15 năm, các món chế biến và bài trí theo phong cách truyền thống. Các món ăn đều là những món quen thuộc trên mâm cơm nhà như rau luộc kho quẹt, cá kho tộ, canh cua, cà pháo. Nơi đây từng đón tiếp nhiều chính khách và nghệ sĩ quốc tế như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hay diễn viên Angelina Jolie. Ảnh: Cục Gạch Quán
Mai Phương