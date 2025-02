8 nhà hàng chay TP HCM cho buổi gặp mặt đầu năm

Be An Vegetarian Cafe

Giờ mở cửa: 10h-21h30

Be An Vegetarian Cafe là nhà hàng chay thực dưỡng, có hai chi nhánh gồm Nguyễn Huệ và Trần Cao Vân, quận 1. Không gian được thiết kế với gỗ, tre, mây và cây xanh, mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi với thiên nhiên. Thực đơn của Be An kết hợp giữa ẩm thực Việt Nam và quốc tế, từ các món truyền thống như cơm tấm, phở, bún riêu đến các món Âu như mì Ý sốt nấm, súp kem nấm. Nhà hàng không phục vụ món giả mặn, chỉ sử dụng rau củ để giữ nguyên hương vị tự nhiên. Chi phí ăn uống tại đây dao động từ 300.000 đồng mỗi khách. Ảnh: Be An Vegetarian Cafe