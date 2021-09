8 ngôi sao ca nhạc đóng phim mới

Lady Gaga và Ariana Grande sẽ ra mắt phim trong năm nay, còn Harry Styles và Selena Gomez đang thực hiện hai dự án điện ảnh mới.

Camila Cabello - Cinderella

Cinderella do Kay Cannon đạo diễn và biên kịch, đánh dấu vai chính đầu tiên của Camila Cabello trên màn ảnh rộng. Nữ ca sĩ đóng Lọ Lem, cô gái trẻ mơ ước làm doanh nhân, thích bán váy hơn yêu hoàng tử. Tác phẩm pha trộn thể loại nhạc kịch và hài kịch với nhiều điểm khác nguyên tác. Ra mắt ngày 3/9, phim bị đánh giá thấp, đạt 5/10 điểm trên Rotten Tomatoes, 43/100 điểm trên Metacritic và 4.3/10 điểm trên IMDb.

Sinh năm 1997, Camila Cabello là ca sĩ người Cuba, được biết đến với tư cách thành viên của nhóm nhạc Fifth Harmony, từng tham gia cuộc thi The X-Factor phiên bản Mỹ. Năm 2018, cô trở thành hiện tượng âm nhạc thế giới sau thành công của ca khúc Havana.

Lady Gaga - House of Gucci

House of Gucci do Ridley Scott đạo diễn và sản xuất. Kịch bản dựa trên tiểu thuyết của Sara Gay Forden, xoay quanh vụ ám sát ông trùm thời trang Maurizio Gucci (Adam Driver). Trong phim, Lady Gaga vào vai Patrizia Reggiani, vợ cũ lên kế hoạch giết Gucci. Tác phẩm dự kiến ra rạp ngày 24/11.

Lady Gaga sinh năm 1986, là ngôi sao nhạc pop người Mỹ thành công khi lấn sân diễn xuất. Cô được khen với vai diễn trong series American Horror Story: Hotel (2015-2016), nhận giải Quả Cầu Vàng cho "Nữ chính xuất sắc - Phim truyền hình ngắn tập". Năm 2018, cô gây tiếng vang khi đóng cặp Bradley Cooper trong A Star is Born, được đề cử Oscar, thắng Quả Cầu Vàng và BAFTA "Nữ chính xuất sắc".

Ariana Grande - Don't Look Up

Don’t Look Up do Adam McKay đạo diễn và biên kịch, kể về hai phi hành gia (Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence đóng) cố gắng cảnh báo mọi người về tiểu hành tinh sẽ tiêu diệt Trái Đất trong sáu tháng. Ariana Grande xuất hiện cùng dàn sao gồm: Jonah Hill, Timothée Chalamet, Scott Mescudi, Cate Blanchett, Meryl Streep... Trong phim, cô đóng Riley Bina nhưng thông tin nhân vật chưa được tiết lộ. Tác phẩm dự kiến chiếu trên Netflix ngày 10/12.

Sinh năm 1993, Ariana Grande theo đuổi diễn xuất trước khi trở thành ngôi sao ca nhạc. Cô diễn trên sân khấu Broadway từ tuổi 15, nổi tiếng nhờ vai Cat Valentine trong series Nickelodeon Victorious (2010-2013) và Sam & Cat (2013-2014). Gần nhất, Grande phát hành phim hòa nhạc Excuse Me, I Love You năm ngoái, xuất hiện trong phim tài liệu The World's a Little Blurry của Billie Eilish năm nay.

Harry Styles - Don't Worry Darling và My Policeman

Don’t Worry Darling là phim giật gân do Olivia Wilde đạo diễn, xoay quanh nữ nội trợ phát hiện nhiều bí mật của chồng. Trong phim, Harry Styles vào vai Jack - người chồng - đóng cặp Florence Pugh. Anh cũng đóng chính trong phim tình cảm My Policeman của Michael Grandage, kể về mối tình tay ba. Nam ca sĩ vào vai Tom, chàng cảnh sát đã lấy vợ nhưng lén lút quan hệ với người đồng giới. Cả hai phim dự kiến ra mắt năm 2022.

Harry Styles người Anh, sinh năm 1994, là thành viên của nhóm One Direction từ năm 2010 đến năm 2016. Sau khi rời nhóm, anh thành công với sự nghiệp đơn ca, thử sức diễn xuất bằng vai phụ trong bom tấn Dunkirk của Christopher Nolan. Năm nay, Harry Styles tham gia hai dự án điện ảnh đều lấy bối cảnh thập niên 1950.

Taylor Swift – Dự án chưa đặt tên của David O. Russell

Phim do David O’Russell đạo diễn, biên kịch và sản xuất. Dàn diễn viên ngôi sao gồm: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldaña, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Robert De Niro... Tác phẩm quay từ tháng 1 đến tháng 3, dự kiến phát hành năm sau.

Sinh năm 1989, Taylor Swift nổi tiếng là công chúa nhạc đồng quê khi mới 16 tuổi, chuyển hướng sang pop từ năm 2014. Cô không chỉ thành công ở lĩnh vực ca hát mà còn hoạt động nhiều trước ống kính. Swift tham gia các phim như Valentine's Day (2010), The Lorax (2012), The Giver (2014), Cats (2019)... Năm ngoái, cô cũng gây tiếng vang khi phát hành phim tài liệu Miss Americana kể lại sự nghiệp bản thân.

Nick Jonas - Jersey Boys

Jersey Boys chuyển thể dựa trên vở nhạc kịch cùng tên năm 2005, kể về cuộc đời nhóm nhạc bốn thành viên The Four Seasons. Trong phim, Nick Jonas vào vai huyền thoại âm nhạc Frankie Valli, một mảnh ghép của bộ tứ. Trên The Today Show, Valli cho biết đã trò chuyện với Nick Jonas. Phim sẽ quay tại Cleveland, lịch chiếu chưa được công bố nhưng tác phẩm chỉ phát hành trên mạng thay vì ra rạp.

Nick Jonas sinh năm 1992, là một trong ba thành viên của nhóm nhạc anh em Jonas Brothers. Anh cũng phát triển sự nghiệp đơn ca và đóng phim điện ảnh, truyền hình lẫn sân khấu. Một số tác phẩm Nick Jonas góp mặt như Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009), series Scream Queens (2015), Jumanji: Welcome to the Jungle (2017), Midway (2019)... Năm nay, anh tham gia phim khoa học viễn tưởng Chaos Walking của đạo diễn Doug Liman.

Selena Gomez – Spiral và In the Shadow of the Mountain

Shadow of the Mountain là phim tiểu sử do Elgin James đạo diễn, dựa trên tự truyện của Silvia Vasquez Lavado. Trong phim, Selena Gomez vào vai chính Lavado, phụ nữ Peru đầu tiên leo lên đỉnh Everest và là người đồng tính nữ đầu tiên chinh phục bảy đỉnh cao nhất các lục địa. Ngoài ra, Selena Gomez đóng vai người nghiện mạng xã hội trong Spiral - phim kinh dị tâm lý do Petra Collins đạo diễn, ca sĩ Drake sản xuất. Thông tin về ngày phát hành hai dự án vẫn chưa được tiết lộ.

Sinh năm 1992, Selena Gomez khởi nghiệp diễn viên trước khi là ca sĩ nổi tiếng. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 10 tuổi với series Barney & Friends, trở thành ngôi sao nhí nhờ series Wizards of Waverly Place (2007-2012), xuất hiện trong nhiều phim như Monte Carlo (2011), Spring Breakers (2012), The Dead Don't Little (2019)... Năm nay, Gomez giới thiệu chương trình nấu ăn đầu tiên Selena + Chef và trở lại màn ảnh nhỏ với series Only Murders in the Building.

Dua Lipa - Argylle

Dua Lipa sinh năm 1995, là một trong những ca sĩ nhạc pop người Anh nổi tiếng nhất hiện tại. Năm nay, cô lấn sân Hollywood với vai diễn đầu tiên trong phim giật gân Argylle do Matthew Vaughn đạo diễn. Kịch bản dựa trên cuốn tiểu thuyết sẽ ra mắt năm 2022 của Ellie Conway nên nội dung cụ thể chưa được tiết lộ. Cốt truyện kể về cuộc phiêu lưu của Argylle, "điệp viên vĩ đại nhất thế giới". Dua Lipa góp mặt cùng dàn diễn viên hạng A gồm Henry Cavill, Catherine O'Hara, Sam Rockwell, John Cena, Bryce Dallas Howard và Samuel L. Jackson.

