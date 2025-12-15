8 năm Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đồng hành

Ca sĩ Mỹ Tâm và diễn viên Mai Tài Phến thân thiết sau khi hợp tác ở dự án âm nhạc, điện ảnh, luôn ủng hộ nhau suốt tám năm qua.

Trong concert See the Light của Mỹ Tâm tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, tối 13/12, khi điệp khúc bài Nơi mình dừng chân vang lên, màn LED bất ngờ hiện hình ảnh của ca sĩ và Mai Tài Phến. Trong bức ảnh, họ ngồi ở hai khung cửa sổ, hướng ánh nhìn tình cảm về nhau.

Sau tiết mục, Mỹ Tâm giới thiệu đây là hình ảnh trong phim Chị trợ lý của anh - tác phẩm hai người đóng chung. Thấy khán giả cổ vũ nồng nhiệt, ca sĩ cười và nói: ''Các bạn reo vì hình ảnh này hả, dễ thương mà phải không? Đây là ở trong phim, bạn Mai Tài Phến. Bạn ấy đang ngồi ở đâu rồi, hãy giơ cánh tay cho Tâm thấy. Love you''. Cô cũng hướng tay về phía người nghe và khẳng định: ''Tất cả các bạn đều là người yêu của Tâm''.

Trên TikTok, nhiều khán giả đăng video ghi lại khoảnh khắc, nói vui rằng Mai Tài Phến là ''điểm dừng chân'' của Mỹ Tâm, giống như tên bài hát. Một số người cũng quay được cảnh Mai Tài Phến chăm chú theo dõi đêm nhạc của ca sĩ.

Mỹ Tâm đưa hình Mai Tài Phến lên sân khấu concert Hình ảnh của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong tiết mục ''Nơi mình dừng chân'' ở concert tối 13/12. Video: Hà Thu

Nhiều năm nay, mối quan hệ của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn được công chúng chú ý. Cơ duyên hợp tác của hai người bắt đầu từ năm 2017, khi vào vai đôi tình nhân trong MV Đừng hỏi em. Tác phẩm kể chuyện tình trắc trở thời chiến của một cô giáo (Mỹ Tâm) và chiến sĩ hoạt động bí mật (Mai Tài Phiến). Dù diễn viên kém đàn chị 10 tuổi, họ được nhận xét không chênh lệch về ngoại hình.

Mai Tài Phến cho biết êkíp Mỹ Tâm thấy anh qua những tấm ảnh trên mạng và qua MV Em gái mưa, tuy nhiên ca sĩ từng từ chối bởi chưa biết năng lực của anh. Dù không nhận lời, cô xem thêm một số video khác của Mai Tài Phến và gọi anh đến casting. Thấy ngoại hình diễn viên phù hợp và có sự nhiệt tình, tận tâm, ca sĩ quyết định trao cơ hội.

Thời gian đầu, Mai Tài Phến áp lực, ngại ngùng khi diễn chung với một ngôi sao. Thấy vậy, Mỹ Tâm chủ động hỏi han, nói chuyện để tạo cảm giác thân thuộc. Quá trình quay, diễn viên ấn tượng hai cảnh là Mỹ Tâm ôm mình từ phía sau và anh hôn ca sĩ.

Trích MV 'Đừng hỏi em' của Mỹ Tâm Trích MV ''Đừng hỏi em''. Video: YouTube My Tam

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thân thiết hơn sau lần đóng cùng phim Chị trợ lý của anh do ca sĩ sản xuất, ra mắt năm 2019. Trong tác phẩm, hai người có nhiều cảnh thân mật làm dấy lên tin đồn ''phim giả tình thật''. Khi được hỏi về các cảnh diễn tình tứ với Mỹ Tâm, Mai Tài Phến cho biết xem cô như thần tượng lớn nhất của mình. ''Tôi vẫn rung động khi diễn cùng chị ấy nhưng khác với tình cảm yêu đương trai gái", anh từng nói.

Thời điểm đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thường xuyên được bắt gặp đi cùng nhau, diện trang phục đồng điệu, có các cử chỉ thân thiết. Nam diễn viên đồng hành đàn chị suốt nhiều ngày đi diễn ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các sự kiện giải trí. Dù có nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm, họ không luôn nói xem nhau như bạn bè, có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ở dự án ''Chị trợ lý của anh''. Ảnh: Nhà sản xuất

Cách đây bốn năm, khi được hỏi về mối quan hệ với Mai Tài Phến, Mỹ Tâm cho biết hai người đối xử tốt với nhau. Cô chuyển sang gọi là ''anh'' còn nam diễn viên vẫn giữ cách gọi ''cô Út''. Theo ca sĩ, nếu có thể, họ sẽ tiến xa hơn, không được thì giữ tình cảm bạn bè. Mỹ Tâm từng nói thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, chu đáo, hiểu chuyện, đem lại nguồn năng lượng tích cực, khiến cô luôn thấy thoải mái khi ở cạnh.

Vài năm nay, hai người chưa có dự án hợp tác mới, ít nhắc về nhau trên truyền thông nhưng vẫn đồng hành ở nhiều hoạt động. Khi Mỹ Tâm tổ chức liveshow Tri âm năm 2022, Mai Tài Phến có mặt dưới hàng ghế khán giả, dự tiệc cảm ơn sau đêm nhạc. Trước thềm concert See The Light, anh đăng ảnh săn vé sự kiện, đến buổi tổng duyệt của ca sĩ. Ở sự kiện ra mắt phim Đất rừng phương Nam (2023) có Mai Tài Phến đóng, Mỹ Tâm cũng xuất hiện để ủng hộ diễn viên.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm được biết đến là ngôi sao có đời sống riêng kín tiếng. Khi ca sĩ có tin đồn hẹn hò với Mai Tài Phến, nhiều fan của cô mong thần tượng sớm có bến đỗ bình yên. Trên các fanpage, những dòng chú thích ẩn ý của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến về tình yêu luôn được công chúng tương tác tích cực, hy vọng một cái kết đẹp cho hai người.

Mỹ Tâm, 44 tuổi, nổi tiếng với nhiều ca khúc hit. Cô từng đoạt các giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA), Asia's Music Legend, Big Apple Music Awards. Giọng ca gốc Đà Nẵng tổ chức liveshow Tri âm kỷ niệm 20 năm ca hát lần lượt ở TP HCM và Hà Nội vào tháng 4/2021 và tháng 11/2022. Hồi tháng 4/2023, ca sĩ giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.

Mai Tài Phến, 34 tuổi, quê Bạc Liêu (nay là Cà Mau), sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghề kinh doanh. Diễn viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016, sau đó làm tự do. Năm 2017, anh đoạt quán quân Gương mặt điện ảnh, được công chúng chú ý khi tham gia diễn xuất trong MV Em gái mưa của Hương Tràm. Sau Chị trợ lý của anh, diễn viên đóng chính web-drama Bình Báo (2022) - phim anh đạo diễn lẫn biên kịch. Năm 2023, anh hóa thân Võ Tòng - nhân vật kinh điển trong phim Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Phương Linh