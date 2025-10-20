8 món không nên ăn uống khi bụng đói

Sử dụng cà phê, quả họ cam quýt, sữa chua, nước có gas... khi đói dễ gây rối loạn tiêu hóa, thừa axit dạ dày, chướng bụng đầy hơi.

Bữa sáng là thời điểm quan trọng cung cấp năng lượng cho cả ngày dài. Tuy nhiên, việc lựa chọn thực phẩm cũng quan trọng không kém.

Khi dạ dày trống rỗng, lớp bảo vệ dễ bị tổn thương, còn dịch vị mạnh có thể phản ứng tiêu cực với một số thực phẩm gây rối loạn tiêu hóa, kích thích axit dạ dày, cơ thể mệt mỏi. Dưới đây là những loại cần tránh nhằm góp phần duy trì sức khỏe dạ dày.

Cà phê

Thức uống phổ biến vào mỗi buổi sáng này lại là lựa chọn tệ để khởi đầu ngày mới. Cà phê, đặc biệt cà phê đen, làm tăng axit dạ dày, kích thích niêm mạc, dễ ợ nóng, khó tiêu. Ngoài ra, cà phê còn làm tăng hormone căng thẳng cortisol, khiến bạn bồn chồn, rối loạn nhịp năng lượng tự nhiên.

Các loại quả họ cam quýt

Cam, chanh, bưởi... tuy tươi mát nhưng đều chứa lượng axit cao, gây khó chịu dạ dày nếu dùng khi bụng đói. Axit citric kích thích dịch vị dạ dày, từ đó gây trào ngược hoặc đầy hơi.

Nên ăn kèm với những thực phẩm khác trong bữa ăn hoặc sau bữa ăn để tránh tác dụng phụ không mong muốn.

Chuối

Chuối tưởng nhẹ bụng nhưng thực chất lại làm tăng magie tạm thời trong máu, không tốt cho tim nếu ăn riêng.

Hơn nữa, lượng đường tự nhiên trong chuối cũng khiến insulin tăng nhanh, làm bạn mệt mỏi và nhanh đói. Cần kết hợp chuối với các thực phẩm giàu protein và chất béo lành mạnh để cân bằng năng lượng và no lâu hơn.

Sữa chua

Dù chứa nhiều lợi khuẩn, sữa chua ăn lúc đói vẫn khiến chúng bị axit dạ dày tiêu diệt trước khi đến ruột, làm giảm tác dụng. Để đạt hiệu quả tốt nhất, nên ăn sau bữa chính hoặc như món ăn nhẹ trong ngày.

Bánh và thực phẩm chứa đường

Các loại bánh ngọt hay ngũ cốc thường được xem là giải pháp no tạm thời. Tuy nhiên, chúng chứa nhiều đường khiến đường huyết tăng vọt rồi nhanh hạ, cơ thể trở nên mệt mỏi, dễ cáu gắt và thèm ăn hơn.

Nước có gas

Nước ngọt hay nước có gas giải phóng khí, gây đầy hơi, khó chịu. Lượng đường và chất tạo ngọt trong nước còn kích ứng dạ dày, tăng nguy cơ buồn nôn.

Cà chua

Cà chua giàu axit tannic, ăn lúc bụng đói dễ tăng độ axit, gây đau dạ dày. Cách tốt nhất là nên ăn cùng với các thực phẩm khác để giảm bớt tác dụng của axit.

Đồ uống lạnh

Uống nước lạnh hay nước ép lạnh vào buổi sáng có thể làm chậm quá trình trao đổi chất và gây "sốc" hệ tiêu hóa. Những thức uống này gây co mạch máu, giảm hấp thụ chất dinh dưỡng.

Vì thế, hãy chọn nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng để đánh thức tiêu hóa nhẹ nhàng hơn.

Hương Giang (Theo Times of India)