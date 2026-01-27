8 món đường phố 'đừng bỏ lỡ' ở Campuchia

"Ẩm thực Campuchia là sự giao thoa giữa thời kỳ hưng thịnh của đế chế Khmer và văn hóa Pháp", tạp chí Mỹ giới thiệu. Các món ăn tại đây đặc trưng bởi thảo mộc, gia vị ấm, mắm cá lên men prahok và thủy sản nước ngọt. Để cảm nhận rõ các hương vị này, thực khách nên trải nghiệm ẩm thực đường phố tại Phnom Penh.

Bai sach chrouk (cơm thịt heo nướng)

Món ăn sáng tại Campuchia, gồm thịt lợn thái mỏng ướp gia vị, hong khô và nướng trên than. Món ăn dùng kèm cơm trắng, đồ chua cùng nước sốt ớt ngọt. Tại Phnom Penh, món này phổ biến trên các đường phố, trong đó quán cùng tên được đánh giá là địa chỉ "chuẩn vị", giữ đúng hương vị truyền thống.

Địa chỉ: số 2 đường Samdach Phuong, giá khoảng 1,5 USD.