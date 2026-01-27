8 món đường phố 'đừng bỏ lỡ' ở Campuchia

"Ẩm thực Campuchia là sự giao thoa giữa thời kỳ hưng thịnh của đế chế Khmer và văn hóa Pháp", tạp chí Mỹ giới thiệu. Các món ăn tại đây đặc trưng bởi thảo mộc, gia vị ấm, mắm cá lên men prahok và thủy sản nước ngọt. Để cảm nhận rõ các hương vị này, thực khách nên trải nghiệm ẩm thực đường phố tại Phnom Penh.
Bai sach chrouk (cơm thịt heo nướng)
Món ăn sáng tại Campuchia, gồm thịt lợn thái mỏng ướp gia vị, hong khô và nướng trên than. Món ăn dùng kèm cơm trắng, đồ chua cùng nước sốt ớt ngọt. Tại Phnom Penh, món này phổ biến trên các đường phố, trong đó quán cùng tên được đánh giá là địa chỉ "chuẩn vị", giữ đúng hương vị truyền thống.
Địa chỉ: số 2 đường Samdach Phuong, giá khoảng 1,5 USD.
Món ăn sáng gồm cà ri cá xanh chan lên bún gạo lên men, ăn cùng rau sống và các loại thảo mộc như bạc hà, ngò rí, húng quế và lá laksa (bạc hà Campuchia). Trong số những địa chỉ được yêu thích, Khmer Noodles Restaurant là quán ăn nổi tiếng với những tô num banh chok đầy đặn cùng nhiều món nước dùng hấp dẫn khác.
Địa chỉ: số 2 đường Samdach Phuong, giá khoảng 2 USD.
Được xem là món ăn quốc hồn quốc túy của Campuchia, fish amok gồm cà ri cá nấu với nước cốt dừa, trứng, rồi hấp trong lá chuối. Linh hồn của món ăn nằm ở kroeung (hỗn hợp gia vị Khmer gồm sả, riềng và nghệ) tạo nên hương vị béo nhưng không ngấy.
Địa chỉ: nhà hàng Romdeng, số 35 đường Preah Ang Phanavong, giá khoảng 5 USD.
Món ăn thường được ví như "phở Campuchia", gồm bún gạo chan nước dùng trong, ăn kèm thịt heo, bò hoặc hải sản, thêm thảo mộc tươi, tỏi và nước mắm. Orussey Restaurant - quán mì phong cách Hoa trước chợ Orussey lúc nào cũng đông nghịt khách, minh chứng cho sức hút của món ăn này.
Địa chỉ: số 42Eo, đường 182, giá khoảng 0,75 đến 1,5 USD (tùy loại thịt).
Những sợi mì gạo ngắn, dày và dai được xào cùng tỏi, giá đỗ và thịt tùy chọn. Phiên bản ngon nhất thường được phủ thêm trứng chiên, hòa quyện với nước sốt sệt ngọt mặn làm từ đường thốt nốt, xì dầu đen và nước mắm. Lort cha được bán từ sáng đến tối ở khắp các gánh hàng ven đường.
Địa chỉ: quán Sok Lang Lort Cha, số 18 đường Preah Ang Makhak Vann (178), giá khoảng 2 USD.
Thịt bò được ướp với kroeung (hỗn hợp sả, nghệ và gia vị), nướng xém lửa, ăn kèm bánh mì baguette nướng bơ và salad chua. Yee-ay Sok Sor, nằm gần Chợ Trung tâm là điểm đến quen thuộc của những tín đồ nướng. Ngoài bò xiên, quán còn phục vụ xúc xích bò, dạ dày và nhiều loại nội tạng.
Địa chỉ: số 51, đường Phsar Ta Pang, giá khoảng 2 USD.
Na Tang là món ăn mang đậm tính "comfort food" (món ruột) của Campuchia: thịt heo băm chiên vàng đặt trên nền cà ri dừa, đậu phộng đỏ sánh, ăn kèm bánh gạo phồng chiên giòn.
Địa chỉ: Khmer Women’s Foods, số 42 đường Preah Ang Makhak Vann, giá khoảng 6 USD.
Đầu bếp nấu cà ri bò nấu với nước cốt dừa. Món có vị ngọt béo rõ rệt, thường được dọn kèm bánh mì baguette giòn để chấm nước sốt. Tại quán ăn ngoài trời lâu đời 126 Restaurant, du khách có cơ hội thưởng thức các loại gia vị như riềng, ớt và sả hòa quyện cùng thảo mộc tươi và thịt bò mềm rục.
Địa chỉ: số 126, đường 13 (góc đường 136), giá khoảng 4 USD
Travel + Leisure là một trong những thương hiệu truyền thông có trụ sở tại Mỹ. Ra đời từ năm 1937, Travel + Leisure được biết đến với các bài viết chuyên sâu về điểm đến, ẩm thực, khách sạn, trải nghiệm du lịch cao cấp và xu hướng dịch chuyển toàn cầu.
Anh (Theo Travel + Leisure)