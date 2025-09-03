8 món đặc sản Cần Thơ giúp runner nạp năng lượng

Từ cá lóc nướng trui, vịt nấu chao đến nem nướng Cái Răng... ẩm thực Cần Thơ giàu dinh dưỡng, hứa hẹn giúp runner VnExpress Marathon đổi mới khẩu vị.

Nằm giữa miền Tây Nam Bộ, Cần Thơ nổi tiếng với chợ nổi, bến Ninh Kiều và những vườn cây trĩu quả. Với runner tham gia VnExpress Marathon, nơi đây còn là điểm đến ẩm thực độc đáo, nơi các món ăn dân dã có thể vừa giúp bổ sung dinh dưỡng, vừa mang lại trải nghiệm văn hóa miền sông nước.

Ẩm thực Cần Thơ hội tụ nguyên liệu tươi ngon từ cá đồng, tôm khô, rau vườn cùng gia vị truyền thống. Các món ăn không chỉ giàu năng lượng cần thiết cho vận động viên mà còn phản ánh lối sống giản dị, gắn bó với thiên nhiên. Sau đây là tám đặc sản runner có thể thưởng thức trong hành trình chinh phục đường chạy vào ngày 14/9 tới.

Vịt nấu chao được nhiều du khách lựa chọn khi đến Cần Thơ. Ảnh: VnExpress

Cá lóc nướng trui

Được xem là món dân dã đặc trưng miền Tây, cá lóc nướng trui hấp dẫn nhờ cách chế biến đơn giản. Cá lóc đồng tươi được nướng bằng rơm giữ trọn vị ngọt tự nhiên, thịt chắc và ít mỡ. Đây là món ăn thường gợi nhớ hương vị làng quê sông nước. Du khách có thể thưởng thức tại Quán Mẫn (184 Huỳnh Cương), Quán Đồng Xanh (211 Nguyễn Văn Linh) hoặc Cá lóc quay Hiệp Thành (759A Nguyễn Văn Cừ nối dài).

Vịt nấu chao

Món ăn này nổi bật với vịt xiêm nấu cùng chao, khoai môn và gia vị miền Tây. Nước dùng béo ngậy, thịt vịt mềm ngọt tạo nên hương vị khó quên. Quán Thành Giao ở hẻm 1 đường Lý Tự Trọng được nhiều du khách biết đến với hơn 20 năm phục vụ món vịt nấu chao, bên cạnh lẩu cua đồng, ếch chiên.

Nem nướng Cái Răng

Nem nướng được chế biến từ thịt heo xay nhuyễn, nướng trên than hồng, ăn kèm bún hoặc bánh hỏi và rau sống. Đây là bữa ăn cân bằng giữa protein, carbohydrate và vitamin. Du khách có thể tìm đến quán Nem nướng Cái Răng Cô Trang trên đường Trần Chiên để thưởng thức hương vị chuẩn địa phương.

Lẩu cá kèo

Lẩu cá kèo là đặc sản nổi bật miền Tây, gây ấn tượng bởi vị chua thanh của lá giang hòa quyện với thịt cá kèo tươi ngọt. Ăn kèm bún tươi, rau đồng, món ăn này vừa ngon miệng vừa mang lại trải nghiệm quây quần ấm cúng. Du khách có thể ghé Lẩu cá kèo 86 (86 Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều), Quán Ao Sen (197A Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa) hoặc Quán Bà Bảy tại khu dân cư 91B.

Một số quán bún riêu ở trung tâm Cần Thơ được đánh giá cao nhờ vị cua và nước dùng thanh ngọt. Ảnh: VnExpress

Lẩu bò nhúng giấm

Nồi lẩu bò nhúng giấm với nước dùng chua ngọt dịu, thịt bò tươi thái mỏng nhúng ăn kèm rau xanh và bún. Đây là món ăn vừa đậm đà vừa dễ tiêu, phù hợp cho bữa chính khi du lịch nhóm. Du khách có thể tìm đến hệ thống Lẩu bò nhúng giấm Ngọc Phát với hai chi nhánh ở đường 3/2 và Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều.

Bún tôm khô Cái Răng

Món ăn độc đáo của chợ Cái Răng, với nước lèo ngọt thanh từ tôm khô, kết hợp riêu cua, chả và nhiều topping khác. Một tô bún nóng giúp thực khách vừa no bụng vừa bù nước trong hành trình khám phá. Du khách có thể tìm thấy tại các quán ăn quanh khu chợ nổi.

Bánh tằm bì

Là món ăn sáng hoặc ăn nhẹ quen thuộc, bánh tằm bì gây ấn tượng bởi sợi bánh mềm từ gạo, ăn kèm bì thịt, rau sống và nước cốt dừa béo ngậy. Quán Hồi Ký (12/10B Mạc Thiên Tích, phường Xuân Khánh) là một trong những địa chỉ lâu đời được nhiều người giới thiệu.

Bún riêu

Món ăn dân dã nhưng phổ biến, bún riêu ở Cần Thơ được nấu từ riêu cua, ăn cùng bún tươi và nước dùng thanh ngọt. Một bữa bún riêu vừa đủ nhẹ nhàng vừa dễ thưởng thức trong ngày hè. Du khách có thể ghé Bún riêu cua đồng ở 45 đường 3/2 hoặc quán Bún riêu số 8 Võ Thị Sáu.

Trọng Trung