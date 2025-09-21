8 loại trái cây giúp 'đốt' mỡ bụng

Bơ, bưởi, dưa hấu, táo hay mâm xôi là những 'trợ thủ' đắc lực giúp đốt mỡ bụng hiệu quả, nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào và khả năng thúc đẩy trao đổi chất.

Ăn uống lành mạnh là duy trì một chế độ ăn cân bằng, nhất quán bao gồm protein, ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và trái cây. Bà Terry Tateossian, chuyên gia Dinh dưỡng và Huấn luyện viên cá nhân được chứng nhận bởi Hiệp hội Khoa học Thể thao Quốc tế (ISSA), cho biết khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và luyện tập sức mạnh, trái cây có thể giúp phục hồi sau buổi tập, ổn định đường huyết, giảm viêm và hỗ trợ cân bằng nội tiết tố.

"Những loại quả này phát huy tác dụng vì chúng có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất", nhà sáng lập THOR: The House of Rose, cộng đồng chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trên 40 tuổi, cho biết thêm.

Dưới đây là 8 loại trái cây bà Tateossian đề xuất thêm vào chế độ ăn giúp giảm mỡ bụng.

Bưởi

Không phải ai cũng hợp với bưởi. Vị chua và hơi đắng của nó khiến một số người e dè, nhưng những lợi ích sức khỏe mà loại quả này mang lại có thể sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ lại. Theo bà Tateossian, bưởi "chứa các hợp chất có thể cải thiện độ nhạy insulin và giúp điều hòa đường huyết. Điều này làm giảm việc lưu trữ chất béo quanh vùng giữa cơ thể và ức chế cơn thèm ăn một cách tự nhiên".

Ảnh minh họa: Sunich

Việt quất

Việt quất có vị ngọt, mọng nước và là loại topping tuyệt vời nhất cho sữa chua. Hơn nữa, chúng thực sự tốt cho sức khỏe. "Việt quất rất giàu anthocyanin và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo", bà Tateossian cho hay. "Các nghiên cứu cho thấy chúng có thể giúp giảm mỡ bụng ngay cả khi không có những thay đổi lớn về lượng calo nạp vào".

Táo

"Táo giàu chất xơ pectin, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, giữ bạn no lâu hơn và hỗ trợ sức khỏe đường ruột, một yếu tố then chốt để giảm đầy hơi và trữ mỡ bụng", Tateossian giải thích.

Phúc bồn tử (mâm xôi)

Được biết đến với hương vị ngọt đắng đặc trưng, phúc bồn tử có thể giúp kiểm soát cân nặng. Bà Tateossian nói: "Phúc bồn tử có lượng đường thấp, giàu chất xơ và chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cải thiện phản ứng của insulin và kiềm chế cơn thèm ăn".

Kiwi

Kiwi cũng được yêu thích vì hương vị chua ngọt, mang đến cảm giác nhiệt đới và sảng khoái. Kiwi chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu hỗ trợ sức khỏe toàn diện. "Kiwi giàu vitamin C và actinidin (một loại enzyme hỗ trợ tiêu hóa), giúp giảm đầy hơi và hỗ trợ sản xuất collagen, qua đó có thể cải thiện độ đàn hồi của da khi giảm cân", Tateossian nói.

Bơ

"Bơ giàu chất béo không bão hòa đơn, giúp cơ thể đốt cháy chất béo làm năng lượng, đồng thời giảm mỡ nội tạng (loại mỡ nguy hiểm tích trữ sâu trong ổ bụng)", chuyên gia chia sẻ.

Ảnh minh họa: Scitech Daily

Dưa hấu

Dưa hấu là loại quả tuyệt đỉnh của mùa hè, giúp giải khát và phục hồi năng lượng. Nó cũng có thể hỗ trợ trong cuộc chiến chống mỡ bụng. "Dưa hấu có khả năng cấp nước và giàu axit amin citrulline, giúp giảm tình trạng giữ nước và cải thiện lưu thông máu, khiến bụng trông phẳng hơn, đồng thời hỗ trợ chuyển hóa chất béo", chuyên gia dinh dưỡng cho hay.

Dâu tây

Theo bà Tateossian, loại quả mọng thơm ngon này rất tốt cho các mục tiêu giảm cân. "Dâu tây có lượng đường tự nhiên thấp nhưng giàu chất xơ (khoảng 3 gam mỗi cốc), giúp no lâu, ổn định đường huyết và ngăn chặn kiểu ăn vặt dẫn đến tăng mỡ bụng", bà nói. "Chúng cũng giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp chống lại chứng viêm và hỗ trợ sản xuất collagen để da khỏe mạnh hơn khi bạn giảm cân".

Bình Minh (Theo Eat This, Not That)