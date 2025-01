8 gợi ý chơi Tết ba miền 'hợp túi tiền'

Làm đèn lồng tại Hội An

Tại Hội An, nghệ thuật làm lồng đèn đã vượt lên giá trị của món đồ thủ công mỹ nghệ bình thường, trở thành biểu tượng cho thịnh vượng, hạnh phúc và may mắn, theo đánh giá của Booking. Tham gia vào lớp làm lồng đèn được hướng dẫn bởi các nghệ nhân lành nghề, du khách sẽ học được các kỹ thuật truyền thống như tạo khung tre, căng lụa một cách tỉ mỉ và tự tay lắp ráp đèn. Đây sẽ là món quà lưu niệm cũng như trải nghiệm đáng nhớ dành cho du khách đến Hội An dịp Tết.