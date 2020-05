8 đồng hồ Patek Philippe đắt nhất mọi thời

Phiên bản cuối cùng của dòng Reference 5004t xuất hiện trong buổi đấu giá Only Watch 2013. Đồng hồ có vỏ titan độ bóng cao - vật liệu ít được Patek sử dụng. Mặt số làm từ vàng nguyên khối, chạm khắc thủ công họa tiết kẻ ô, khác biệt so với các phiên bản 5004t còn lại.

Cỗ máy CHR 27-20Q do nhà Nouvelle Lemania chế tạo riêng cho Patek, với các chức năng như: bấm giờ chia giây, lịch vạn niên, lịch tuần trăng. Giới chuyên môn ước tính phụ kiện khoảng 400.000 đến 600.000 Euro, nhưng con số thực tế vượt xa dự đoán, đạt gần đến 4 triệu USD trong ngày đấu giá.