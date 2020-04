11 nhà thiết kế ghi dấu màn ảnh rộng

Coco Chanel đã thiết kế trang phục cho Delphine Seyrig - nữ chính trong tác phẩm "Last Year in Marienbad" do đạo diễn Alain Resnais thực hiện. Chanel đem đến "bữa tiệc thời trang" trên màn bạc với loạt váy làm từ chất liệu mềm mại như voan, tuyn và ren... phối cùng phụ kiện ngọc trai.