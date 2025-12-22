8 điểm nhấn vòng 17 Ngoại hạng Anh

Khả năng dứt điểm định đoạt trận Aston Villa - Man Utd. Trên sân Villa Park, Man Utd dứt điểm 15 lần với 6 cú trúng đích - so với 11 và 4 của Aston Villa, và thậm chí đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) tốt hơn (1,31 so với 1,02).

Nhưng Aston Villa giành trọn ba điểm nhờ tận dụng cơ hội tốt hơn, khi Morgan Rogers lập cú đúp siêu phẩm. Nhờ trận này, Rogers nâng thành tích lên 21 bàn trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa trước, và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi từ 20 bàn trở lên cho một đội bóng Ngoại hạng Anh trong giai đoạn này (23 tuổi 148 ngày).

Màn tỏa sáng của Rogers giúp Aston Villa lần đầu tiên thắng 10 trận thắng liên tiếp ở hạng đấu cao nhất nước Anh - chuỗi dài nhất kể từ tháng 3/1914. Aston Villa hiện có 36 điểm, và chỉ một lần đón Giáng sinh với nhiều điểm hơn hiện tại - là 39 điểm mùa 2023-2024.

Trong khi đó, thất bại 1-2 tiếp tục phơi bày sự yếu kém của Man Utd trong những chuyến làm khách trước các đội bóng hàng đầu. Kể từ đầu mùa 2021-2022, "Quỷ đỏ" chỉ thắng đúng một trong 14 trận sân khách tại Ngoại hạng Anh khi đối thủ khởi đầu ngày thi đấu trong top 4, còn lại hòa 4 và thua tới 9.