8 điểm nhấn vòng 17 Ngoại hạng Anh

Khả năng dứt điểm định đoạt trận Aston Villa - Man Utd. Trên sân Villa Park, Man Utd dứt điểm 15 lần với 6 cú trúng đích - so với 11 và 4 của Aston Villa, và thậm chí đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) tốt hơn (1,31 so với 1,02).
Nhưng Aston Villa giành trọn ba điểm nhờ tận dụng cơ hội tốt hơn, khi Morgan Rogers lập cú đúp siêu phẩm. Nhờ trận này, Rogers nâng thành tích lên 21 bàn trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa trước, và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi từ 20 bàn trở lên cho một đội bóng Ngoại hạng Anh trong giai đoạn này (23 tuổi 148 ngày).
Màn tỏa sáng của Rogers giúp Aston Villa lần đầu tiên thắng 10 trận thắng liên tiếp ở hạng đấu cao nhất nước Anh - chuỗi dài nhất kể từ tháng 3/1914. Aston Villa hiện có 36 điểm, và chỉ một lần đón Giáng sinh với nhiều điểm hơn hiện tại - là 39 điểm mùa 2023-2024.
Trong khi đó, thất bại 1-2 tiếp tục phơi bày sự yếu kém của Man Utd trong những chuyến làm khách trước các đội bóng hàng đầu. Kể từ đầu mùa 2021-2022, "Quỷ đỏ" chỉ thắng đúng một trong 14 trận sân khách tại Ngoại hạng Anh khi đối thủ khởi đầu ngày thi đấu trong top 4, còn lại hòa 4 và thua tới 9.
Tham vọng hoàn hảo của Pep có thực tế? Việc Man City thắng West Ham 3-0 khiến Arsenal có lúc mất ngôi đầu Ngoại hạng Anh lần đầu kể từ tháng 9. Nhưng với HLV Pep Guardiola - một người theo đuổi sự hoàn hảo - chiến thắng đơn thuần là chưa đủ. Ông chưa bao giờ là mẫu HLV chỉ quan tâm đến kết quả bằng mọi giá, bởi chất lượng màn trình diễn mới là điều được đặt lên hàng đầu.
Man City đang tạo sức ép lớn lên Arsenal với chuỗi năm chiến thắng tại giải, ghi tới 18 bàn. Dẫu vậy, Guardiola vẫn mổ xẻ trận đấu một cách tỉ mỉ và chỉ ra những điểm không hài lòng. Sau trận, ông nhắc lại trận gặp Leeds hồi tháng 11, cho rằng tình huống sau giờ nghỉ có nhiều nét tương đồng. Khi đó, Man City để Leeds ghi hai bàn ngay đầu hiệp hai rồi chỉ thắng nhờ bàn ở phút bù giờ. Trước West Ham, họ cũng cho đối thủ tạo ra cơ hội đầu hiệp hai, nhưng điểm khác biệt là không phải nhận bàn thua, nhờ ba pha cứu thua của Gianluigi Donnarumma. Nếu gặp đối thủ dứt điểm tốt hơn, cục diện có thể đã khác.
Man City vẫn chưa có trận đấu nào mà Guardiola xem là hoàn hảo, nhưng rõ ràng họ đang tiến rất gần. Và Arsenal chắc chắn cảm nhận được mối đe dọa ấy.
Liverpool mong manh vượt sóng gió. Hệ quả từ việc nhận chín thất bại trong 12 trận của Liverpool vẫn chưa biến mất. Giai đoạn sa sút ấy bào mòn niềm tin toàn đội và để lại dấu ấn rõ rệt trong những cái kết nghẹt thở, đầy hỗn loạn ở các trận gặp Leeds rồi đến Tottenham.
Trước Tottenham, Liverpool dẫn 2-0 và chơi hơn người, tưởng như đã nắm chắc chiến thắng. Nhưng đoàn quân dưới trướng Arne Slot suýt rơi điểm, thậm chí khi đối thủ chỉ còn chín người, khi Xavi Simons và Cristian Romero lần lượt nhận thẻ đỏ. "Tôi nghĩ khi đối thủ chỉ còn chín người, chúng tôi phải giữ họ thật xa khung thành", HLV Slot nói. "Nhưng cảm giác lúc đó giống như chúng tôi mới là đội chơi với 9 người, còn họ thì đủ 11".
Dù vậy, nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định ông vẫn nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực trong phần lớn màn trình diễn của Liverpool tại Bắc London, cho thấy đội bóng đang dần tìm lại phong độ mong muốn. Đây đã là chiến thắng thứ ba liên tiếp, giúp Liverpool vươn lên thứ năm Ngoại hạng Anh, chỉ kém Chelsea về hiệu số bàn thắng bại.
Bước tiến tích cực cho Gyokeres? Vị trí trung phong của Viktor Gyokeres bị đặt dấu hỏi trong bổi cảnh tiền đạo người Thụy Điển chưa đạt phong độ như kỳ vọng và chịu áp lực cạnh tranh từ Mikel Merino và bộ đôi Gabriel Jesus, Kai Havertz - cầu thủ sắp tái xuất sau chấn thương.
Tuy nhiên, màn trình diễn mới nhất trên sân Hill Dickinson - nơi Gyokeres ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền trong hiệp một - có thể xem là một bước đi đúng hướng. Bàn thắng là điểm nhấn tích cực, nhưng không phải khoảnh khắc đáng chú ý duy nhất. Ở hiệp một, Gyokeres có pha chạy chỗ khôn ngoan đón đường chọc khe của William Saliba để đối mặt, song dứt điểm thiếu chính xác trước áp lực từ hậu vệ Everton. Tổng cộng, ba cú dứt điểm tại Merseyside nhiều hơn tổng số pha bắn phá mà anh có trong 180 phút trước đó tại giải.
Hồi tháng 10/2023, Kai Havertz - khi đó mới đến Arsenal - cũng được đồng đội nhường phạt đền để ghi bàn đầu tiên cho CLB. Từ đó, tiền đạo người Đức dần cải thiện phong độ, kết thúc mùa giải với 13 bàn, góp phần giúp Arsenal đua vô địch đến những vòng cuối. Gyokeres hiện mới có năm bàn, nhưng điều quan trọng là anh đang cho thấy sự ăn ý ngày càng rõ nét hơn với các đồng đội.
Chelsea đi đúng hướng sau "tuần lễ tích cực" của Maresca. Trong hiệp một, Chelsea có bốn cú dứt điểm đều không trúng đích, không tạo được cơ hội rõ ràng nào, với chỉ số xG chỉ 0,24 và bị Newcastle dẫn 0-2. Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ. "The Blues" lột xác, tung ra chín cú sút, bốn trúng đích, đạt xG 1,02 và giành lại một điểm xứng đáng.
HLV Enzo Maresca từng gây bão với phát biểu "vừa trải qua 48 giờ tệ nhất" sau trận thắng Everton 2-0 ngày 13/12. Nhưng sau khi hạ Cardiff để vào bán kết Cup Liên đoàn, rồi giành trận hòa ấn tượng trên sân Newcastle, tuần lễ sóng gió của Maresca đã trở thành một tuần tích cực. "Tuần vừa rồi của tôi không hề phức tạp, mà là một tuần tốt", Maresca nói sau trận. "Chúng tôi thắng Everton, thắng Cardiff và hòa Newcastle trên sân khách. Xét về kết quả, tôi hài lòng. Tất nhiên, vẫn còn những điều có thể làm tốt hơn, nhưng tôi tin Chelsea đang đi đúng hướng".
Calvert-Lewin cạnh tranh số 9 của tuyển Anh? Sau bốn mùa giải chịu ảnh hưởng bởi chấn thương và khủng hoảng phong độ, với vỏn vẹn 18 bàn thắng cho Everton, Dominic Calvert-Lewin dần tìm lại mình tại sân Elland Road.
Ngoài Harry Kane, hiện không có tiền đạo người Anh nào đạt phong độ cao hơn Calvert-Lewin. Anh không chỉ ghi bàn đều đặn - 6 bàn trong 5 trận gần nhất - mà còn cho thấy bản năng săn bàn từng tưởng như đã biến mất.
Trong trận thắng Crystal Palace 4-1, tiền đạo 28 tuổi lập cú đúp, với pha đệm bóng cận thành đầy nhạy cảm ở cột hai cùng cú đánh đầu sượt tinh tế. Chỉ còn thiếu một pha dứt điểm chân trái để hoàn tất cú hat-trick hoàn hảo. Theo Sky Sports, nếu duy trì phong độ này, Calvert-Lewin có thể trở thành phương án dự phòng giàu thể lực cho Kane tại World Cup 2026.
Semenyo tỏa sáng giữa lúc dậy sóng tin đồn chuyển nhượng. Những tin đồn dần xuất hiện khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa chuẩn bị mở cửa, và cái tên được nhắc đến nhiều nhất lúc này là Antoine Semenyo. Anh cũng chính là tâm điểm trong trận Bournemouth hòa Burnley 1-1.
Tiền đạo người Ghana là nguồn cảm hứng cho hầu hết những pha tấn công tích cực của Bournemouth, liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương và khai thác những khoảng trống hẹp rồi liên tục đưa bóng vào vòng cấm. Chỉ tiếc rằng các đồng đội không tận dụng được những cơ hội ấy.
Đầu hiệp hai, Semenyo mở tỷ số với khoảnh khắc lóe sáng cá nhân - băng vào rất nhanh để đoạt bóng hai rồi cứa lòng tuyệt đẹp vào góc cao khung thành. Nếu chắt chiu, tiền đạo 25 tuổi đã ghi nhiều bàn hơn và giúp Bournemouth kết liễu trận đấu.
Sau trận, HLV Andoni Iraola ca ngợi Semenyo, nhưng tránh nói về khả năng chuyển nhượng. Việc Semenyo có còn ở Bournemouth khi kỳ chuyển nhượng khép lại hay không vẫn là dấu hỏi lớn. Man Utd, Man City hay Tottenham đều đang theo sát tiền đạo này.
Wolves tệ hại nhất lịch sử. Sau trận thua Brentford 0-2 trên sân nhà Molineux, Wolves vẫn đứng bét bảng với hai điểm, gần như chắc chắn sẽ xuống hạng. Chưa từng có đội nào trong lịch sử bóng đá Anh - ở cả bốn hạng đấu cao nhất - giành ít điểm hơn Wolves sau 17 vòng kể từ năm 1888.
Cú đá phạt đền hỏng ăn thảm họa của Jorgen Strand Larsen là cái kết cho màn trình diễn bạc nhược khác. Tỷ số 0-2 thậm chí còn "nhẹ nhàng" so với những gì diễn ra, bởi đoàn quân của HLV Rob Edwards đã chơi tệ đến mức báo động.
Trên khán đài, sự tức giận hiện hữu trong những tiếng hô chỉ trích cầu thủ lẫn ban lãnh đạo. Cũng có nhóm CĐV chọn cách hát tên những người hùng cũ, từ Steve Bull đến Ruben Neves, nhắc lại tập thể dưới thời Nuno Espirito Santo. Cuối trận, họ hô vang tên cầu thủ tuổi teen Mateus Mane, người ít nhất đã chơi đầy quyết tâm khi vào sân muộn.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP, Shutterstock, PA Wire