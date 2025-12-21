Guardiola bức xúc dù Man City đại thắng

AnhHLV Pep Guardiola cho rằng Man City cần cải thiện nhiều mặt, đặc biệt là khả năng kiểm soát và triển khai bóng, dù thắng West Ham 3-0 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh.

Man City nối dài chuỗi thắng lên bảy trận trên mọi đấu trường bằng màn trình diễn thuyết phục trên sân Etihad tối 20/12. Cú đúp của Erling Haaland cùng một bàn của Tijjani Reijnders giúp chủ nhà đè bẹp West Ham trong trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

Tuy nhiên, Guardiola cho rằng kết quả tích cực chưa phản ánh đầy đủ những vấn đề đội bóng cần khắc phục. "Chúng tôi vui vì chiến thắng, nhưng nếu chơi với bóng như thế này thì sẽ không đủ để trở thành ứng viên vô địch vào tháng 3, 4 hay 5", ông nói.

HLV Pep Guardiola nhắc nhở Josko Gvardiol sau trận Man City thắng West Ham 3-0 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 20/12/2025. Ảnh: Reuters

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá cao tinh thần thi đấu và sự cải thiện trong khâu phòng ngự, song chưa hài lòng với chất lượng tấn công. "Cách chúng tôi triển khai bóng vẫn còn rất xa so với yêu cầu. Vị trí tấn công chưa đúng, nhịp độ chưa đủ mượt mà", ông phân tích.

HLV 54 tuổi cũng thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ trên với các học trò sau trận. Ông cho biết: "Tôi nói với họ rằng tôi hạnh phúc và chúc Giáng sinh vui vẻ, nhưng như thế này là chưa đủ. Nếu không cải thiện, chúng tôi sẽ không thể tiến thêm bước nữa".

Dù vậy, Guardiola vẫn tin Man City sẽ cải thiện và tăng tốc ở giai đoạn hai của mùa giải, điều từng trở thành đặc sản của đội bóng trong gần một thập kỷ qua. "Nếu họ tin và làm theo những gì tôi nói, chúng tôi sẽ ở đó. Tinh thần, sự quyết liệt và khát khao đều có, nhưng nhiều chi tiết khác phải làm tốt hơn", ông khẳng định.

Haaland có ngày thi đấu chói sáng khi lập cú đúp và kiến tạo bàn còn lại. Trung phong Na Uy nâng tổng số bàn mùa này lên 19, thành tích tốt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh trước dịp Giáng sinh, ngang bằng Andy Cole (1993-1994), Kevin Phillips (1999-2000) và Luis Suarez (2013-2014).

"Tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất mừng cho cậu ấy. Với Erling, ghi bàn dường như không bao giờ là đủ", trung vệ Josko Gvardiol ca ngợi đồng đội, đồng thời khẳng định toàn đội luôn sẵn sàng hỗ trợ tiền đạo người Na Uy tiếp tục thăng hoa.

Tijjani Reijnders mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. Ảnh: Man City

Tijjani Reijnders thì bày tỏ hạnh phúc khi lần đầu ghi bàn trên sân nhà. Tiền vệ người Hà Lan cũng cho rằng chuỗi phong độ hiện tại phản ánh sự trưởng thành của Man City. "Chúng tôi phải giữ sự tự tin và tâm lý đúng đắn. Điều đó cho thấy chất lượng đội hình và cách toàn đội đã tiến bộ. Nhưng chúng tôi phải tiếp tục", anh nói.

Trận thắng West Ham giúp Man City tiếp tục bám đuổi, với chỉ hai điểm ít hơn Arsenal. Tuy nhiên, Reijnders từ chối nói về cuộc đua vô địch và nhấn mạnh Man City cần tập trung từng trận vì mùa giải vẫn còn dài. "Chúng tôi phải duy trì áp lực lên họ. Mỗi trận đều phải chứng minh chất lượng và thi đấu không sợ hãi. Chuỗi kết quả hiện tại rất tốt, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc", cầu thủ 27 tuổi cho biết.

Ngày 27/12, Man City đá trận cuối năm trên sân Nottingham Forest ở vòng 18 Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (theo Mancity.com)