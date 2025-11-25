8 điểm đến được khuyên hạn chế ghé thăm năm 2026

Fodor's Travel, chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ, hôm 19/11 công bố "No List 2026" - danh sách những điểm đến cần xem xét ghé thăm trong năm tới. Các biên tập viên của Fodor's nhấn mạnh đây không phải là lời kêu gọi tẩy chay, mà là sự nhắc nhở về những nơi đang chịu áp lực quá tải, hệ sinh thái mong manh hoặc cộng đồng địa phương đang chật vật vì du lịch.

Dưới đây là 8 điểm đến được xướng tên trong danh sách năm nay.

Nam Cực: Nơi này vốn không cần du khách nhưng thực tế lại đón tới 120.000 lượt ghé thăm từ năm 2023 đến năm 2024. Con số đó dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2033, khiến lời kêu gọi hạn chế du lịch trở nên rất quan trọng.

Mike Gunter, Giáo sư khoa học chính trị người Mỹ, đã đến Nam Cực và cho rằng việc tham quan có giá trị nếu du khách tận dụng trải nghiệm của mình để tạo tác động đáng kể đến các vấn đề bền vững. Tuy nhiên, hầu hết du khách đến đây không làm được điều đó, chỉ đơn thuần du lịch theo số đông. Ảnh: Live Science