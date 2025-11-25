8 điểm đến được khuyên hạn chế ghé thăm năm 2026

Fodor's Travel, chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ, hôm 19/11 công bố "No List 2026" - danh sách những điểm đến cần xem xét ghé thăm trong năm tới. Các biên tập viên của Fodor's nhấn mạnh đây không phải là lời kêu gọi tẩy chay, mà là sự nhắc nhở về những nơi đang chịu áp lực quá tải, hệ sinh thái mong manh hoặc cộng đồng địa phương đang chật vật vì du lịch.
Dưới đây là 8 điểm đến được xướng tên trong danh sách năm nay.
Nam Cực: Nơi này vốn không cần du khách nhưng thực tế lại đón tới 120.000 lượt ghé thăm từ năm 2023 đến năm 2024. Con số đó dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2033, khiến lời kêu gọi hạn chế du lịch trở nên rất quan trọng.
Mike Gunter, Giáo sư khoa học chính trị người Mỹ, đã đến Nam Cực và cho rằng việc tham quan có giá trị nếu du khách tận dụng trải nghiệm của mình để tạo tác động đáng kể đến các vấn đề bền vững. Tuy nhiên, hầu hết du khách đến đây không làm được điều đó, chỉ đơn thuần du lịch theo số đông. Ảnh: Live Science
Quần Đảo Canary, Tây Ban Nha: Chỉ trong nửa đầu năm, quần đảo đã đón 7,8 triệu du khách và xử lý hơn 27 triệu lượt hành khách sân bay, tăng 5% so với năm trước. Đó là kỷ lục khiến người dân địa phương đặt câu hỏi liệu các đảo của họ có thể chịu đựng thêm bao lâu?
Hàng nghìn người đã diễu hành qua các đường phố của Tenerife, Gran Canaria và Lanzarote vào tháng 5 với khẩu hiệu "Canarias tiene un límite" (Quần đảo Canary có giới hạn của mình). Đó là cách họ phản đối bùng nổ du lịch khiến chi phí nhà ở tăng vọt và căng thẳng môi trường, đe dọa nền tảng của cuộc sống trên đảo.
Du lịch đóng góp hơn 30% GDP của Quần Đảo Canary nhưng giá phải trả cũng cao không kém. Người dân mất hơn một giờ mỗi chiều cho chuyến đi từng chỉ kéo dài 40 phút. Giá nhà bị đẩy lên cao và giờ người trẻ gần như không có khả năng thuê nhà, chưa nói đến mua. Ảnh: Reuters
Vườn Quốc Gia Glacier, Montana, Mỹ: Vườn Quốc Gia Glacier mở cửa năm 1910, khơi dậy cơn sốt "cơ hội du lịch cuối cùng" vì Chính phủ Mỹ di dời bộ tộc Blackfeet. Đa số du khách tin nhóm người này sẽ biến mất nhưng thực tế hơn 100 năm sau, bộ tộc Blackfeet vẫn còn đó. Tuy nhiên, sông băng mới là thứ đang biến mất khi du khách đổ xô đến đây.
Vườn Quốc Gia Glacier đang ấm lên ở mức gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Khoảng 150 sông băng bao quanh các đỉnh núi vào đầu thế kỷ 20, nay chỉ còn 27 nhưng cũng dự kiến biến mất vào năm 2030. Cháy rừng thường xuyên và lan rộng hơn.
Nhiều chuyên gia tin du khách sẽ tiếp tục thổi bùng cơn sốt "xem sông băng lần cuối trước khi tan chảy", tương tự với bộ tộc Blackfeet. Ảnh: The Independent
Isola Sacra, Italy: Isola Sacra, khu vực ven biển gần Rome với hệ sinh thái đầm lầy và cồn cát bảo vệ, đang đối mặt với mối đe dọa từ một cảng du lịch tàu biển khổng lồ được đề xuất. Dự án này sẽ phục vụ các tàu khoảng 6.000 hành khách, đòi hỏi nạo vét và khai thác gần 3 triệu khối cát, đe dọa xói mòn bờ biển, mất đa dạng sinh học, và ô nhiễm. Ảnh: Tripinview
Jungfrau, Thụy Sĩ: Vùng Jungfrau, với đỉnh Jungfraujoch nổi tiếng và sông băng Aletsch, đang chứng kiến sự bùng nổ du lịch, đe doạ tài nguyên thiên nhiên. Hơn một triệu du khách đến Jungfraujoch năm 2024, tăng 5,1% và sông băng Aletsch đã bị rút ngắn khoảng 2,25 km trong 75 năm.
Mico Witzke, hướng dẫn viên địa phương, cho biết nhiều nhà dân đang chuyển sang làm mô hình cho thuê ngắn hạn, tạo điều kiện cho khách lưu trú. Điều này đồng thời gia tăng áp lực lên dãy Alps. Theo Fodor, khu vực này không thể cân bằng giữa kinh tế du lịch, phúc lợi người dân và tính bảo tồn bền vững. Ảnh: Ski Holidays
Thành phố Mexico: Nơi này đang chịu ảnh hưởng từ nhóm khách thuê ngắn hạn và du mục kỹ thuật số, gây lạm phát tiền thuê và thương mại hóa văn hóa. Sau đại dịch, thành phố ghi nhận 25.000 lượt thuê ngắn hạn, tăng 35%; giá nhà một số khu như Condesa đã tăng tới 8 lần từ năm 2000 đến năm 2018.
Các chuyên gia kêu gọi cấm Airbnb ở đây để đảm bảo tính gắn kết cộng đồng, bảo vệ bản sắc địa phương. Ảnh: Independent
Mombasa, Kenya: Mombasa là trung tâm du lịch biển chính của Kenya nhưng hiện đang chịu áp lực nặng nề từ tình trạng quá tải du lịch. Hậu quả rõ nhất là tài nguyên bị cạn kiệt, rác thải ngập đường phố, nước thải xả thẳng ra biển.
Tiến sĩ Juliet W. Muchiri, giảng viên cao cấp ngành du lịch tại Đại học Kenyatta, nhấn mạnh rằng chính quyền cần khẩn cấp tiến hành nghiên cứu "công suất chịu tải" để bảo vệ sự gắn kết xã hội và giữ được tính chân thực của điểm đến. Ảnh: Nation Africa
Montmartre, Pháp: Montmartre - khu phố nghệ sĩ nổi tiếng của Paris - đang bị du lịch "nuốt chửng". Mỗi năm có khoảng 11 triệu du khách đổ về đây (nhiều hơn tháp Eiffel), biến những con phố nhỏ hẹp thành dòng người chen chúc ngày đêm.
Hậu quả trực tiếp đối với người dân địa phương là tiếng ồn, rác thải khắp nơi và họ không còn sự riêng tư cần thiết. Giá bất động sản tăng 35% chỉ sau một năm còn số căn hộ cho thuê dài hạn giảm từ khoảng 9.100 căn trong năm 2023 xuống 8.800 căn vào đầu năm 2025 - phần lớn chuyển thành Airbnb phục vụ du lịch.
Nhà địa lý đô thị nổi tiếng Rémy Knafou nhận định Montmartre đang dần bị "xâm chiếm" đến mức những khu vực từng yên tĩnh nhất cũng không còn chỗ cho người dân sinh hoạt bình thường. Ông cảnh báo nguy cơ "dân số trống rỗng" - cư dân lâu năm rời đi, chỉ còn lại các cửa hàng lưu niệm và quán cà phê dành riêng cho khách du lịch. Ảnh: Reuters
8 điểm nói trên đều góp mặt trong danh sách "No List" 2026, được phát hành thường niên của tạp chí du lịch uy tín Fodor. Danh sách này không phải lời kêu gọi tẩy chay mà là cách Fodor nhắc nhở du khách đam mê du lịch cần có trách nhiệm.
Các điểm trong danh sách năm ngoái như Venice, Barcelona không góp mặt không phải vì đã giải quyết được vấn đề của mình.
Theo Fodor, các điểm này vẫn đối mặt nhiều thách thức để hướng tới du lịch bền vững. Họ chọn các điểm đến khác để nâng cao nhận thức của du khách về những nơi ít nổi tiếng hơn nhưng cộng đồng địa phương đang vật lộn để tồn tại. Ảnh: Sky News
Hoài Anh (Theo Fodor)