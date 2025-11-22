8 dấu hiệu cảnh báo ung thư 'gõ cửa'

Khối u, sụt cân, bầm tím, thay đổi đại tiện, khó thở, ho kéo dài, đau lạ hoặc da bất thường có thể cảnh báo ung thư, cần khám ngay.

Một cuộc khảo sát mới cho thấy nhiều cá nhân đang trì hoãn việc điều tra các triệu chứng ung thư tiềm ẩn, thường là do gặp khó khăn trong việc đặt lịch hẹn với bác sĩ đa khoa (GP) hoặc đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của các vấn đề sức khỏe của họ.

Nghiên cứu của Cancer Research UK (Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh), khảo sát 6.844 cá nhân trên khắp Vương quốc Anh thông qua YouGov, đã phát hiện ra rằng 53% dự đoán sẽ gặp khó khăn khi đặt lịch hẹn GP, 47% thực sự gặp vấn đề, 44% cho rằng các triệu chứng không nghiêm trọng và 43% tin rằng họ có thể tự mình kiểm soát chúng.

Trước những phát hiện này, Megan Winter, quản lý thông tin sức khỏe tại Cancer Research UK, nhấn mạnh rằng có rất nhiều dấu hiệu và triệu chứng ung thư và chúng có thể biểu hiện khác nhau ở mỗi người. Do đó, hãy lắng nghe cơ thể và nếu nhận thấy điều gì đó bất thường, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Bầm tím không rõ nguyên nhân có thể là một triệu chứng chung khác của ung thư. Ảnh: Fergon

Dưới đây là 8 dấu hiệu luôn cần được một chuyên gia đánh giá:

Khối u hoặc sưng tấy bất thường

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ khối u hoặc sưng tấy bất thường nào ở bất cứ đâu trên cơ thể, nên đi kiểm tra. Ví dụ, một khối u hoặc sưng tấy ở bất cứ đâu quanh vú, bên dưới khuỷu tay và lên đến xương đòn có thể liên quan đến ung thư vú tiềm ẩn.

Giảm cân hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Một số triệu chứng ung thư có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, gây giảm cân hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Bầm tím không rõ nguyên nhân

Bầm tím không rõ nguyên nhân có thể là một triệu chứng chung khác của ung thư. Ví dụ, nếu dễ bị bầm tím hơn nhưng không hề bị thương, bạn có thể cần phải gặp bác sĩ.

Thay đổi thói quen đại tiện

Nếu bạn nhận thấy sự thay đổi trong thói quen đi vệ sinh của mình, chẳng hạn như bị táo bón hoặc đi đại tiện nhiều hơn bình thường, đó là điều nên nói với bác sĩ đa khoa. Ngoài ra, máu trong phân, nước tiểu hoặc chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân giữa các kỳ kinh nguyệt và sau khi quan hệ tình dục cũng là điều cần được làm rõ.

Khó thở

Nếu cảm thấy khó thở khi thực hiện các hoạt động hàng ngày bình thường như làm việc nhà hoặc khó thở mà không có lý do rõ ràng, bạn cần gặp bác sĩ.

Ho dai dẳng

Nếu bị ho dai dẳng không khỏi trong ba tuần, hoặc nếu cơn ho đã thay đổi hay trở nên tồi tệ hơn, bạn nên đi khám để được chẩn đoán thích hợp.

Đau không rõ nguyên nhân

Khi chúng ta già đi, việc trải qua các cơn đau nhức là phổ biến hơn, nhưng bất kỳ cơn đau không rõ nguyên nhân hoặc dai dẳng nào ở bất cứ đâu trong cơ thể đều có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Thay đổi da

Nếu bạn nhận thấy vùng da nào thay đổi, chẳng hạn chúng không thể lành lại, hãy đi kiểm tra. Một danh sách chi tiết các triệu chứng cụ thể của ung thư da hắc tố có thể được tìm thấy trên trang web của Cancer Research UK.

Điều quan trọng là không được lơ là các triệu chứng cảnh báo, bởi vì ung thư được chẩn đoán ở giai đoạn đầu, khi nhỏ và chưa lan rộng, có nhiều lựa chọn điều trị và cũng có nhiều khả năng được điều trị thành công hơn.

"Nếu bạn có thể lắng nghe cơ thể mình và nói chuyện với bác sĩ về bất kỳ sự thay đổi nào, điều đó có thể tạo ra mọi sự khác biệt về kết quả", Megan Winter nói, thêm rằng trong hầu hết các trường hợp, các triệu chứng sẽ không phải là ung thư, nhưng nếu là ung thư, việc phát hiện sớm tạo nên sự khác biệt.

Mỹ Ý (Theo Independent)