8 dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư đại trực tràng dễ bị ngó lơ

Ung thư đại trực tràng chữa khỏi cao nếu phát hiện sớm, nhưng nhiều người bỏ qua dấu hiệu cảnh báo như đau bụng, đau lưng hoặc suy nhược.

Ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư có khả năng điều trị thành công rất cao nếu phát hiện ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, sự chủ quan trước các triệu chứng âm thầm khiến nhiều bệnh nhân mất đi "cơ hội vàng". Đặc biệt, khi căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, việc lắng nghe cơ thể trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Bác sĩ tiêu hóa Joseph Salhab nhấn mạnh: "Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào dưới đây, hãy tham vấn ý kiến bác sĩ ngay lập tức. Nếu phát hiện sớm, cơ hội điều trị thành công là cực kỳ cao, nhưng nếu để quá muộn, khả năng chữa khỏi sẽ giảm dần".

Mô phỏng khối u ung thư phát triển trong ruột bệnh nhân. Ảnh: Diabetes

Dưới đây là 8 dấu hiệu cảnh báo mà bác sĩ Salhab khuyến cáo:

Thay đổi thói quen đại tiện

Những thay đổi dai dẳng trong thói quen đi vệ sinh như tiêu chảy kéo dài, táo bón hoặc thay đổi về hình dạng, tính chất phân - là những dấu hiệu đầu tiên. Đừng bỏ qua nếu bạn thấy phân bỗng nhiên dẹt hơn hoặc nhỏ như bút chì.

Chảy máu trực tràng

Việc nhận thấy máu trong phân hoặc chảy máu từ trực tràng là một dấu hiệu cảnh báo quan trọng. Nhiều người thường nhầm lẫn với bệnh trĩ, nhưng bất kỳ tình trạng chảy máu nào cũng cần được bác sĩ kiểm tra để loại trừ ung thư.

Đau hoặc khó chịu ở bụng

Tình trạng khó chịu ở bụng kéo dài bao gồm: đầy hơi, chướng bụng, chuột rút hoặc đau âm ỉ vùng bụng là những tín hiệu không thể ngó lơ. Đừng nhầm lẫn chúng với những rối loạn tiêu hóa thông thường do ăn uống.

Cảm giác đi ngoài không hết

Nếu bạn cảm thấy ruột không hoàn toàn trống rỗng sau khi đi đại tiện, đây có thể là một dấu hiệu nguy hiểm. Các khối u có thể làm tắc nghẽn một phần trực tràng, gây cản trở quá trình đào thải phân hoàn toàn.

Suy nhược hoặc mệt mỏi

Tình trạng mệt mỏi vô cớ hoặc kiệt sức dai dẳng mà không có lý do rõ ràng là một "lá cờ đỏ". Đây thường là hậu quả của việc cơ thể phải dồn lực chống lại sự phát triển của khối u hoặc do tình trạng mất máu thầm lặng.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Nếu bạn sụt cân nhanh chóng mà không thay đổi chế độ ăn uống hay tập luyện, hãy cảnh giác. Tế bào ung thư thường tiêu thụ nhiều năng lượng của cơ thể, dẫn đến việc giảm cân ngoài ý muốn.

Thiếu máu do thiếu sắt

Ung thư đại trực tràng có thể gây ra tình trạng mất máu mãn tính, rỉ rả qua phân mà mắt thường khó nhận ra. Điều này dẫn đến số lượng hồng cầu thấp (thiếu máu), khiến da dẻ xanh xao và cơ thể yếu ớt.

Đau lưng dai dẳng

Dấu hiệu này thường bị bỏ qua vì mọi người hay nghĩ đến các vấn đề về xương khớp. Tuy nhiên, bác sĩ Salhab giải thích rằng đau lưng có thể xảy ra khi khối u chèn ép lên các dây thần kinh hoặc cấu trúc lân cận, hoặc khi bệnh đã bắt đầu lan rộng.

Ung thư đại trực tràng "sợ" nhất là sự tầm soát. Nếu bạn thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ hoặc gặp các triệu chứng trên, đừng ngần ngại yêu cầu được nội soi đại tràng. Đây là phương pháp hiệu quả nhất để phát hiện và loại bỏ các polyp tiền ung thư trước khi chúng trở thành mối nguy hại thực sự.

Mỹ Ý (Theo Hindustan Times)