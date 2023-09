8 đại học Canada có nhiều sinh viên quốc tế nhất

Nhiều đại học Canada có khoảng 30% tổng số sinh viên là du học sinh, một số trường thuộc top đầu thế giới.

Theo thống kê do Statista công bố hồi tháng 1, Canada là một trong ba quốc gia đông sinh viên quốc tế nhất trên thế giới. Nước này có nhiều điểm hấp dẫn với du học sinh, như môi trường học an toàn, học phí thấp hơn ở Mỹ và Vương quốc Anh, và chính sách cho phép cử nhân ở lại làm việc (PGWP) thuận lời cho định cư. Chỉ trong năm 2022, Canada đã đón hơn 500.000 sinh viên quốc tế, tăng 24% so với năm 2021.

Sau đây là 8 đại học Canada có tỷ lệ sinh viên quốc tế đông nhất, theo xếp hạng năm nay của Times Higher Education (THE):

1. Đại học British Columbia

Đại học British Columbia có tỷ lệ sinh viên nước ngoài cao nhất trong số tất cả đại học tại Canada - 34% trên tổng số hơn 58.000 sinh viên bậc đại học.

Trường có hai cơ sở, một tại Vancouver và một tại thung lũng Okanagan, bang British Columbia. Đây là trường tốt thứ 3 tại Canada và 34 thế giới theo bảng xếp hạng năm 2024 của QS. Các ngành học được đánh giá cao nhất tại đây là Khoa học động-thực vật, Môi trường/Hệ sinh thái, Khoa học xã hội và Y tế công.

Tỷ lệ chấp thuận của trường là khoảng 50% tại cơ sở Vancouver và 70% tại cơ sở Okanagan. Học phí năm học 2023-2024 của trường đối với sinh viên quốc tế dao động 42.500-58.600 CAD (770 triệu-1 tỷ đồng).

2. Đại học Concordia

Ở vị trí thứ hai về tỷ lệ sinh viên quốc tế là Đại học Concordia. Trường hiện có khoảng 35.400 sinh viên, 34% là du học sinh.

Đại học Concordia nằm tại thành phố Montreal, bang Quebec, được QS xếp hạng là trường tốt thứ 17 tại Canada. Các ngành đào tạo nổi trội của trường là Công trình dân dụng, Kỹ thuật điện-điện tử và Kỹ thuật nói chung.

Tỷ lệ trúng tuyển vào trường là 78%. Năm học này, học phí với sinh viên quốc tế dao động 27.600-33.300 CAD (500-600 triệu đồng).

3. Đại học Simon Fraser

Đại học Simon Fraser là trường có tỷ lệ du học sinh cao thứ ba Canada - 31% trên tổng cộng 37.400 sinh viên bậc đại học.

Simon Fraser có trụ sở tại ba thành phố của bang British Columbia, gồm Burnaby, Surrey và Vancouver. Trường được xếp thứ 13 trong số các đại học tốt nhất Canada. Các ngành đào tạo thế mạnh của trường là Khoa học xã hội, Y tế công, Sức khỏe môi trường và Khoa học máy tính.

Tỷ lệ chấp nhận vào trường trên tổng số ứng viên khoảng 60%. Học phí năm học 2023-2024 của Simon Fraser là 32.700 CAD (590 triệu đồng).

4. McGill

Đại học McGill, tọa lạc tại thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec, có số sinh viên nước ngoài cao thứ tư tại Canada. Trong số gần 6.400 sinh viên nhập học năm ngoái, khoảng 1.900 người tới từ các quốc gia khác, chiếm tỷ lệ 30%.

Đây là đại học tốt thứ nhì Canada, thứ 30 toàn cầu, theo QS. Các ngành học chất lượng cao nhất tại đây là Khoa học thần kinh và hành vi, Sinh học phân tử và di truyền học, và Bệnh truyền nhiễm.

Trường chấp nhận khoảng 47% số hồ sơ đăng ký. Sinh viên quốc tế mới nhập học năm nay sẽ phải trả 28.600-68.900 CAD (520 triệu-1,2 tỷ đồng) cho học phí, tùy vào chuyên ngành học.

Sinh viên đại học McGill trong ngày đầu tiên của kỳ mùa đông, tháng 1/2023. Ảnh: McGill University Fanpage

5. Đại học Windsor

Đại học Windsor, nằm tại thành phố cùng tên, bang Ontario, cũng có gần 30% trên tổng số sinh viên (16.300) là người nước ngoài.

Trường xếp hạng thứ 21 trong danh sách các đại học hàng đầu Canada năm 2024 của QS. Những ngành học uy tín tại đây là Kỹ thuật điện-điện tử, Kỹ thuật và Khoa học máy tính.

Tỷ lệ chấp thuận của Đại học Windsor là khoảng 60%. Mức học phí năm nay dao động 38.400-43.4000 CAD (690-780 triệu đồng) đối với sinh viên quốc tế.

6. Đại học Dalhousie

Nằm tại tỉnh bang Nova Scotia, Đại học Dalhousie có 16.000 sinh viên bậc đại học, trong đó hơn 28% là du học sinh, cao thứ 6 tại Canada.

Là trường nằm trong top 12 đại học tại Canada, Dalhousie đào tạo tốt nhất các ngành Môi trường-Hệ sinh thái, Khoa học địa chất và Tâm thần-Tâm lý học.

Trưởng có tỷ lệ chấp thuận khoảng 70%. Sinh viên nước ngoài mới nhập học năm nay sẽ phải trả 26.000-41.000 CAD học phí (470-740 triệu đồng).

7. Đại học Alberta

Đại học Alberta, nằm tại thành phố Edmonton, tỉnh bang Alberta. Trong số hơn 32.300 sinh viên, 9.100 người là du học sinh, tương đương 28%.

Alberta được cả QS và US News xếp hạng là đại học tốt thứ tư ở Canada. Trường được đánh giá cao nhất ở các chuyên ngành Tiêu hóa và Gan, Khoa học nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm.

Tỷ lệ trúng tuyển vào trường là 58%. Năm học này, học phí của trường với du học sinh từ 29.200 đến 96.500 CAD (530 triệu-1,7 tỷ đồng).

8. Đại học York

Đại học York, tọa lạc tại thành phố Toronto, tỉnh bang Ontario, cũng có 28% sinh viên là người nước ngoài. Tuy nhiên, trường này có hơn 52.000 sinh viên, nên số sinh viên quốc tế là 14.500, cao hơn so với Đại học Alberta.

QS đánh giá Đại học York là trường chất lượng tốt thứ 16 tại Canada. Trường đào tạo tốt nhất các ngành Kinh tế và Kinh doanh, Nghệ thuật nhân văn và Tâm thần-Tâm lý học.

Khoảng 60% hồ sơ đăng ký vào trường được chấp thuận. Sinh viên quốc tế sẽ phải trả 32.400 đến 40.300 CAD (gần 590-740 triệu đồng) cho học phí năm nay.

Khánh Linh (Tổng hợp)