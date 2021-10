8 cung đường mùa thu đẹp nhất nước Mỹ

Dưới đây là các tuyến đường dài mà du khách có thể "mãn nhãn" ngắm nhìn cảnh sắc thu đẹp nhất nước Mỹ, theo giới thiệu từ Fox News. Nếu bạn chưa sẵn sàng cho một chuyến lái xe đường dài để du lịch trong đại dịch, bạn có thể lưu lại tên những cung đường này để dành cho chuyến đi vào mùa thu năm sau.

The Dragon, bang North Carolina

Đường cao tốc 129 có một đoạn đường rất nổi tiếng có tên là The Dragon (tên đầy đủ là The Tail of the Dragon - Đuôi rồng), dài 17 km và có 318 khúc cua. Đây là một địa điểm yêu thích đối với những người đam mê xe mô tô và ô tô thể thao nhờ địa hình độc đáo và những mảng màu đỏ, cam rực rỡ của lá cây khi vào thu. Những gam màu tuyệt đẹp này sẽ tranh nhau thu hút sự chú ý của bạn, khiến không ít du khách luôn nhắc đến The Dragon là cung đường mùa thu đẹp nhất trong tâm trí mình. Thời gian đẹp nhất để ngắm những tán lá mùa thu ở đây là giữa tháng 10 đến giữa tháng 11. Ảnh: Visit North Carolina