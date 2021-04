8 câu hỏi về 'phòng bay lắc' ở viện tâm thần

Bộ Y tế cho rằng còn nhiều câu hỏi mà Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cần trả lời liên quan việc bệnh nhân bị tố lập phòng riêng buôn bán ma túy trong viện.

Bộ Y tế ngày 5/4 yêu cầu Giám đốc bệnh viện Vương Văn Tịnh kiểm điểm trách nhiệm về việc bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý tự cải tạo phòng bệnh tại Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, tổ chức "bay lắc", mua bán ma túy. Ông Tịnh hôm 1/4 đã bị Bộ Y tế đình chỉ công tác

Trao đổi với VnExpress ngày 2/4, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Pháp chế, Bộ Y tế, nhìn nhận "còn rất nhiều câu hỏi liên quan chưa được bệnh viện làm rõ", trong đó có 8 vấn đề sau.

Tại sao bệnh nhân "điều trị bắt buộc" lại chuyển khoa?

Bệnh nhân Quý thuộc diện điều trị bắt buộc tại bệnh viện, do công an đưa vào viện tháng 11/2018, đến tháng 9/2019 được chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền.

Bộ Y tế quy định bệnh nhân điều trị bắt buộc phải được điều trị tại một khu vực riêng, đơn nguyên riêng, có người giám sát, theo dõi. Bệnh viện cần phải giải trình nguyên nhân chuyển Quý sang Khoa Phục hồi chức năng. Về chuyên môn, bệnh nhân chỉ chuyển sang khoa này khi diễn biến bệnh đã ổn định và cải thiện.

Ngoài bệnh nhân Quý, những người bệnh điều trị bắt buộc khác được chia ra điều trị ở các khoa khác nhau. Trong khi đó, theo quy định, nhóm này phải điều trị ở một khu vực riêng.

"Cách bố trí này cho thấy có vấn đề trong tổ chức điều trị, đảm bảo an ninh trật tự ở bệnh viện", ông Quang nói.

Bệnh viện không biết bệnh nhân cải tạo phòng riêng trong viện?

Theo cơ quan điều tra, Quý đã tự ý cải tạo ngăn đôi phòng bệnh thành phòng dùng ma túy. Việc này đã vi phạm quy chế quản lý tài sản công, chế độ quản lý người bệnh, quy định bảo đảm an toàn, trật tự trong bệnh viện.

Ông Quang khẳng định lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 phải báo cáo rõ việc bệnh nhân cải tạo, lập phòng ma túy với loa, đài, giấy cách âm... từ bao giờ, trong bao lâu. Bệnh viện cũng phải giải trình nguyên nhân lãnh đạo khoa và lãnh đạo viện không biết bệnh nhân cải tạo phòng bệnh, hoặc không chấn chỉnh, buộc tháo dỡ nếu biết.

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Pháp chế, Bộ Y tế. Ảnh: Minh Thúy.

Vì sao bệnh nhân được rời khỏi khu điều trị?

Bộ Y tế quy định không được để bệnh nhân rời khỏi khu điều trị trong quá trình chữa bệnh. Khi đưa người bệnh đến khám hoặc thực hiện các hoạt động liệu pháp ở bệnh viện, nhân viên y tế phải đi kèm để giám sát. Tuy nhiên, bệnh nhân Quý được cung cấp chìa khóa ra vào bệnh viện, đi lại dễ dàng.

"Đây chính là kẽ hở, tiếp tay cho tội phạm. Bệnh viện cần làm rõ tại sao viện, khoa, trưởng khoa, điều dưỡng, các nhân viên để xảy ra tình trạng này", ông Quang nói.

Quý có được kiểm soát đúng theo giờ thăm bệnh nhân?

Bệnh viện phải kiểm soát chặt chẽ giờ giấc, đối tượng vào thăm bệnh nhân. Khách đến thăm và gặp bệnh nhân Quý liên tục, ra vào nườm nượp và tổ chức dùng thuốc lắc, hoạt động mại dâm... hút chích, sử dụng ma túy. Trong khi đó, bệnh viện, khoa, phòng, bảo vệ đều "không biết".

Ông Quang nói: "Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi có hay không hành vi bệnh viện, khoa, nhân viên y tế nhận tiền hối lộ của Quý để bao che, bảo kê cho việc lập phòng ma túy ngay trong khuôn viên bệnh viện".

Thời gian "vênh" nhau

Trong báo cáo giải trình với Bộ Y tế, lãnh đạo bệnh viện cho biết tháng 2 Quý mới cải tạo, lập phòng ma túy tại khoa phục hồi chức năng. Tuy nhiên, chuyên án do Công an TP Hà Nội lập từ tháng 1 liên quan đến Quý. Như vậy, rõ ràng, việc tàng trữ, sử dụng ma túy đã có từ trước đó. Lãnh đạo Khoa Điều trị tự nguyện cùng khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền được yêu cầu phải giải trình rõ vấn đề này.

Ai tiếp tay cho tội phạm?

Nhân viên nào đã tiếp tay cho tội phạm Quý. Bệnh viện có trách nhiệm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức cho viên chức, người lao động trong việc quản lý bệnh nhân.

Tại sao không giám định lại bệnh tâm thần?

Theo quy định, bệnh viện phải đề nghị giám định lại bệnh tâm thần cho bệnh nhân "điều trị bắt buộc" khi tình trạng bệnh thuyên giảm. Nếu bệnh thuyên giảm, bệnh nhân sẽ được trả về địa phương hoặc tiếp tục chịu trách nhiệm liên quan đến vụ án bệnh nhân từng tham gia.

Tuy nhiên, trong trường hợp Quý, bệnh viện đã không yêu cầu giám định lại tình trạng tâm thần, mà chuyển bệnh nhân sang Khoa Phục hồi chức năng, là khu vực điều trị bệnh nhân đã thuyên giảm và cải thiện bệnh lý.

Trách nhiệm bệnh viện đến đâu?

Bộ Y tế cho rằng bệnh viện báo cáo là thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhưng để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng này. Câu hỏi là lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa phòng có buông lỏng quản lý, đùn đẩy trách nhiệm không?

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 được cho là đã không báo cáo với Bộ Y tế thời điểm xảy ra vụ việc, từ ngày 20-22/3. Đến tối 31/3 khi có yêu cầu của Bộ Y tế, bệnh viện mới báo cáo, là vi phạm nguyên tắc hành chính trong quản lý quản lý nhà nước.

Ngoài ra, cần xác định rõ trách nhiệm của giám đốc bệnh viện, trách nhiệm người đứng đầu, phó Giám đốc bệnh viện, điều dưỡng, trưởng khoa, bác sĩ, nhân viên y tế, đội ngũ bảo vệ, để xảy ra vụ việc.

Khu vực buồng bệnh Quý cải tạo đã được thu dọn. Ảnh: Phạm Dự.

Nguyễn Xuân Quý, 38 tuổi, bị Công an Hà Nội cáo buộc có hành vi Mua bán, Tàng trữ và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng bệnh ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Quý cùng 4 đồng phạm bị tạm giữ hình sự. Nguyễn Anh Vũ, 35 tuổi, kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, bị tạm giữ để làm rõ hành vi Không tố giác tội phạm. Kết quả test nhanh máu và nước tiểu cho thấy Vũ dương tính với ma túy.

Quý có bốn tiền án, tiền sự, tiền sử bệnh tâm thần, được công an đưa vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương từ tháng 11/2018 theo diện "điều trị bắt buộc". Thời gian điều trị, Quý nhiều lần trốn khỏi bệnh viện. Tháng 1/2020, anh ta bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng do có bệnh án tâm thần nên được trả về bệnh viện để điều trị tiếp. Quý đã cải tạo buồng bệnh thành phòng có cách âm và lắp loa, đèn laser để sử dụng ma túy. Quý còn tổ chức mua bán ma túy tại bệnh viện. Người đến mua "hàng" sẽ giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân để tránh bị phát hiện.

Lê Nga - Chi Lê