Bệnh nhân lập phòng 'bay lắc' từng trốn viện

Hà NộiLãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho biết hơn hai năm trước bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý được công an đưa vào viện điều trị theo diện "chữa bệnh bắt buộc", từng trốn viện.

Nguyễn Xuân Quý, 38 tuổi, ngày 31/3 bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội công bố là nghi can cầm đầu đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Theo báo cáo của lãnh đạo bệnh viện tâm thần tới Bộ Y tế sáng nay, bệnh nhân Quý được Công an huyện Thanh Trì đưa vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 theo diện chữa bệnh bắt buộc từ tháng 11/2018. Tháng 1/2020, bệnh nhân trốn viện. Bệnh viện đã thông báo tới các cơ quan liên quan, sau đó bệnh nhân bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ vì tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng do có bệnh án tâm thần nên được trả về bệnh viện điều trị.

Ngày 20/3, Công an thành phố Hà Nội khám xét khẩn cấp phòng điều trị của bệnh nhân Quý tại bệnh viện, phát hiện gần 2,8 kg ma túy thế hệ mới MDMA, hơn 1,6 kg Ketamin; 569 g Methamphetamin.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ trong phòng 3 bình thủy tinh có gắn ống hút, 2 máy hàn nhiệt dùng để dán miệng túi nilon, 100 vỏ túi nilon các loại nhãn hiệu cà phê, chè... chưa sử dụng, một bàn nhạc DJ, 2 âm ly, 6 chiếc loa, 2 đèn chiếu laser, 3 đèn nháy, 2 laptop.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn tối 31/3 nhận định việc bệnh nhân lập phòng "bay lắc", buôn bán ma túy ngay tại phòng điều trị là "không thể chấp nhận được", sẽ xử nghiêm người liên quan.

Lãnh đạo bệnh viện tâm thần cho biết "đang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan, cũng như phối hợp thông tin chặt chẽ với cơ quan điều tra". Bệnh viện cũng tăng cường quản lý người bệnh, đặc biệt người "bắt buộc chữa bệnh".

Theo cơ quan điều tra, Quý từng có 4 tiền án tiền sự về cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, buôn bán trái phép ma túy. Tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Quý có mối quan hệ với một số cán bộ trong bệnh viện, được bố trí phòng riêng và có chế độ sinh hoạt riêng. Ngay tại phòng điều trị, người này đã cải tạo phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn để phục vụ việc sử dụng và buôn bán trái phép chất ma túy. Người mua đều giả người nhà vào viện thăm. Quý cũng sử dụng nhiều đàn em để lập tai mắt canh gác từ cổng bệnh viện vào trong.

Hiện ngoài Quý, cơ quan điều tra tạm giữ Nguyễn Anh Vũ, kỹ thuật viên khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, về tội không tố giác tội phạm. Kết quả test nhanh máu và nước tiểu phát hiện Vũ dương tính với ma túy.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thành lập năm 1963, nằm tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội. Bệnh viện có quy mô 530 giường, với hơn 500 nhân viên, là bệnh viện tuyến cuối trực thuộc Bộ Y tế, tiền thân là "Bệnh viện D".

Lê Nga - Thúy Quỳnh