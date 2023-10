8 cách ăn uống phòng viêm loét dạ dày

Ăn chậm, nhai kỹ, ít thực phẩm chiên xào, ngâm muối, hạn chế đồ sống, lạnh, uống nước đúng cách và bổ sung vitamin C... là những mẹo giúp ngừa viêm loét dạ dày.

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viêm loét dạ dày tuy phổ biến nhưng có thể phòng ngừa. Do đó, hãy áp dụng chế độ ăn uống hợp lý, khoa học để bảo vệ và nâng cao sức khỏe, đặc biệt giúp hạn chế các nguy cơ mắc bệnh về dạ dày.

Cần đảm bảo ăn uống vệ sinh

Rửa tay sạch trước khi ăn, ăn chín uống sôi nhằm hạn chế vi khuẩn xâm nhập gây bệnh viêm dạ dày.

Ăn chậm, nhai kỹ

Thực hiện việc ăn chậm, nhai kỹ để giảm bớt gánh nặng hoạt động co bóp cho dạ dày. Hạn chế tối đa việc ăn nhanh nuốt vội, vừa ăn vừa làm việc. Cố gắng thư giãn trong bữa ăn để dạ dày hoạt động hiệu quả, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Ăn uống điều độ

Nghiên cứu cho thấy ăn uống điều độ, đúng giờ, có định lượng sẽ hình thành phản xạ có điều kiện, hỗ trợ bài tiết tuyến tiêu hóa, có lợi cho tiêu hóa.

Cần ăn đầy đủ 3 bữa/ngày và ăn đúng giờ, không nên để dạ dày quá đói hoặc quá no vì khi đó các axit trong dạ dày sẽ tăng tiết, gây ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hóa.

Ăn ít thực phẩm chiên xào

Các loại đồ ăn chiên xào không dễ tiêu hóa nên có thể làm gia tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa. Ăn nhiều có thể khiến máu nhiễm mỡ, không tốt cho sức khỏe.

Ăn ít thực phẩm ngâm muối

Trong các thực phẩm ướp chứa nhiều muối cũng làm cho dạ dày "vất vả" hơn trong khâu xử lý. Hơn nữa, chúng còn chứa một số chất gây ung thư nên cần hạn chế tiêu thụ để phòng bệnh.

Hạn chế đồ sống, lạnh

Đồ ăn sống, lạnh có tác dụng kích thích khá mạnh đối với niêm mạc đường tiêu hóa, nhất là niêm mạc dạ dày nên dễ gây tiêu chảy hoặc viêm dạ dày.

Uống nước đúng cách

Thời điểm uống nước tốt nhất là lúc ngủ dậy vào sáng sớm và một giờ trước khi ăn. Uống nước ngay sau bữa ăn sẽ làm dạ dày căng, càng dễ gây ra bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Bổ sung vitamin C

Vitamin C có tác dụng bảo vệ dạ dày nếu tiêu thụ trong mức cho phép. Duy trì hàm lượng vitamin C bình thường trong dịch dạ dày có thể phát huy hiệu quả chức năng và tăng cường sức đề kháng cho dạ dày. Nên bổ sung vitamin C qua chế độ ăn uống hằng ngày với các loại rau củ quả tươi.

Mỹ Ý