77% lao động đổi lương lấy môi trường làm việc lành mạnh

Hơn một nửa trong số 77% lao động được khảo sát sẵn sàng giảm 10% lương đổi lấy môi trường làm việc lành mạnh, được tôn trọng và cân bằng với đời sống.

Báo cáo Thị trường việc làm Việt Nam trong bối cảnh mới do Cốc Cốc Research phối hợp Việc làm 24h khảo sát trên hơn 1.000 lao động và nhà tuyển dụng toàn quốc, cho thấy lao động ngày càng thận trọng trong chuyển đổi công việc, ưu tiên sức khỏe tinh thần hàng đầu trong môi trường chịu nhiều áp lực.

77 % lao động được khảo sát cho biết sẵn sàng đánh đổi thu nhập để lấy môi trường làm việc lành mạnh, được tôn trọng và cân bằng hơn, đặc biệt là nhóm gen Z. Hơn một nửa trong số này chấp nhận giảm khoảng 10% lương vì môi trường làm việc phù hợp; 25% chấp nhận đánh đổi ở mức cao hơn, cho thấy đây là nhóm đặc biệt ưu tiên sức khỏe tinh thần hoặc đang chịu áp lực nơi làm việc tiêu cực; 25% đặt ưu tiên tài chính lên hàng đầu hoặc hài lòng với môi trường hiện tại. Tỷ lệ phần nào phản ánh môi trường, văn hóa công ty và sức khỏe tinh thần đang dần trở thành tiêu chí then chốt trong lựa chọn và gắn bó nghề nghiệp.

Ngoài thu nhập, người lao động đặc biệt nhóm gen Z ngày càng quan tâm tới môi trường, văn hóa doanh nghiệp và sức khỏe tinh thần. Ảnh: Hồng Chiêu

Khái niệm "công việc ổn định" vì thế đang được người lao động nhìn nhận lại. Ổn định không đồng nghĩa với biên chế dài hạn hay mức lương cao mà gắn nhiều hơn với khả năng cân bằng giữa công việc với đời sống riêng và phát triển bền vững. 47% lao động chọn gắn bó không đi tìm việc khác vì yếu tố ổn định này; 46% vì môi trường, văn hóa và đồng nghiệp; 36% vì lương, thưởng, phúc lợi; yếu tố sếp quản lý trực tiếp xếp cuối cùng với 19% lựa chọn.

Năm 2026, người lao động kỳ vọng về sự ổn định trước hết về tài chính, tức thu nhập rõ ràng và được trả lương đúng hạn. Yếu tố này còn gắn với mục tiêu công việc rõ ràng, an toàn tâm lý trong môi trường làm việc và được nâng cấp kỹ năng để không bị tụt lại trong làn sóng công nghệ, Al.

Phần lớn lao động cho biết điều mang lại cảm giác an toàn và được trân trọng nhất trong quá trình tìm việc là thông tin minh bạch về mức lương, văn hóa công ty nêu rõ ngay trong tin tuyển dụng; tiếp đến là HR phản hồi nhanh chóng dù là email tự động không để ứng viên chờ đợi trong vô vọng; quy trình phỏng vấn rõ ràng, minh bạch và cuối cùng là người phỏng vấn thân thiện, chuyên nghiệp.

Ngược lại, mô tả công việc mập mờ là yếu tố đầu tiên khiến ứng viên từ chối lời đề nghị làm việc ngay lập tức dù mức lương hấp dẫn với 55% lựa chọn. Tiếp đến là dấu hiệu văn hóa độc hại thông qua các đánh giá tiêu cực với tỷ lệ 49%. Đây cũng là yếu tố tác động mạnh nhất đến quyết định từ chối lời mời làm việc của gen Z nếu doanh nghiệp bị đánh giá tiêu cực về văn hóa làm việc. Điều này cho thấy lao động đặc biệt nhạy cảm với uy tín thương hiệu của nhà tuyển dụng.

Báo cáo đánh giá giai đoạn 2025-2026 không thiếu cơ hội mà thiếu niềm tin để người lao động chốt quyết định. Họ chưa đủ an tâm để rời bỏ vị trí hiện tại, trong khi doanh nghiệp vẫn tuyển nhưng chưa đủ hấp dẫn với nhóm nhân sự đang chờ đợi. Những động thái cho thấy thị trường lao động ổn định ở bề mặt nhưng trì hoãn dưới tầng sâu, chờ lực bật trong năm 2026.

Phần lớn lao động vẫn giữ nguyên vị trí việc làm, nhưng phía sau vẻ ngoài ổn định là tâm lý thận trọng ngày càng rõ nét. Khoảng 49% đang cân nhắc cơ hội mới trong khi chỉ 28% sẵn sàng chuyển việc ngay nếu có đề nghị đủ hấp dẫn. Trong bức tranh chung này, gen Z nổi lên là nhóm có mức độ dịch chuyển cao nhất khi vẫn đang tích cực tìm việc và sẵn sàng chuyển ngay.

Hồng Chiêu