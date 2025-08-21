750 nhân viên kêu gọi Bộ trưởng Y tế Mỹ ngừng phát tán thông tin sai

Khoảng 750 nhân viên y tế liên bang đã viết thư cho Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) Robert F. Kennedy Jr, yêu cầu ông "ngừng phát tán thông tin y tế không chính xác".

Động thái này diễn ra vài tuần sau khi một tay súng bắn hàng trăm viên đạn vào trụ sở của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ở Atlanta.

Những người ký tên vào bức thư, bao gồm hàng trăm nhân viên HHS hiện tại, cáo buộc ông Kennedy "gieo rắc sự ngờ vực của công chúng bằng cách đặt câu hỏi về tính chính trực và đạo đức của lực lượng lao động của CDC", bao gồm cả việc gọi cơ quan y tế công cộng này là "hố sâu tham nhũng", trong chiến dịch tranh cử tổng thống thất bại năm 2024 của ông.

Họ cũng cho biết các chính sách của Bộ trưởng Kennedy, bao gồm việc cắt giảm hàng nghìn nhân viên của HHS, đang tạo ra "những khoảng trống nguy hiểm" trong các lĩnh vực như phát hiện bệnh truyền nhiễm, an toàn lao động, phòng ngừa và ứng phó với bệnh mãn tính.

"Việc cố tình phá hoại lòng tin vào lực lượng y tế công cộng của Mỹ gây nguy hiểm đến tính mạng con người", các nhân viên cho biết. Đồng thời họ lưu ý rằng ông Kennedy đã lan truyền những tuyên bố sai sự thật về vaccine sởi, làm suy yếu phản ứng của cơ quan y tế công cộng đối với căn bệnh này.

Vụ tấn công gần đây vào tòa nhà CDC được cho là một ví dụ khác về mối nguy hiểm phát sinh từ lời nói của Bộ trưởng Y tế. Kẻ xả súng, người công khai bày tỏ sự không tin tưởng vào vaccine Covid-19, đã nổ súng tại trụ sở CDC, bắn chết cảnh sát David Rose, 33 tuổi, trước khi tử vong do tự bắn vào ngày 8/8.

Đáp lại, HHS khẳng định Bộ trưởng Kennedy "luôn sát cánh cùng nhân viên CDC, đặt an toàn và phúc lợi của họ lên hàng đầu".

Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. phát biểu tại Washington ngày 16/4. Ảnh: AP

Ông Kennedy từ lâu đã bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch về vaccine, bao gồm cả chuyến thăm Samoa năm 2019, diễn ra vài tháng trước khi dịch sởi bùng phát trên hòn đảo Nam Thái Bình Dương khiến 81 người tử vong, chủ yếu là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo The Guardian đầu năm nay, thủ tướng Samoa, Fiame Naomi Mataʻafa, đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi ông Kennedy, người phản đối vaccine, lại được chọn làm Bộ trưởng Y tế Mỹ.

Gần đây hơn, ông Kennedy đã hủy bỏ hàng trăm triệu USD tài trợ cho nghiên cứu vaccine mRNA, một bước đột phá y tế được cho là đã ngăn ngừa hàng triệu ca tử vong do Covid-19 và có tiềm năng điều trị các bệnh như ung thư và HIV, theo Trung tâm Tiếp cận Vaccine Quốc tế thuộc Đại học Johns Hopkins.

William Foege, người từng giữ chức giám đốc CDC từ năm 1977 đến năm 1983, viết một bài báo đăng trên hãng thông tấn y tế Stat News của Mỹ tuần này, kêu gọi các nhân viên y tế công cộng "không lùi bước". "Chúng ta sẽ vượt qua cơn hạn hán về giá trị, nguyên tắc và sự thật này, một lần nữa áp dụng tài năng của mình để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc toàn cầu", ông viết.

Foege, người được cho là có vai trò quan trọng trong việc xóa sổ bệnh đậu mùa, một loại virus có tỷ lệ tử vong 30%, cảnh báo rằng những lời của Bộ trưởng Kennedy rất nguy hiểm. "Trong lúc này, hãy nói rõ ràng, lời nói của Kennedy có thể gây chết người như virus đậu mùa. Người Mỹ xứng đáng được đối xử tốt hơn thế", ông viết.

Mỹ Ý (Theo Al Jazeera)