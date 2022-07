75% cử tri Dân chủ không muốn ông Biden tái tranh cử

Cuộc khảo sát mới của CNN cho thấy 75% cử tri Dân chủ không muốn ông Biden tranh cử tổng thống năm 2024, tăng đáng kể so với đầu năm.

Chỉ 25% cử tri Dân chủ muốn Tổng thống Joe Biden tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng hai năm tới, theo kết quả khảo sát được CNN công bố hôm 27/7. Trong cuộc thăm dò tương tự hồi đầu năm, 51% cử tri Dân chủ không muốn ông Biden tái tranh cử và 45% ủng hộ ông.

Trong số những người không muốn ông Biden tái tranh cử, 42% nói không muốn ông tái đắc cử tổng thống, 32% không tin ông có thể đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời phỏng vấn ở Nhà Trắng hôm 16/7. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, 55% cử tri Cộng hòa tham gia khảo sát không muốn cựu tổng thống Donald Trump trở thành ứng viên của đảng trong cuộc bầu cử năm 2024, và 44% ủng hộ. Trong cuộc thăm dò đầu năm, 49% cử tri Cộng hòa phản đối Trump và 50% muốn ông tái tranh cử.

54% cử tri tham gia khảo sát tin rằng nền dân chủ Mỹ đang bị tấn công, trong khi 40% nói nền dân chủ đang bị thử thách, nhưng không bị tấn công. 6% tin rằng nền dân chủ không bị tấn công.

Cuộc thăm dò của CNN được thực hiện ngày 22 - 24/7 với 1.002 người tham gia. Biên độ sai số là 4 điểm phần trăm.

Một cuộc khảo sát về ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 do Trung tâm Khảo sát Đại học New Hampshire thực hiện và công bố ngày 26/7 cho thấy Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg nhận được sự ủng hộ nhiều hơn một chút so với ông Biden. Ông Buttigieg nhận được 17% tỷ lệ ủng hộ, trong khi ông Biden là 16%.

Phó tổng thống Kamala Harris nhận được 6% tỷ lệ ủng hộ trong cuộc khảo sát đó. Biên độ sai số là 4,7 điểm phần trăm.

Cuộc thăm dò của CNN diễn ra khi mức tín nhiệm của ông Biden ở mức thấp và hầu hết người Mỹ không hài lòng với tình trạng đất nước cũng như nền kinh tế. Lạm phát vẫn ở mức cao và báo cáo mới được công bố hôm 26/7 cho thấy niềm tin của người tiêu dùng giảm tháng thứ ba liên tiếp.

Chính quyền Biden đang vật lộn để giải quyết tình trạng lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong 40 năm, khiến hàng triệu người Mỹ chật vật vì giá các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, nhà ở và xăng cao. Sự tăng vọt về giá diễn ra sau khi đại dịch Covid-19 tác động chuỗi cung ứng toàn cầu và xung đột Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến giá dầu, lương thực.

Huyền Lê (Theo CNN, Hill)