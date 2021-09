74 vụ lừa đảo trên Internet trong hai tháng

Trong hai tháng qua, công an đã phát hiện, xử lý 74 vụ, 174 cá nhân lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, theo trung tướng Tô Ân Xô.

Bên lề họp báo Chính phủ chiều 6/9, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho VnExpress biết, thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có xu hướng gia tăng, thậm chí diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, có tính chất xuyên quốc gia. Việc này gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong nhân dân, nhất là trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Nhật Bắc

Trong số đó, vụ nổi cộm là sàn giao dịch ngoại hối Hitoption hoạt động trái pháp luật, lừa hàng chục nghìn người tham gia đầu tư với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương, Nguyễn Văn Quyền để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 290 Bộ luật Hình sự.

Những người này được xác định trực tiếp can thiệp vào hệ thống để làm thay đổi tỷ lệ, khiến nhà đầu tư thua lỗ và chiếm đoạt tiền. Cơ quan chức năng kiểm tra trên hệ thống sàn Hitoption có gần 1.000 người tham gia, tổng số tiền nạp vào kể từ khi mở sàn ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Bộ Công an phát hiện Dương, Quyền còn tạo lập hàng chục sàn giao dịch khác có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp với hơn 115.000 tài khoản; có số dư hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó tổng số tiền nhà đầu tư đã rút ra là 611 tỷ đồng...

Theo Chánh văn phòng Bộ Công an, để phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương nắm rõ thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, thường xuyên thông báo để người dân cảnh giác và xử lý kịp thời những kẻ vi phạm.

Bộ cũng kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, quản lý chặt chẽ các loại hình dịch vụ, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh tội phạm như tiền ảo, kinh doanh ngoại hối, hoạt động cung ứng, sử dụng sim, thẻ điện thoại; quản lý việc mở thẻ, sử dụng thẻ ngân hàng, thanh toán qua biên giới.

Bộ Công an cũng tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mạng nói chung và phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng không gian mạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nói riêng.

Hoàng Thùy