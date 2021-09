73 đội thi 'The Debate Challenge' vào vòng Đấu loại

Kết thúc vòng Sơ loại, ban tổ chức 'The Debate Challenge' công bố 73 đội bước vào vòng Đấu loại, thi đấu ngày 25 - 26/9.

73 đội bước vào Đấu loại được tuyển chọn kỹ lưỡng từ vòng Sơ loại. Ban giám khảo chương trình "The Debate Challenge" chấm điểm dựa trên các tiêu chí sáng tạo, trình bày dễ hiểu, tính đồng đội, kiến thức... Độc giả xem phần thi của các đội tại đây.

Tại vòng Sơ loại, thí tranh biện thông qua câu nói nổi tiếng của của doanh nhân Margaret Heffernan "Để có những ý tưởng hay và sự đổi mới thật sự, chúng ta cần sự tương tác giữa con người, sự xung đột, tranh luận và tranh biện". Chương trình đánh giá, các em hiểu đề bài, thẳng thắn bày tỏ ý kiến của bản thân.

Thí sinh nói về lợi ích của mâu thuẫn, tranh biện, dẫn chứng về các vấn đề nóng như: Covid-19 xuất hiện khiến xã hội đổi thay, bên cạnh những khó khăn từ dịch bệnh nhiều ý tưởng tốt ra đời, thúc đẩy sự phát triển của xã hội... Từ câu nói của doanh nhân Margaret Heffernan học sinh ví dụ về hiện trạng nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu tăng lên, lượng khí thải tăng, hiện tượng cháy rừng ở Australia, Amazon... Trong tất cả vấn đề, con người cần sự tương tác, tranh biện để cùng nhau đi đến những ý tưởng thực tiễn, đem lại lợi ích cho nhân loại.

Đội thi CRA - TP HCM tham dự "The Debate Challenge". Ảnh chụp màn hình

"Các em hiểu đề, sáng tạo cách trình bày. Từ câu nói của doanh nhân nổi tiếng thí sinh trình bày quan điểm bản thân dưới nhiều góc độ, có quá trình tìm tòi công phu. Điều này đúng với mục đích chương trình hướng đến, giúp các em nâng cao kỹ năng và giao lưu vào cộng đồng, tự tin trong giao tiếp, hình thành phản xạ đánh giá một vấn đề dưới nhiều góc nhìn. Cuộc thi không đánh giá quan điểm nào đúng, sai", ban tổ chức The Debate Challenge cho biết.

Ngoài việc công bố 73 đội bước vào vòng trong, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ban tổ chức điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức cuộc thi. Theo đó, thời gian thi đấu vòng Đấu loại chuyển thành ngày 25-26/9, theo hình thức trực tuyến. Chương trình loại bỏ việc phân bảng khu vực phía Bắc - Nam. Tất cả các đội thi sẽ thi theo hai bảng đấu: Tiếng Việt và tiếng Anh. Top 4 đội của mỗi bảng đấu sẽ vào vòng Chung kết.

Sự thay đổi này nhằm tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, tạo điều kiện để các thí sinh có cơ hội được thi đấu, giao lưu với những bạn trẻ có chung đam mê trên toàn quốc.

"The Debate Challenge" do VnExpress phối hợp với Swinburne Việt Nam tổ chức. Đây là sân chơi dành cho học sinh THPT toàn quốc với cả hai bảng đấu tiếng Anh và tiếng Việt. "Let’s Debate for Innovation" (cùng tranh biện để sáng tạo) là thông điệp của cuộc thi. Chủ đề tranh biện hướng tới những vấn đề nóng của xã hội, thiết thực với giới trẻ.

Tham gia "The Debate Challenge" học sinh có cơ hội thể hiện khả năng thuyết trình, tư duy phân tích vấn đề, phản biện, sử dụng lập luận có bằng chứng, trích dẫn nguồn, khả năng làm việc nhóm. Thông qua sân chơi, ban tổ chức cũng tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài để tham gia đấu trường tranh biện quốc tế trong tương lai.

Lê Nguyễn