70 máy bay, 2.000 binh sĩ NATO tham gia diễn tập hạt nhân

Các nước thành viên NATO điều 70 máy bay và khoảng 2.000 binh sĩ tham gia diễn tập hạt nhân, hoạt động tập trung vào khu vực Biển Bắc.

Đợt diễn tập mang tên "Thời khắc Kiên định 2025" diễn ra ở Biển Bắc ngày 13-24/10, là hoạt động huấn luyện thường niên theo kế hoạch của NATO, nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng vận hành khí tài tối tân khi cần thiết. Sự kiện năm nay có sự tham gia của hơn 70 máy bay và khoảng 2.000 binh sĩ từ 14 nước thành viên NATO, không sử dụng vũ khí hạt nhân thực sự.

NATO trong nhiều năm luôn giữ bí mật về cuộc diễn tập, thậm chí chỉ công bố tên gọi từ 4 năm trước. Trong sự kiện năm nay, một nhóm nhỏ nhà báo được phép góp mặt và chứng kiến hoạt động huấn luyện.

"Chúng tôi từ lâu không đề cập tới hoạt động này, song giờ là lúc công bố cho công chúng về nó. Đây không phải hành động đe dọa mà là cách chúng tôi thực hiện nhiệm vụ liên tục và thể hiện toàn bộ năng lực mà liên minh sở hữu", đại tá Mỹ Daniel Bunch, chỉ huy phụ trách hoạt động hạt nhân của NATO, cho biết.

Tiêm kích bom Tornado Đức cất cánh trong diễn tập Thời khắc Kiên định 2025 hôm 20/10. Ảnh: NATO

Jim Stokes, quan chức phụ trách chính sách hạt nhân của NATO, khẳng định động thái tăng cường tiết lộ thông tin "không hoàn toàn nhắm vào Nga". "Đây là nhằm truyền đạt thông tin đến người dân trong nước. Chúng tôi muốn đảm bảo mọi người hiểu rằng NATO là liên minh hạt nhân có trách nhiệm, đang làm những điều minh bạch nhất có thể", ông nói.

Tuy nhiên, truyền thông phương Tây nhận định nỗ lực minh bạch hóa của NATO chỉ có giới hạn nhất định, do diễn tập Thời khắc Kiên định vốn là một trong những hoạt động được bảo vệ bí mật chặt chẽ nhất của liên minh.

Trong buổi huấn luyện ngày 21/10, các chiến đấu cơ Hà Lan và Đức đã cất cánh từ căn cứ Volkel. Đây là những phi cơ có khả năng mang vũ khí hạt nhân, nhóm nhà báo không được chứng kiến binh sĩ thực hành khoa mục lắp bom huấn luyện.

Năng lực răn đe hạt nhân của NATO phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân Mỹ đặt tại một số căn cứ châu Âu. Bất chấp những nghi ngờ gần đây về cam kết của Washington với liên minh, các chỉ huy NATO khẳng định không có bất kỳ điều gì thay đổi. "Mọi người không nên nghi ngờ vai trò của Mỹ", đại tá Bunch nói.

Biển Bắc và khu vực lân cận. Đồ họa: Britannica

Những vụ máy bay không người lái nghi của Nga và tiêm kích hạng nặng MiG-31 bay vào không phận các nước thành viên NATO, cũng như loạt vụ thiết bị bay không người lái (drone) chưa rõ nguồn gốc xuất hiện tại một số quốc gia châu Âu đã khiến liên minh lo ngại.

Tuy nhiên, tư lệnh không quân Hà Lan Marcel van Egmond khẳng định an ninh tại những căn cứ phục vụ diễn tập hạt nhân vẫn được duy trì ở mức cao nhất từ trước đến nay. "Chúng tôi chưa phải triển khai bất cứ biện pháp cụ thể nào. Tự vệ luôn là một phần nhiệm vụ của chúng tôi", ông nói.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)