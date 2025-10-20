70 km quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh sẽ được mở rộng

Ngành giao thông sẽ mở rộng, nâng cấp khoảng 70 km quốc lộ 1 trên địa bàn Hà Tĩnh từ hai lên bốn làn xe, bề rộng nền đường 20,5-30 m.

Nhằm tăng cường an toàn giao thông trên quốc lộ 1 và nâng cấp theo quy hoạch, Cục Đường bộ Việt Nam vừa lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt.

Dự án bao gồm nâng cấp và mở rộng ba đoạn quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh để đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô bốn làn xe, tổng chiều dài khoảng 70 km. Đoạn thứ nhất là tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ), điểm đầu thuộc xã Thạch Hà, điểm cuối thuộc xã Cẩm Bình, dài khoảng 16 km.

Tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) với điểm đầu thuộc xã Kỳ Văn, điểm cuối thuộc phường Hoành Sơn, dài khoảng 28 km.

Trạm thu phí Bến Thủy trên quốc lộ 1 bắc qua sông Lam nối Nghệ An - Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Đoạn thứ ba là tuyến qua khu kinh tế Vũng Áng với điểm đầu thuộc xã Kỳ Văn, điểm cuối thuộc phường Hoành Sơn, dài khoảng 25 km.

Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án 8.020 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 1.387 tỷ đồng. Dự án dự kiến được triển khai từ năm 2026 đến năm 2028, sử dụng vốn ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh bắt đầu từ cầu Bến Thủy (xã Nghi Xuân) đến Đèo Ngang (phường Hoành Sơn), dài 130 km. Trên tuyến này đã có một số đoạn được đầu tư mở rộng theo hình thức BOT bốn làn xe. Hiện còn một số đoạn tuyến hai làn xe không còn đáp ứng yêu cầu phương tiện tăng nhanh cùng tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa mạnh mẽ, mặt đường xuất hiện nhiều hư hỏng, xuống cấp.

Anh Duy