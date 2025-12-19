7 trường quân đội công bố tổ hợp xét tuyển năm 2026

Bảy trường quân đội công bố tổ hợp xét tuyển năm 2026, phổ biến là các khối có môn Toán và Lý.

Trong đó, Học viện Quân y, Kỹ thuật quân sự, Hải quân, Trường Sĩ quan Thông tin, Tăng thiết giáp giữ nguyên các tổ hợp như năm ngoái. Hai môn chung ở Học viện Quân y là Toán và Hóa, ở các trường còn lại là Toán và Lý. Khác biệt chỉ nằm ở môn thứ ba.

Riêng Học viện Biên phòng năm tới bỏ hai tổ hợp truyền thống là C00 (Văn, Sử, Địa) và A01 (Toán, Lý, Anh). Trường chỉ sử dụng C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa) và D01 (Văn, Toán, Anh) cho cả hai ngành là Biên phòng và Luật.

Tương tự, trường Sĩ quan Chính trị bỏ A00 (Toán, Lý, Hóa) và C00. Bốn tổ hợp được dùng để tuyển sinh là C01 (Văn, Toán, Lý), C03 (Văn, Toán, Sử), C04 và D01.

Các trường cho biết tất cả nhằm phù hợp với quy chế tuyển sinh hiện hành. Từ năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tổ hợp xét tuyển phải gồm ít nhất ba môn, bắt buộc môn Toán hoặc Văn. Số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số.

Tổ hợp xét tuyển năm 2026 của 7 trường quân đội như sau:

TT Trường Tổ hợp xét tuyển năm 2026 1 Học viện Quân y Ngành Y khoa:

A00 (Toán, Hoá, Lý)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D07 (Toán, Hóa, Anh) Ngành Dược:

A00 (Toán, Lý, Hóa)

D07 (Toán, Hóa, Anh) 2 Học viện Kỹ thuật quân sự A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

A0T (X06 (Toán, Lý, Tin) 3 Học viện Hải quân A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

C01 (Toán, Lý, Văn) 4 Học viện Biên phòng C03 (Văn, Toán, Sử)

C04 (Văn, Toán, Địa)

D01 (Văn, Toán, Anh) 5 Trường Sĩ quan Chính trị C01 (Văn, Toán, Lý)

C03 (Văn, Toán, Sử)

C04 (Văn, Toán, Địa)

D01 (Văn, Toán, Anh) 6 Trường Sĩ quan thông tin A00 (Toán, Lý, Hoá)

A01 (Toán, Lý, Anh)

C01 (Toán, Lý, Văn)

X06 (Toán, Lý, Tin) 7 Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

C01 (Toán, Lý, Văn)

Năm 2025, khối quân đội tuyển gần 4.400 sinh viên đại học, cao đẳng hệ quân sự, bằng ba phương thức, gồm: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển với thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực do hai đại học quốc gia tổ chức; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn vào 20 trường quân đội từ 19,6 đến 30. Cao nhất là đầu vào với thí sinh nữ ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa của Học viện Quân y.

Sinh viên Học viện Kỹ thuật quân sự trong kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc. Ảnh: Huy Thành

Dương Tâm