7 trường công an giảm tuyển sinh người ngoài ngành

Các trường công an sẽ tuyển 550 học viên đã có bằng tốt nghiệp đại học ngoài ngành (văn bằng 2 Công an), giảm 280 so với năm ngoái.

Trong đó, Bộ Công an giao Học viện An ninh nhân dân nhiều chỉ tiêu văn bằng 2 nhất (130 người). Học viện Chính trị Công an nhân dân là đơn vị duy nhất không tuyển hệ này năm nay.

Chỉ tiêu tuyển sinh 8 trường công an 2026 (với học sinh tốt nghiệp THPT)

Chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2 vào 7 trường công an cụ thể như sau:

TT Trường Chỉ tiêu 1 Học viện An ninh nhân dân Ngành Nghiệp vụ An ninh:

- Nữ phía Bắc: 10

- Nam phía Bắc: 90 Ngành An ninh thông tin/An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao:

- Nữ: 3

- Nam: 27 2 Học viện Cảnh sát nhân dân - Nữ phía Bắc: 10

- Nam phía Bắc: 90 3 Đại học An ninh nhân dân - Nữ phía Nam: 10

- Nam phía Nam: 90 4 Đại học Cảnh sát nhân dân - Nữ phía Nam: 10

- Nam phía Nam: 90 5 Đại học phòng cháy chữa cháy - Nữ: 5

- Nam: 45 6 Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh - Nữ: 5

- Nam: 45 7 Học viện Quốc tế - Nữ: 2

- Nam: 18

Về phương thức tuyển sinh, Bộ Công an tiếp tục dùng hai phương thức là xét tuyển thẳng và thi tuyển. Với thi tuyển, thay vì làm bài trên giấy như mọi năm, thí sinh làm bài trên máy tính.

Trước đó, Bộ Công an thông báo tuyển 2.070 sinh viên đại học chính quy, giảm 280 so với năm ngoái.

Với nhóm này, các trường dự kiến phương thức tuyển sinh tương tự năm ngoái, gồm: tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế; xét điểm thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét điểm đánh giá với kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh thi đánh giá vào các trường công an năm 2025. Ảnh: Dương Tâm

Tâm